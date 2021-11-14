養生／秋冬易感冒 穴道按摩增免疫力

當頭痛、鼻塞、脖子僵硬等感冒初期症狀出現時，可按按「風池穴」。(圖：羅珮琳中醫師提供)

秋冬來臨，隨著氣溫降低，病毒較為活躍，如今除了新冠肺炎疫情 外，又是流感的好發的季節。對此，台灣 花蓮慈濟醫院中醫部舉辦「中醫顧健康，防疫好生活」活動，由中醫師盧昱竹及龔彥綸分享預防感冒與穴道按摩教學，進而提升身體的抵抗力來抵抗外在的邪氣。

對抗邪氣 養好體內元氣

中醫師盧昱竹表示，中醫認為感冒是天地間的一種邪氣，有風邪、寒邪、暑邪、濕邪、燥邪、火邪等六種邪氣，而不同的邪氣會入侵不同體質的人，所以中醫的治療方式是藉由了解病人的體質，對症下藥來對抗其體質容易感染的邪氣，培養體內的元氣，同時提升免疫力及抵抗力，是中醫治療感冒的優勢。

風池合谷穴 緩解感冒症狀

然而，當頭痛、鼻塞、脖子僵硬等感冒初期症狀出現時，透過穴道按摩，也能緩解症狀、預防感冒。中醫師龔彥綸指出，以每天三次，一次十下來按摩位在後頸與髮際交界凹陷處的「風池穴」，可以舒緩頭痛、鼻塞等不適；位於大拇指與食指間虎口處的「合谷穴」，可疏通氣血，改善鼻子過敏及咳嗽症狀。

不過，懷孕的女性則是不建議按壓合谷穴，避免刺激子宮收縮；另外，風池穴還能緩解肩膀痠痛及失眠，而合谷穴則是能舒緩牙痛、頭痛、鼻塞等不適的穴位。

耳穴健檢 反映身體狀況

盧昱竹中醫師強調，耳朵有很多穴道，對應到臟腑，能同時反映出身體的狀況，藉由耳穴探測儀輔助中醫師做診斷，針對常見的心、肺、胃、腎點以及反應現代人常見的壓力大、焦慮的神門穴做檢測 ，若需治療，可至中醫門診由中醫師量身調理。