在家門前樹林探秋。(作者提供)

10月下旬，居住的新英格蘭 地區的秋色真是世界上最美的，無論那萬山紅遍的磅礡，還是小橋流水的落葉，都是令人徘徊反側，醉不能返。幾乎年年驅車北上南下東奔西跑，欣賞那無邊落木蕭蕭下，不盡楓葉滾滾來，嘆山色隨秋風起舞，驚溪流跳浪花映色。

因為疫情 ，今年我們沒有去遠的地方。好在家門前是一片樹林，可以去探秋。下午，我對太太說：「我查了天氣預報，今天是本年最後一個70度，咱們去樹林裡轉轉吧，看看秋葉。」「哦，最後一個啦？」太太有點捨不得，「當然不能辜負老天爺的賜予了。」我帶上小相機，於是走出家門。樹林擺動著枝葉，彷彿歡迎我們。「今天走一條新路好不好？」太太建議。「好的。」

她在前面，我在後面。到了拐彎處，往常是向右，於是我們向左。過了一會，看見前面有四位白髮蒼蒼、70歲多歲的女士們，有背包的，有提籃的，興致勃勃，說說笑笑走過來。我們相互點頭微笑，擦肩而過。腳下，小徑蓋滿了落葉，走在上面嘩啦作響，抬頭，林中大枝小枝，疏疏密密。曲徑蜿蜒，木頭棧道過水通幽。曲瘦橫斜的樹枝上點綴著赤橙黃綠青藍紫，時而濃墨重彩，時而星星點點，時而交相輝映，時而獨芳自賞。太太讚賞不已，我舉起相機，按動快門。時不時，還有人騎著自行車通過，走馬觀花。

巧逢攝影友 指點迷津路

我們在一个岔路口停下来，正猶豫向哪個方向走，看見前面一男一女，一人一相機，在拍照。我們走近，男士70多歲吧，穿了件花花綠綠夏威夷T恤，戴了頂棕色遮陽帽，女士披了件大紅嵌花的披風，看上去像兩株臨風的楓葉樹。照相的人湊在一起自然有共同語言，於是我們搭起腔，男的叫傑克，女的叫派特。聊起這片樹林和沼澤，傑克說，這地方本來屬於俺們鎮，後來鄰鎮想把沼澤改造成為水庫，為居民供水，於是麻州 政府把它畫了出去。後來鄰鎮改變主意，不在這裡建水庫了，可是俺們鎮要不回來，成為誰也不管之地，任草木自由生長。

然後他把話題一轉：「這裡有一條通向一個水塘的路，你們走過嗎？」我們搖搖頭，傑克說：「我帶你們走走，有些景。」於是，他在前面邊走邊當解說。原來他們1986年就搬來了，所以對周圍環境瞭若指掌，還經常清理這個四不管荒蠻之地的小道，還擅自給小道起了名字，當然只在他們兩個之間稱呼。在一個點上，傑克指著遠方說，要等太陽快落山時來，遠處的楓葉會在夕陽照射下，呈現半透明的颜色，很有立體感。

太太看看我，我看看她 ，在這住了十幾年，居然不知道林子裡還有這麼多好去處。忽然，一塘秋水展現眼前！輕萍浮浪，白鵝綠鴨，戲水展翅。披紅戴橙裹綠的樹木圍繞塘邊，顏色映在波紋上，樹影婆娑，別有一般趣味。

太太說：「這些鴨兒忙著大吞浮萍，是不是在增強體力，貯備能量，做好向南飛的準備？」派特點點頭：「聽說今年可能是暖冬，希望牠們不走，跟咱們做個伴兒！」「那該多好哦，」太太贊同著。告別傑克和派特，離開了池塘，我們繼續前行。

風吹草低處 沼澤愈寬闊

來到了一片沼澤地，藍天白雲下，橙黃的細草一望無邊，隨風起伏，高高的蘆葦頂著雪白的穗子，驕傲的閃爍著光艷。一隊人字形大雁橫空而過，留下嘎嘎聲，彷佛向我們道別，向那不知道的地方飛去。

「哦！大自然太美了！」太太伸出雙臂，似要擁抱無窮無盡的蒼穹。啪、啪、啪，我的相機跟著跳出歡樂的聲音。夕陽西下，我們往回走。聽見前方傳來一陣歡聲笑語，拐過彎，原來早先遇到的那四位「70女士」，坐在鋪在草地的毯子上，海闊天空聊著，同時享受著自帶食品。

太太不禁道：「此乃，天美地美人美食美也！」我輕輕說：「別了，70度。」「莫學文人那樣惜春悲秋，」太太一回頭，「雪花飄飄，會是另一番氣象！」