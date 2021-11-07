流行／怪咖導演打造 搭摩登復古列車遊英倫

魏斯‧安德森喜愛對稱，並用顏色彼此對話。(圖：Belmond提供)

在飛機尚未普遍的時代，火車是當時最時髦的旅行方式之一，而曾執導《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《大吉嶺有限公司》的導演 魏斯‧安德森（Wes Anderson），擅長打造極致、復古又摩登奢華的場景，而火車也是他電影 中的重要元素與場景。豪華旅遊公司Belmond，旗下頂級列車British Pullman與魏斯‧安德森合作，由他重新打造名為「Cygnus」的車廂，重現50年代火車旅行的黃金時代，以摩登復古的風貌，乘坐其中，彷彿就在具有魔幻魅力的電影場景中。

導演魏斯‧安德森親自打造「Cygnus」車廂。(圖：Belmond提供)

魏斯‧安德森曾多次表達自己熱愛火車，執導的電影中，火車常是讓人留下深刻視覺印象，也是劇情的重要轉折點，提到此次合作，「我很高興立即答應，而透過所有經典Belmond火車項目的保存過程，也希望能重新創作出新事物。」

置中狂人 致敬新藝術風

此次重新設計的British Pullman列車問世於1950年代，也是為國家元首使用的客製化火車，安德森以自己擅長的裝置藝術風格，作為車廂的整體風格，採用對稱線條，並加入新藝術風格設計，濃烈的色彩運用，讓人一眼難忘。

整修後的Cygnus車廂有如走入安德森電影場景，大膽撞色的粉紅天花搭配著綠椅墊、綠地毯，牆上的木製鑲嵌畫有著日光、雲朵、星辰，向19世紀末的新藝術運動風格致敬。車內的座椅、鏡面周圍不可少的線條，無一不呈現「置中狂人」安德森的獨特美學。

Cygnus車廂的木鑲嵌畫等處也都藏有天鵝圖樣。(圖：Belmond提供)

魏斯‧安德森在設計細節上安排許多巧思，例如車廂之名Cygnus，是希臘神話中平衡之神的名字，常以天鵝形象出現。魏斯‧安德森將香檳冰桶設計成天鵝展翅的模樣，另外，餐具陶盤、木鑲嵌畫等處也都藏有天鵝圖樣。

列車中提供兩間私人客艙，可容納4人，從倫敦 Victoria火車站開啟的一日遊。目前一日遊，包括餐飲費用為400元英磅（約550美元）。

有興趣者可前往Belmond官網belmond.com了解詳情。