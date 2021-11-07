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料理功夫／美味的醬肉

燕呢喃
美味的醬肉
美味的醬肉

醬肉作法簡單，做好後色澤紅潤，味道鮮美醇香，用來下酒、配燒餅或饅頭，都很美味。

材料：

肌肉1條（約1.2磅）、甜麵醬3湯匙、醬油2湯匙、料酒1湯匙、八角3粒、冰糖3大粒、桂皮2小片和水4杯。

醃料：

甜麵醬3湯匙、醬油2湯匙和料酒1湯匙。

作法：

1.里肌肉洗淨、擦乾水分，放入大碗中，肉先用筷子或叉子戳幾下，將上述醃料加入碗中，將肉塊四面抹勻，並用手搓揉以利入味，須每隔兩、三小時重覆一次，最後用保鮮膜蓋住大碗放入冰箱，次日取出烹煮。

2.取一深底鍋，開大火，將醃過的里肌肉放入鍋中，並將八角、冰糖、桂皮倒入，再加醬油2湯匙、料酒1湯匙和水，水量要蓋過肉塊。

3.水煮滾後，蓋上鍋蓋，轉小火燜煮。每隔15分鐘，用筷子將肉翻面，燜煮約一小時。

4.將肉取出，放入盤中。開大火將剛才鍋中的醬汁收至約1杯左右，熄火；待盤中煮好的醬肉冷卻後，切成薄片，最後將鍋中的醬汁澆淋在肉片上即成。薄薄的肉片，入口易化，口感特佳。

小叮嚀：

1.最後收汁時，僅需數分鐘，切勿燒焦。

2.反覆搓揉肉塊，過夜再烹煮，會使醬汁更入味。

3.里肌肉亦可用五花肉替代。

醬肉也可以搭配饅頭。
醬肉也可以搭配饅頭。

肌肉

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