每周一書╱念念 追憶菁英華人的光與熱

《念念》由時報出版發行，在博客來、誠品、金石堂網站上均可購買。

江青的新作《念念》著墨她熟悉的人和事，但全都非等閒之輩，那些事恰恰銘刻著一個時代印記：諾貝爾文學獎得主高行健、史學大師余英時伉儷、鋼琴家傅聰、琉璃工藝家張毅、楊惠珊、畫家夏陽、韓湘寧、行為藝術家艾未未、文化老饕蔡瀾、周龍章......。作家王德威閱畢全書作序指出，全書感性詮釋「念念」的三層意義，並認為「《念念》最終念的是如何面對自己，回歸本心之道」。

王德威表示，作者用《念念》作書名，因為今年是汶川大地震13周年，艾未未創作了「念念」作為紀念。這是一個群體藝術實踐項目，由志願者持續念死難者名字。作者擔當志願者之一，親述紀念過程，亦回顧艾未未為汶川大地震死難者過去所做的活動。「念念」由2021年4月4日中國清明節零時開始，至5月12日汶川大地震當日24點正结束。在全程39天中，由志願者持續念在汶川大地震中喪生的學生名字，連續接力地念——念想、懷念、念念不忘13年前被壓在了倒塌的校舍下的每個年輕的生命。「念念」規畫內容上寫著：名字是生命的最初也是最後属於個體的基本特徵。尊重生命，拒絕遺忘！

書中「揮手自茲去──送傅聰」提到，聊天時唉聲嘆氣是傅聰一貫的情緒表達，他早已養成習慣，習以為常不自覺，他在人生的歷程中，憂心的事、在乎的人、承載的包袱、內疚的心結、家庭的巨變、追求的完美，都太沉重、太龐大、太繁多、太勞累……但有幸的是他對音樂的「愛」以及對愛的毫無保留地謙卑和奉獻，精神和理想上無止境的追索支撐了他的一生。

江青表示，這篇文章她仍然在依循傅雷家訓給予的指南——第一先做人，來寫她認識的傅聰，何其有幸 與傅聰相識58載，希望世人在認識一位「詩人鋼琴家」之外，也認識這位富有赤子之心、獨立思考、一生追求精神理想的「人」。

江青好友林青霞說，看了《念念》的目錄，幾乎每篇文章她都熟悉，她是江青最初的讀者，也是她最勇於提意見的讀者。林青霞說，疫情中反而是江青寫作的高峰期，「嘔心瀝血」四個字已經用爛了，但除了這四個字，她沒有其他更恰當的字眼來形容江青這一年多的寫作過程。

（《念念》由台灣時報文化出版發行，在博客來、誠品、金石堂網站上均可購買。）