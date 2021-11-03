封面故事／抖音可別玩過頭 當心青少年抖個不停

熱門分享應用抖音位於洛杉磯的辦公室。(新華社)

Sensor Tower商店公布數據顯示，字節跳動旗下抖音 及其海外版TikTok在4月以5900萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，超過臉書的5300萬次；它的主要使用者為「Z世代」（1995年到2010年出生），是與電子產品、社群 網路一起成長的一代人。尤其是疫情 爆發以來，青少年減少戶外活動，紛紛在家拍片，分享生活點滴，廣受年輕族群喜愛。

●看片太多 出現異常抽搐

隨著影音社群平台抖音成功打入青少年的世界，抖音網紅的人數也持續成長；然而，近來包括美國、加拿大、澳洲和英國科學家和兒科醫師都陸續發現，新冠疫情爆發後使用抖音的人數不僅暴增，有些網紅和青少年、尤其是女性，開始出現神經性間歇抽搐的症狀。

根據「華爾街日報」(WSJ)報導，這些觀看大量抖音影片的青少女使用者患有類似「妥瑞症候群」(Tourette Syndrome)的症狀，是一種神經系統失調的疾病，患者會不自主地出現重複性動作或發出特定聲音。

辛辛那提兒童醫院專治妥瑞症候群的神經科醫師吉爾伯特(Donald Gilbert)表示，自2020年3月以來，每個月平均約有10名青少年會因為抽搐問題就診，但疫情爆發前頂多每個月一人。

抖音成功打入青少年世界，圖為義大利年輕網紅住進TikTok公寓，培訓拍攝視頻可能用到的知識及禮儀等。(Getty Images)

●尋求慰藉 反帶來問題

其他醫療機構也都有類似的發現，德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)同樣在去年3月至今接獲60名青少年，因異常抽搐就醫；約翰霍普金斯大學(JHU)妥瑞症候群中心也指出，10%至20%的兒科門診病患都有急性發作的抽搐症狀，比起新冠疫情爆發前一年的2%至3%成長許多。

兒科醫師們分析，這些青少年大多都曾因新冠疫情罹患焦慮症或憂鬱症；吉爾伯特也說明，患者在承受極大心理壓力的同時，身體也會有各種不同的反應。

上海街頭的一個平板電腦上顯示的抖音App，這款應用在年輕人中大受歡迎。(歐新社)

不過有些醫師則是語帶保留，不急著認定這些青少年的抽搐是由抖音造成，吉爾伯特說：「造成抽搐的原因很多，包括焦慮、憂鬱症和壓力。」另外一些醫師也質疑，這些過度使用抖音導致抽搐的患者多半為女性，但她們複雜的動作和語言重複的表現，不完全符合妥瑞症候群的病症。

一名婦女在中國的博覽會上拍攝、剪輯視頻，直播間掛滿了抖音的標識。(美聯社)

德州一名17歲少女凱拉‧強森(Kayla Johnsen)先前被診斷患有焦慮症和注意力不足過動症，而去年也因異常抽搐而就醫，之後被轉到德州兒童醫院接受治療。

強森在治療過程中向醫師透露，由於疫情期間只能遠端學習，讓她難以維持生活秩序和集中注意力，便開始關注YouTube和抖音上與她有著相同困擾的網紅；她也發現，這些人都有異常抽搐的問題。

北京一個公車站旁，民眾在使用抖音。(路透)

強森的母親認為，她的孩子是為了尋求心靈的慰藉才進入抖音的世界，沒想到卻給她帶來另一個問題；強森本人也說：「我認為我的抽搐問題確實和這些影音平台有關。」

專門治療神經系統失調的醫師則建議，讓孩子們適當的脫離社群平台休息一下，或許不失為個好辦法。