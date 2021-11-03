封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

WeChat（微信）仍然是美國華人之間，最常用的社交工貝。（路透）

美國 統計網站（www.statista.com）研究部發現，WeChat（微信國際版）迅速成為美國流行的社交媒體。研究人員估計，截至2018年7月，美國有活躍的微信用戶近247萬。不過，有華人 認為這個數字沒有包括過去三年的增長，尤其是疫情期間。目前，WeChat是美國華人使用最多的社交媒體。他們認為，2020年人口統計顯示美華人有560萬人，因此微信使用者起碼要在六成、即336萬人以上。美國華人常用的另外一家起源於亞洲的社交媒體是Line，目前台灣移民和香港移民使用Line的較多。

●臉書 推特 拓寬社交範圍

不過，由於地域等原因，這兩個起源於亞洲的社交媒體仍然不能滿足在美華人的實際需要。因此，在美華人在使用上述兩個社交媒體的同時，還同時使用美國主流的社交媒體，如Facebook、YouTube、Instagram等。這些主流社交媒體為美國華人的生活、工作和社交提供了廣闊的天地。

紐約市法拉盛華人（工商）促進會（FCBA）總幹事杜彼得說，他在十年前就有臉書（Facebook）和推特（Twitter）帳戶。他發現，這兩者也是部分美國華人常用的社交媒體。他經常在這些媒體上轉發新聞，並附上自己的評論。「紐約市長和皇后區長都能看到，有時還給我留言。」

他每天使用這些社交媒體，與主流社會溝通。他說，他在主流媒體上的發言都是用英文，為的是與主流社會交流。他認為，如果個人有觀點，應該使用英文，讓美國人也能看到。「我只有轉發給微信朋友圈時，才加上中文說明。」

他說，這些社交媒體後來出現了中文版本，許多華人用中文在裡面交流，形成了一個中文圈子。「華人在其中自娛自樂，朋友之間互相點讚，而不看內容如何。」他說，華人只和華人自己玩，風氣不好。

社交媒體是一個互相交流、自由表達思想的公共場所。「在川普擔任總統期間，有人大量發布假消息，尤其在競選的時候。」他說，如果總是發布這樣的消息，就會引起注意，媒體會將這個帳戶封掉。不過，時代周刊最近發表文章，批評臉書為了賺錢，解散了公民誠信團隊，放任錯誤信息和仇恨言論流通。

他說，前幾年，在川普擔任總統時，美國華人在社交媒體上就總統選舉發生激烈爭執。不過，他沒有感到中文版有什麼審查和限制。他說，若要審查言論，媒體就會聘請專業人士來做，而且由於這些媒體的工資都很高，雇人審查中文內容成本也會很高，「可能沒有媒體願意這樣做」。

前些年，有人的主頁上出現色情照片，讓親友們誤解，以為是當事人自己放的，後來才知道是黑客(駭客)所為。「現在，有人看到後，就會提醒親友，趕快刪掉。」他說，這種情況現在沒有了。「我估計，媒體可能採取了審查措施，禁止這些黑客登入。」

何娟用使用Facebook和Instagram推銷房地產。（何娟提供）

何娟是美國最大的房地產經紀公司道格拉斯·埃利曼(Douglas Elliman)紐約地產經紀。她說，公司要求每個地產經紀都要在八個主流社交媒體上開設帳戶，發布廣告，招攬生意。因此，她也在每個社交媒體上開設帳戶，但是她使用Facebook和Instagram這兩個媒體最多，而推特用得較少。她感到，使用臉書的華人「越來越多」。

●地產經紀 社媒廣告見效

用過以後，她覺得這兩個社交媒體非常好。「同行們現在都在臉書上發布售房廣告，比以前多多了。」她說，如果在美國做生意，Facebook和Instagram是很好的廣告品牌。美國房地產經紀都在Facebook和Instagram發布消息，買家和賣家都要上去看，因此作為地產經紀，有個臉書帳戶是必不可少的。Instagram上主要發布照片和視頻。只要照片拍得好，人們就會產生印象，以後有事會找回來。

她說，臉書朋友圈可達萬人以上，「我共有幾千個followers。」例如，「紐約周末哪裡玩」群現有2萬1900人，超過2萬人。臉書還有一個好處，就是不是好友也可以點讚。最近，她主要銷售度假屋，一個售房廣告發上去，能有兩、三百個人點讚。「微信朋友圈上限是500人，不可能有這麼多點讚。」

臉書現在也開始控制某些言論，還有人對此表示抗議。她說，微信採取兩個版本政策，中國人使用微信，而海外華人使用WeChat。WeChat上的言論比較寬鬆。「如果你發敏感文章，只能在國外能夠看得到，國內人看不到。」有人發出敏感文章，發現沒有國內人的點讚，才知道被屏蔽了。

YouTube的內容包羅萬象，受眾也涵蓋從青少年到中老年各個年齡層。(路透)

●虛擬社區 豐富老人生活

她說，人們在臉書上還能找人。例如，她過去認識一個美國人，但已經失聯好久了。「這名朋友看到我的臉書主頁，主動與我聯繫，問她的房子能否出租。」她指出，不足的地方是，中國看不到臉書和Instagram。「若是只做華人生意，用微信也可以。」

新康老年社區由紐約新康家庭護理公司組建，是一個集社交、學習、互助、諮詢、養護為一體的線上老年社區平台，參加者都是紐約和長島年滿65歲以上的老人。新康社區經理Crystal說，線上社區老人已經習慣使用社交媒體，包括WeChat、YouTube和Zoom，臉書也有人用，但是不多。

華裔老人將會議軟體Zoom用來交流。（美聯社）

她說，在疫情期間，他們組建了新康虛擬社區。短短一年中，新康社區靠著口耳相傳，已擁有近400位老人會員。他們開展包括每日晨練、聲樂、舞蹈、京劇、文學沙龍等各項線上興趣課程與活動。社區每周安排舉辦網上交流講座，傳遞專業且有價值的資訊。

新康老年社區的牛年春晚通過YouTube頻道上網。（新康老年社區提供）

在社區活動中，老人們創作的原創作品、社區的特色慶祝活動，都通過新康社區的YouTube頻道面向全世界展示。她說，YouTube是年輕人和中年人的社交媒體，沒有想到老人們也非常喜歡。在社區YouTube帳戶裡，會員們發出了許多原創節目及其評論，還有社區負責人的講話。「有的人早晨起來就看YouTube，一直到睡覺。」

她舉例說，會員馬女士長期睡眠不好，經常要靠吃安眠藥來助睡。她加入了新康的手指操晨練組，每天9時半開始，手指操成了她的必修課。「幾天不做，就好像少了點什麼。」馬女士堅持運動一年，改變了睡眠。這些都是在虛擬社區進行的。

2021年2月，新康社區30多位會員，自編自導，借助微信、Zoom以及手機設備，舉辦了一場集方言、朗誦、歌曲、戲劇等20多個節目的「牛年春晚」。演員中有退休的老教師、老演員，也有退休後才拿起畫筆、學習聲樂、京劇的老人。「我們的線上春晚節目就放在YouTube裡。」後來，這個春晚被紐約幾家華人媒體報導，也被中國CCTV-2台轉播。

由於在遠距工作及溝通交流中發揮了重要作用，Zoom是少數從疫情受惠的企業之一。（路透）

●公開平台 謹慎保護隱私

她說，新冠疫情中，老人們的習慣發生變化，老人們也喜歡使用Zoom。她說，疫情之前，老人們很少在線上活動。但是，疫情改變了一切。年輕人在Zoom開會，而老人們在上面交流。「有的老人說，疫情結束後，他們還是希望在線上交流，因為安全，方便。」她認為，老人們已經習慣了使用社交媒體。

杜彼得說，臉書是一個很好的社交媒體，但是也成為詐騙者騙人的工具。他說，他每天都會收到有人要加他為友的邀請。「每個月，我大約接到百位美女的邀請，而且都是華人美女。」他說，這明顯都是騙局，他看到後一律刪除。

他說，他有時也感到好奇，就去他們的主頁上看看。「裡面只有一、兩張照片，並無其他的資訊。」有時，他也接受她們的邀請，發現他們有共同的朋友。「我一看，還有這裡的某些僑領，也在與美女進行交流。」他看到這些，馬上刪除。

有時，他也接受邀請，就是要看看這些人到底要做什麼。因此，他就與美女進行交流，等待騙子露出馬腳。「有人不知情，認為我在談對象，其實不是。」他說，自己從來沒有被騙過。「對方不可能強迫你接受邀請，接受不接受完全在於自己。」

他說，有人不用臉書是擔心隱私。有人擔心自己的家人照片和個人資訊被其他人利用。他表示，這也是取決於帳戶持有人自己的判斷。他說，有人比較謹慎，也有人則不在乎，經常發布個人資訊，如在哪裡吃碗麵也放在網上。

在註冊臉書和推特時，註冊人需要填寫出生日期，而出生日期是人們的隱私之一。他表示，他填寫的生日是真的，而有些人填寫的出生日期則不一定。他舉例說，生日那天，他會收到一些與他的生日相近的一些人的資訊。「我認識其中的某些人，發現他們的生日改掉了。」例如，有人已經60歲了，填寫的卻是28歲。「總之，社媒裡面什麼詭異的事情都有。」

●尊重版權 臉書轉發受限

何娟說，臉書對版權比較關注。有一次，她發現一個Video比較好，就在臉書上轉發了。後來，臉書有人找到她，告知她若沒有這個視頻的版權，就不能轉發。「我知道這個規定後，以後不再轉發。」

她說，微信就沒有這個規定，大家都可以轉發別人的文章。因此，微信群裡的文章經常重複出現。她發現，她過去寫的文章，也被人多次轉發，最後換成了別人的姓名。「轉發者不給原創者credit，就是不尊重別人的勞動。這在臉書上是不行的。」

幾年前，她剛剛開設臉書帳戶後，被黑客入侵一次。有一次，黑客進入她的朋友圈，複製內容後，發給她的朋友，試圖騙錢。她發現以後，就寫文章說，今後不想用臉書了。「臉書的老闆查克柏格（Mark E. Zuckerberg）也關注了。」後來，臉書有人進入她的朋友圈，將此人清除出去。「從那以後，我的臉書帳戶再也沒有被黑客入侵過。」

她說，她現在臉書上只用英文寫作，因為客戶主要是美國人。「我感覺，英文容易表達情感。」有一次，她把文章翻譯成中文，發到微信裡，朋友就覺得「太直白了」。她說，中文講究含蓄，不會講得太明白，而英文則要求寫得明明白白。「我現在不知道寫中文如何下手，因為在美國待得久了。」

統計顯示，美國社交媒體不僅在美國占據絕對優勢，而且還在全球處於領先地位。2021年9月10日，美國統計網站發布「2021年全球社交媒體用戶量排名」。排名顯示，美國社交媒體囊括了全球最大的社交平台前五名。排在首位是Facebook，每月活躍用戶超過28.5億人。第二名到第五名的為YouTube（22.9億）、WhatsApp（20億）、Instagram（13.86億）、Facebook Messenger（13億）。

由於臉書和Instagram在中國看不到，美國華人仍需要透過微信與國內親友溝通聯繫。（路透）

第六名至第九名才與中國有關。它們是微信和WeChat（12.42億）、TikTok（7.32億）、QQ（6.06億）、抖音（6億）。而第十名是Telegram（5.5億）。Telegram是一個跨平台、基於雲的即時消息系統。其服務器分布於世界各地，在不同地區有五個數據中心，而運營中心則位於中東的杜拜。