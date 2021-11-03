封面故事／AI審查不給力 你的臉書隱私還好嗎？

臉書將公司名稱改為Meta，由科幻用語「元宇宙」(Metaverse)而來，反映出該公司在社交媒體之外不斷成長的雄心。（路透）

前任臉書 (Facebook)專案經理、數據科學家法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)以「吹哨者」身分揭發臉書弊端，華盛頓郵報整理她提供的「臉書文件」(Facebook Papers)內容並訪問數十名臉書現任及前任員工，指出臉書身為社群網站龍頭，對於因為臉書平台而擴大殺傷力的事件，一直悄悄密切監控；對於某些員工警告臉書平台設計存有風險，恐讓全球各地弱勢社群曝露於危險內容威脅，臉書主管也置之不理，犧牲公共利益換取盈利。

郝根日前在英國國會聽證會上指出，即臉書內部早就知情其平台可能造成的危害，包括有扭曲兒童及青少年價值觀或過度沉迷於平台中，還有因為演算法讓仇恨言論或錯誤訊息海量灌輸到用戶等風險；甚至還有販毒或是偷渡集團在該平台上運作等。

臉書吹哨者法蘭西絲‧郝根在英國國會作證，稱臉書主管對可能造成的危害置之不理。（美聯社）

而臉書高層向來表示，人工智慧（artificial intelligence, AI ）可以主動揪出平台上的仇恨言論、極度暴力等內容，以及未成年使用者並予以刪除，但內部報告顯示，臉書工程師並不認為這套方法有效。

華爾街 日報（Wall Street Journal）分析內部文件報導，臉書AI無法一致地辨識「第一人稱射擊影片」（first-person shooting videos）、種族歧視詞彙，令人哭笑不得的案例甚至包括，AI無法分辨鬥雞跟車禍的差別。

臉書執行長查克柏格對於臉書打擊仇恨言論內容很有信心。(路透)

在仇恨言論方面，臉書內部文件顯示，臉書員工認為AI只移除了個位數比率的違規言論。

每當臉書演算法無法準確判定內容是否達到需要刪除的違規標準時，平台可能會減少推薦相關內容給使用者，但張貼該爭議內容的來源使用者並不會受到懲罰。

華爾街日報審閱文件發現，臉書早在兩年前就大幅縮短人工審查仇恨言論內容的時間，這讓臉書更加仰賴AI執行並貫徹臉書的貼文規定，甚至透過公開數據方面誇大「AI糾察隊」的成果。

●工程師打臉 審查不可靠

然而，資深工程師並不這麼認為。

文件顯示，原本負責人工審查違反臉書規範之冒犯或危險內容的資深工程師在報告中寫道，臉書的AI審查一點也不可靠。

華府國會大廈外的一個視覺裝置，展現了臉書執行長查克柏格在一堆鈔票上衝浪，周圍則是痛苦的年輕女性。（美聯社）

一名資深工程師與研究科學家在2019年中期的筆記中寫道：「這個問題是，我們沒有且未來也不會有一個模型（model），此模型可以攫取大多數的廉政危害（integrity harms），尤其是在敏感領域。」

這名工程師預估，臉書的自動系統移除的仇恨言論內容，僅占總違規內容的2%。

此人寫道：「近期評估顯示，除非有重大策略改變，否則很難在短程到中程期間提高AI系統移除效率至10%到20%。」

今年3月，另一個臉書團隊得出相似結論，估計AI系統僅移除平台上約3%到5%的違規內容，占所有違反臉書仇恨言論、暴力、煽動言論等違規申訴案件的0.6%。

臉書發言人史東（Andy Stone）表示，這個比率只是AI移除的數量，不包括臉書採取其他方法降低人們看到仇恨言論內容的比率，包括顯示在動態消息中的「新聞饋送」（news feeds）內容。

臉書工程師的評估與臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）等高層收到的數據差異甚大；查克柏格2019年末曾表示，預期臉書會用AI偵測「大量有問題的內容」。

臉書經常表示，幾乎所有的仇恨言論內容在使用者申訴通報之前，就已經被AI工具撤除，偵測及刪除比率迄今高達將近98%。

●縱容仇恨 公民團體抵制

公民團體與學者向來懷疑臉書的AI偵測與刪除比率能否出現實質進展，因為許多使用者反映臉書的官方說法與實際使用經驗天差地遠。

非裔民權倡導組織「改變顏色」（Color of Change）理事長羅賓遜（Rashad Robinson）說：「他們（臉書）從不公開操作內幕，我們徵詢分子（numerator）與分母（denominator）為何，以及如何取得相關數字，但獲得的回應一點也不公正。」

「改變顏色」去年基於臉書無法有效管控平台上的仇恨言論內容，發起抵制臉書的活動。

在這張2020年5月29日的檔案照中，明尼亞波利斯的抗議者聚集在一家燃燒的快餐店前；臉書內部文件顯示，時任總統的川普前一天在社群媒體上警告抗議者將被槍斃後，仇恨、暴力言論在臉書上不斷湧現。（美聯社）

臉書廉正事務副總裁羅森（Guy Rosen）受訪時表示，觀察使用者在平台上看到的仇恨言論內容減少百分比更重要。

羅森指出，華爾街日報審閱的文件「過時」，但讓臉書能更寬廣的思考AI驅動內容審核（AI-driven content moderation）。

臉書今年第二季報告顯示，使用者瀏覽1萬則內容，只會看到五則帶有仇恨言論的內容，2020年年中此比率為每1萬則約10則。

臉書發言人史東則表示，臉書執行長愈來愈常在公開言論中強調AI刪除違規內容，這些改進是因為AI對有問題內容的排名較低，能見度也就不高。

臉書內部文件顯示，2020年種族示威剛開始，時任總統的川普就在臉書發文煽風點火說，「掠奪開始，就開始開槍鎮壓」，但臉書對約束他煽動暴力毫無作為。（Getty Images）

●管控言論 「好了15倍」

今年9月，臉書表示其AI系統變得更好了，「主動刪除涉及違反仇恨言論規範的內容」，比起2017年的情況好15倍。

查克柏格對於臉書打擊仇恨言論內容很有信心，他2018年告訴參院委員會，五年內可以透過AI工具主動刪除違規內容。

他2020年7月出席眾院聽證會時又說：「在打擊仇恨方面，我們打造了非常複雜的系統。」

至於糾舉未成年使用者方面，臉書一名高層主管在今年9月底的參院聽證會中表示，AI系統可以揪出臉書旗下平台Instagram上未滿13歲的使用者。