人物 / 蔣經國4子女 在台都有義父

1950年蔣經國全家合影。後排左起蔣孝文、蔣孝章，前排左起蔣孝武、蔣方良、蔣經國和蔣孝勇。（取材自維基百科）

蔣經國 有三子一女，兒子孝文、孝武、孝勇和女兒孝章皆廣為人知，但可能很多人不知道蔣家子女在台灣 都有義父（俗稱乾爹），這些乾爹們均非泛泛之輩，他們之中有的人後來在政壇上平步青雲，也有人卻因言賈禍，身陷囹圄，際遇各有不同。

1952年蔣經國、蔣方良與三子一女的合影。(本報資料照片)

民國卅五年二月間在重慶，蔣中正抱著蔣孝武偕家人合影後排左為方良女士。（取材自蔣經國總統照片集）

管束子女 蔣家用心良苦

蔣經國在台灣逐漸接掌政權後，由於公事繁忙，擔心疏於對子女的管教，影響他們的前途及社會觀感，於是私下將他們託付給自己信任的友人或部屬，就近指導和管教，並要子女認這些人為義父，以便管束師出有名，蔣經國的這種作法可謂用心良苦。

有人認為，這也是蔣經國高明的用人之術，因為這些人既成為蔣家後代的義父，名義上也成了蔣氏家族的成員，這層關係將使他們對蔣氏父子更為忠誠和盡責。

蔣經國曾在他的日記中，對他的三個兒子有以下評語：「孝文糊塗，孝武荒唐，孝勇可愛」，後來他們的發展也印證了蔣經國的看法。

蔣經國總統生前家居生活。（本報資料照片）

在這張日期不詳的照片中，蔣方良扶著兩個兒子，騎在蔣經國的背上，一家歡樂融融。（路透）

蔣孝文 驕縱放任常鬧事

蔣孝文是蔣介石的長孫、蔣經國的長子，他出生在俄國，從小備受蔣氏父子的期望，希望他能繼承家業。蔣經國對他的管教非常嚴格，一犯錯便會遭到一顿毒打，儘管有著嚴格的家教，但由於頂著蔣家的光環，周圍的人對他奉承阿諛，養成了他驕縱放任的習慣。

蔣孝文在青年期求學過程極不理想，一般正規學校讀不下去，後來進入蔣介石在高雄創辦的鳳山陸軍軍官學校也被中途退學，蔣經國深感他在台灣已無法正常成長，於是送他到美國 柏克萊大學企管系就讀，結果他在美國因無人管束，生活更加放蕩，1964年因酒駕鬧事被美國勒令離境。

孫運璿 將孝文導入正規

蔣孝文回台灣後被安排進入台灣電力公司任職，當時在台電服務近廿年的孫運璿（左圖，取材自維基百科）已從技正、處長、總工程師一路晉升至總經理，蔣經國極為欣賞孫運璿的品德及才幹，就安排蔣孝文在孫運璿身旁學習，並命蔣孝文認孫運璿為義父。有感於蔣經國的知遇之恩，孫運璿也盡力在生活上和工作上指導蔣孝文，將蔣孝文逐漸導入正規。

蔣孝文的義父孫運璿。（取材自維基百科）

後來蔣孝文升任台電桃園區管理處處長，在職期間工作頗獲好評，正當蔣經國為蔣孝文的改變感到高興，欣慰他終於浪子回頭時，但蔣孝文還是很難改變過去喜歡玩樂的生活習慣，1970年在一次酒醉後，因遺傳糖尿病和酗酒過度而突然昏迷，從此臥病在床，於54歲時去世。他和孫運璿的義父子關係，僅僅維持了在他生病前的短短幾年。

而孫運璿的官運卻一路扶搖直上，後來陸續擔任交通部長、經濟部長及行政院長。他在行政院長任內政績卓著，在台灣享有「永遠的行政院長」之美譽。

蔣孝武 個性冷靜城府深

蔣孝武是蔣經國的次子，從小就和哥哥孝文一樣不愛讀書，喜歡結交五湖四海的朋友，他頭腦聰明，個性比較冷靜，城府很深，一般的學校他唸不下去，也轉到高雄鳳山陸軍軍官學校，畢業後曾到德國慕尼黑政治學院唸書。

1970年回台後，蔣經國有意安排他往黨務和情治部門發展，因為中國淪陷的主要原因之一是政府組織被共產黨大量滲透，蔣經國希望他能在黨務情治部門工作，發揮穩定政局的作用。

王新衡 情治經驗傳孝武

蔣經國介紹他的浙江舊識王新衡（左圖，取材自維基百科）給蔣孝武，請王指導蔣孝武，並要蔣孝武認王作義父。王新衡是何許人也？他曾被國民黨派至俄國留學，在莫斯科大學時和蔣經國是同班同學。回國後擔任國民政府軍事委員會指導員，曾任南昌行營駐武漢負責人、豫鄂皖三省剿共總司令部袐書，後成為蔣介石的貼身幕僚。

王新衡也擔任過國民政府軍事委員會委員長西安行營處長，官拜少將。抗日戰爭爆發後，他轉往香港，擔任國民政府軍事委員會調查局香港區負責人，後在上海戴笠手下擔任保密局上海站站長等職務，赴台灣後擔任軍系立法委員。

王新衡是蔣經國浙江舊識，也是蔣孝武的義父。（取材自維基百科）

以王新衡在情治界的資歷和歷練，是指導蔣孝武的不二人選，他也不負蔣經國所託，將他的一生所學及經驗傳承給蔣孝武，培植他逐漸掌握情治系統。蔣孝武後來陸續擔任中央廣播電台主任、國民黨黨務顧問及中國廣播公司總經理。1979年經過蔣經國的特別安排，蔣孝武進入國家安全會議擔任袐書，等於直接參與了情治系統的運作。

正當蔣經國對蔣孝武的生涯規劃逐漸成形時，1984年爆發了震驚中外的「江南命案」，調查結果雖由情報局長汪希苓及兩位處長認罪，但因為蔣孝武參與情治系統甚深，雖然無直接證據，外界的矛頭仍直指蔣孝武是幕後策劃人，連蔣經國也頂不住批評的聲浪，只好將蔣孝武外放至新加坡當代表，並公開宣示「蔣家後人不會從政也不再接班」，等於結束了蔣孝武在台灣情治界的前途，也為蔣家繼續執政劃下句點。1991年蔣孝武在接掌中華電視公司董事長之職前夕，突然因心臟衰竭去逝，享年僅46歲。

蔣孝勇 乖巧謙虛受疼愛

蔣孝勇是蔣經國最小的兒子， 他的個性乖巧伶俐，做人謙虛有禮，和他的兩個哥哥不同，因此頗得長輩親友的喜愛。

蔣孝勇高中畢業後，也進入鳳山陸軍軍官校就讀，後來中途插班轉入台灣大學政治系，他從台大政治系畢業後，眼見政界的浮沉及人情冷暖，以及兩位兄長在政界發展並不順利，決定利用家庭的關係往商界發展，這個決定得到蔣經國的支持，並要他認摯友趙聚鈺為義父，請趙聚鈺從旁指導提攜。

趙聚鈺 商界經驗助孝勇

趙聚鈺（左圖，本報資料照片）是1950至1980年代台灣政壇一位舉足輕重的人物，除了在政府中擔任要職外也是國民黨中常委，由於他和蔣經國交情匪淺，在黨政方面都具有影響力。他的叔父是民國初年湖南省政府主席及湘軍總司令趙恆惖，經由趙恆惖的弟弟、曾任長春市市長也是蔣經國好友趙君邁的介紹，趙聚鈺與蔣經國一見如故，結成莫逆之交。趙聚鈺在中國時曾任中央信託局杭州分局經理，及中國淪陷時任中央存台物資處理委員會主任委員，處理國府遷台物資運送包括黃金運台等極機密工作，足見蔣氏父子對他的信任和倚重。

趙聚鈺是蔣孝勇的義父。（本報資料照片）

蔣氏父子帶了兩百多萬軍民遷往台灣，其中許多是曾和他們出生入死的軍人，為了安頓他們退役後的生計和家人生活，蔣經國特別成立了國軍退除役官兵輔導委員會，並自任主任委員，積極成立許多事業機構，輔導他們轉入社會就業工作。當蔣經國仕途開展之際，他便把輔導會主委職務交給他信任的趙聚鈺接任，而趙聚鈺也繼續將輔導會的工作做得有聲有色，台灣幾乎每一個行業都有退除役官兵的身影。當時民間常戲說，輔導會除了不「包」生孩子之外，幾乎無所不包。

對有志於商界發展的蔣孝勇，和趙聚鈺這層義父子的關係對他幫助甚大，他對趙聚鈺也很感恩，經常往趙家走動，確實盡到作義子的本分。趙聚鈺的太太黃本琪也成為蔣經國夫人蔣方良的好友，兩家關係更密切。當蔣經國去世後，趙聚鈺太太黃本琪仍經常前往探視蔣方良，是她晚年少數來往的親近友人。

1978年趙聚鈺在前往英國訪問時，座車因司機超速翻覆，他受重傷，返台後健康逐漸走下坡，1981年六月赴美就醫，不幸因肺炎感染病逝美國，令蔣經國十分感傷。當趙聚鈺的靈柩深夜運抵松山軍用機場時，蔣經國夫婦曾親自前往機場迎靈，蔣孝勇也隨侍在側，向義父致哀告別。蔣孝勇晚年為食道癌而苦，於1996年去世，享年僅48歲。

蔣孝章 氣質高雅不張狂

蔣孝章是蔣經國和蔣方良的第二個孩子，也是他們的獨生女、蔣介石唯一的孫女，自小集萬千寵愛於一身，她是蔣經國目前唯一仍健在的子女，定居在舊金山灣區。

蔣孝章容貌出眾，氣質高雅，作風也非常平民化。由於深得蔣經國寵愛，每當她兄弟們闖禍惹得蔣經國震怒時，只要她出面對蔣經國撒嬌勸解，多半都能讓蔣經國消氣。

總綰空軍特種任務的衣復恩（前左二）是蔣孝章的義父，曾是蔣經國（前右）極親信部屬，圖為1950年代，蔣經國帶著全家到衣宅作客時合影。（取材自衣復恩回憶錄）

衣復恩 難擋孝章嫁俞家

她在台灣時就讀北一女中，1957年畢業後蔣經國就送她去美國唸書，而負責陪同她去美國的人就是她的義父衣復恩。之後她在美國和國防部長俞大維之子俞揚和戀愛，由於俞揚和結過婚，年齡又大她十多歲，蔣經國對他們交往非常不同意，曾派義父衣復恩阻止，但衣復恩勸說無效，無功而返。後來蔣孝章與俞揚和於1960年結婚，隔年生下兒子俞祖聲，是蔣經國唯一外孫。

蔣孝章的義父衣復恩是蔣經國最親近和信任的部屬之一，他出身空軍，中央航空學校、杭州筧橋航校畢業，是一位優秀的飛行員。在抗日戰爭中為前方運送物資，屢建戰功，蔣介石曾在重慶官邸設宴款待。他曾為中華民國組建了一支有兩百架飛機的運輸大隊及訓練出四十位飛行員，並出任首任空運大隊隊長。當中國淪陷徹退至台灣時，也是衣復恩駕著「中美號」專機，將蔣介石夫婦撤離飛至台灣。

隨政府退守台灣後，衣復恩曾赴美擔任三年空軍武官，爭取美方對台空軍的援助，返台後擔任空軍情報署署長，其間與美國中央情報局合作，成立極機密的黑貓中隊，他擔任大隊長，訓練派遣飛行員駕駛U-2偵查機赴中國進行危險的空照任務。越戰期間又受命負責成立中華航空公司，出任首位董事長，為華航後來的發展奠定堅實的基礎。

私底下衣復恩個性耿直，又因與蔣家的特殊關係，常直言不諱，1964年蔣經國出任國防部副部長，他擔任國防部計劃次長室執行官，1966年他突然接到國防部軍法局的傳票，指控他在興建U2廠棚時涉嫌圖利，要他去接受調查，在軍法局新店看守所被拘留了近三年，但是沒有被起訴，後以健康不佳原因獲准返家就醫。衣復恩認為真正原因可能是他曾向美國官員表示「反攻無望」論，被有心者利用，因此觸怒蔣經國，想藉此給他教訓。

衣復恩出獄後，覺得「伴君如伴虎」，便以中將退役轉往商界發展，成立了亞洲化學公司，將公司經營得有聲有色，並成為股票上市公司，後將公司交給子女經營。他解甲歸田後曾數次回到中國舊地重遊，看到過去和部下出生入死的地方，不禁感慨萬千。2005年他在台北因病去世，享年89歲。

綜觀這四位蔣家的義父對蔣經國子女都有正面的影響，但由於主客觀的因素，均無法讓蔣家第三代成就如祖父及父親的功業，難免有「微臣無力回天」之憾。如今這四位義父早已作古，他們過去的功績及作為蔣家子女義父的光環，也伴隨著他們走入歷史。