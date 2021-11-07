高中那些事／第一份成績單 

高中不但每年或者每個學期出具一份正式的成績單，學期中也會按照一定的間隔向學生和家長發放成績報告單。圖為示意圖。（Getty Images）

不知不覺開學已經一段時間了。不少學生收到本學年的第一份成績報告單。這裡高中不但每年或者每學期出具一份正式的成績單，學期中也會按照一定的間隔向學生和家長發放成績報告單，一般高中每學期發放二至三次成績報告單。

學習有障礙 快設法補救

不過家長們不必緊張，這些成績報告單中只是反映學期或者學年中間孩子的學習情況，不會記錄到最終成績單中，更不會向大學公開。它們的作用是提醒學生和家長，看看孩子們目前有沒有學習上的問題，是否需要及時補救或者調整。

學年的第一份成績單固然會反映出一些問題，不過，這裡還是需要提醒大家，目前這份成績只是暫時的。一方面，很多學生還在新學年的調整中。尤其是目前九年級和十年級的學生，他們基本還是新生，對高中生活還處在懵懵懂懂中。他們可能還不太明確各任課老師對他們作業、實驗和考試的要求，家長們需要給孩子一些時間來適應。

另外，學校剛剛開學，應該說教學剛剛步入正軌。在成績單中占重要部分的各類考試和大型作業，都還沒有提到日程上，而且不是所有的老師都會及時更新孩子們的分數，所以目前成績並不具備代表性，更不用說前瞻性。

不符合期望 家長別苛責

有些家長一看到孩子成績不太符合自己的期望，或者離進入心儀大學的標準有相當距離，就會立刻指責孩子不夠用功，採取嚴格管理措施，或者強制送孩子去補習。其實孩子如果成績不夠理想，家長需要坐下來和孩子一起分析問題出在什麼地方。這裡高中成績都是根據學生各方面的表現，按照一定的比率綜合打分。這個比率由各個任課老師自己制定和評估，並在開學第一節課就會向學生公布，讓學生知道努力方向和學習中應注意的問題。

現在多數高中都使用商業網站管理學生成績。學生和家長都可以登錄帳號查詢，家長並不需要等到發成績報告單時才得知學生的成績。

其實任何時候家長都可登錄系統瞭解孩子的成績。一般情況下老師都是把分數分成幾類，一類是平常作業，當然作業一般在總分中占的比率很低，比如5%。不過蚊子的腿也是肉。如果孩子忽略作業這部分分數，就必須從考試成績來補強，非常不划算。而且，如果一個高中生連基本作業都不認真按時完成的話，就說明孩子非常不自律。

很少有學生可完全跳過作業這個重要的學習環節直接考試拿高分。通常情況是如果作業沒有好好做，其他環節也會出問題。如果孩子在這一步出問題，家長需督促他們每天及時完成作業，並且保證品質。

課堂多發言 孩子收穫大

另外一項分數是上課發言。美國 高中非常看重課堂表現，活躍的課堂討論是自由的學術風氣中不可缺少的一部分，也是大學申請中老師推薦信中一個重要內容。甚至有老師把15%的總分給予課堂評估。中國 孩子普遍個性比較內斂。有些孩子擔心發言犯錯尷尬，所以除非自己對答案非常有把握，否則他們是不會舉手發言的。

另外一些學生哪怕自己非常篤定，也不吭聲，理由是反正我已經會了，為什麼要告訴別人。高中老師常常從開學的第一天就開始記錄學生的發言情況。他們雖然對學生還比較陌生，但是靠著學生的照片，他們在課堂提問時就做了記錄，這些記錄就成為打分的依據。上課完全不發言的學生最後會發現即使自己在其他方面表現堪稱完美，但最後評分依然非常不理想。所以中國學生如果想在GPA上有突破。上課發言是第一個需要克服的困難。

對於目前11年級的學生，上課發言還有另外的特殊意義。這個學年結束時就是這些學生聯繫任課老師出具大學申請推薦信的時間。多數情況下，老師會對那些上課積極發言的學生印象深刻並更可能寫出漂亮的推薦信。所以對於11年級學生，上課發言是明年申請大學的強力助推器。

基本功不夠 考試就砸鍋

還有一些學生，從成績單上可看出學習態度端正，作業、發言都毫無問題，但一到考試就砸鍋，說明孩子缺乏自己消化吸收教學內容的能力。他們只能被動地跟隨老師上課完成作業，依葫蘆畫瓢，但知其然不知其所以然，當在考試中給出一些有變化的題目就傻眼了。還有一些學生平常動作較慢，基本功不扎實，一到考試就來不及完成。說明平時練習不夠，速度跟不上。

同樣的題量，如果把時間給得多一些，他們還是可以完成得不錯的。這些都需要家長和孩子一一分析，找出學習上的癥結，完善自己的學習方式。或者在課後增加課外題的訓練，或者課後讀課本，自己整理筆記，消化這些知識。

美國中小學教學中比較忽略練習，所以單純靠老師布置的作業不一定能讓孩子充分掌握知識要點。還有一些高中老師的確教學水準參差不齊，在必要的時候，家長可以考慮為孩子尋找合適的補習老師。

尤其過去的一年多，遠端教學中孩子基礎打得非常不扎實，今年全面恢復教學以後，不少學生現在就感覺到學習吃力了，這些都是疫情中造成的損失。透過分數發現問題，才是學期中成績單存在的真正意義，希望家長和孩子攜手共進，而不是一味指責孩子不夠努力。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)