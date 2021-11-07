地產迷思／房貸鎖定利率 慎選時機 　

房地產交易的過戶期間通常不能預測，買主何時鎖定利率必須小心決定。圖為示意圖。（Getty Images）

沈越梅在父母的幫助下要買下她生平第一棟房屋。經過精挑細選，她和她的父母看上皇后區貝賽的一間一家庭的舊房屋，賣價89萬。簽約以後沈越梅就到銀行去貸款 ，因為她的報稅還滿高的，就選擇到Chase去申請要查收入的貸款，貸款金額是60萬，年利率 應該在3以下。

簽約時整整花了一個星期。這棟房屋是一棟遺產房，賣主3年前過世，留下4位子女，除了其中一位住在長島 之外，其他3位分別在新澤西(New Jersey)、加州(California)以及蒙大拿（Montana）三州。屋主總共有五個人。除了以上的4位之外，還有一位是過世屋主的兄弟，住在歐洲。

這些所有人年紀都很大了，最年輕的是79歲，身體狀況都不好。契約時為節省時間，每一位賣主簽署一份契約，律師用電傳把簽名頁送給這些所有的賣主去簽字，每一位賣主簽好後再照相簡訊或是電郵給賣主的律師，賣主律師再把一份份簽好的簽名頁電郵給買主律師袁律師。

袁律師再把這些簽名頁的影本放在契約後面，影印一份給沈越梅。沈越梅就拿著這一份拼拼湊湊的契約書到銀行申請貸款。

銀行的貸款專員沒仔細看契約，便開始接辦這件案件。由於沈越梅的檔案很齊全，貸款的程序進行得很順利。差不多3個星期，銀行的貸款確認書便批下來了。

只是這分貸款確認書裡有一個條件，買主必須給銀行提出一份乾淨的契約。因為賣主送來的契約都是用簡訊傳送的照片，圖片上面灰濛濛一片，看不清楚。

為了滿足銀行的條件，賣主律師花了10天的時間才從5位賣主手上拿到乾淨的簽名頁。

當沈越梅收到貸款確認書的時候利率只有年利率2.75%，這是貸款幾十年歷史上最低的利率。承辦本案件的貸款專業建議沈越梅趕快鎖定利率，否則利率會漲上去。沈越梅心裡也急，便打電話問袁律師可不可以鎖定利率。

袁律師告訴沈越梅，能不能鎖定利率不是律師能決定的事。產權報告還沒有做好，這筆交易能不能過戶還不確定。

貸款專員告訴沈越梅，一般的客戶都是看到利率好便鎖定，銀行給貸款人45天的時間鎖定利率不收費。一般的交易在銀行出貸款確認書後45天內都可以過戶。縱使沈越梅在45天之內不能過戶，只要沈越梅付幾百元，利率的鎖定期間便可以再延一個月。沈越梅想了一想，便把利率給鎖定了。

產權報告拿到以後，袁律師發現18年前過世的屋主想在一樓加建一間浴室，給市政府呈送了一份改建申請書。市政府批准了。後來屋主改變主意沒有加建，但是也沒有把加建申請書撤銷。袁律師便去函買方律師，要求他通知他的客戶把加建申請書撤回。賣主的律師通知袁律師他的客戶願意照辦，只是疫情期間政府的動作很慢，大約要3個月才能把加建申請書撤回。

袁律師當然立刻把這條壞消息告訴沈越梅。沈越梅一聽大為沮喪。她的利率鎖定期間只有45天。看起來她必須要付一次鎖定利率的延長費了。

他立刻打電話去詢問銀行延長一次利率鎖定的期限要多少費用。銀行說要$750。沈越梅非常不高興，但是為了保住2.75%的年利率也只好忍痛付了。銀行把她的利率鎖定期限延了30天。

兩個半月之後，賣主把加建申請書撤回，買賣雙方便定10天後過戶。只是過戶前兩天袁律師告訴沈越梅過戶還是不能進行，因為賣主律師把產權狀寄給賣主去簽署。

由於需要簽署的人有5位，律師把產權狀寄送給一位賣主簽署，並且請公證人公證好他的簽名之後，這一位賣主必須立刻把簽署好之後的產權狀寄給第2位賣主簽署，第2位賣主簽署完之後應該把簽署完的產權狀寄給第3位賣主簽署，這樣子依序輪流下去一直到5位賣主都簽署完之後，由第5位賣主把全部簽好公證好的產權張寄給賣主律師，讓賣主律師帶來過戶。

很不幸的是，當第3位賣主簽好產權狀後，寄送給第4位賣主的時候，快遞公司竟然把文件弄丟了，賣主律師沒辦法在預定的過戶日期把產權狀送來過戶。過戶日期必須再延兩個星期，讓快遞公司去把郵件找回來。

沈越梅聽到這條消息當然又沮喪了幾天，但是事情已經這樣了，她也沒辦法，只好再付一次利率鎖定期限延長費。

兩個星期後過戶如期進行，沈越梅在過戶桌上要求賣主支付$1,500元的利率鎖定期間延長費，賣主律師一口拒絕，一臉公事公辦的表情，袁律師也同意賣主律師的意見。沈越梅必須單獨支付這$1,500元的利率鎖定期間延長費。

本案啟示

1. 房地產交易的過戶期間通常不能預測。視個案的不同，過戶期間可能從2個月到6個月。買賣契約中有一條規定如果因為產權或其他的問題賣主需要時間把事情處理好，賣主可以延長過戶期限。買主什麼時候鎖定利率必須很小心地決定。 要賣主分攤延長利率鎖定期限的費用是非常困難的。

2. 本案情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。（作者為紐約執業律師）