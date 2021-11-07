醫藥短波／膽固醇高沒症狀 發現已晚期 逾20歲該篩檢

每個人都聽說過膽固醇，到底是什麼呢？事實上，是動物細胞膜中的一個重要成分，而且是由所有的動物細胞合成的，不管是好是壞，膽固醇對生命來說都是必不可少的。

根據美國 疾病防疫中心的數據， 20歲以上的人有12%都換有高膽固醇的毛病。世衛 組織表示，高膽固醇導致每年260萬人死亡的原因。

許多人認為不到40歲，不需要做任何膽固醇的檢查。

事實上剛好相反，應該在20歲左右便開始進行篩檢，因為血管在過高的膽固醇的血液中時間越久，晚年的心血管疾病的風險就愈高。

好像只有男性才需要擔心膽固醇高的問題呢？

根據美國心臟學會的數據，男人中膽固醇高的患病率為10.5%，女性為12.1%。

吃很多含膽固醇的食物那麼膽固醇水平自然會很高？

這個答案比較複雜，事實上攝入的膽固醇不一定與膽固醇水平直接有關係。其實不吃太多膽固醇，但是吃高碳水化合物的飲食，也會導致膽固醇水平增高。

若是一個人的體重質量指數很正常，就不會有高膽固醇的問題？

事實上膽固醇的水平取決於吃的東西，也取決於天生的基因。一個人可能天生就有不能化解膽固醇的遺傳傾向，那麼即使少量膽固醇也容易有家族性高膽固醇血症。

高膽固醇一定有症狀，到時候再來吃藥也來得及。

說起來，與膽固醇有關的唯一症狀，就是晚期的症狀。這是當過多的膽固醇累積起來引起心臟和血管損傷和阻塞的時候，會發生心絞痛、心臟病 發作，甚至於猝死。