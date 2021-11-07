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11/7-11/13星座運勢 金牛座驚喜一周 射手座忙如陀螺

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

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