旅遊／克服崎嶇岩石路 貝斯港燈塔俯瞰海洋＿

岩堆中眺望燈塔。（圖片皆由作者提供）

暑假期間，長途北征緬因州的阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）。公園內有三座燈塔，有兩座在離島，不易到達；另一座是公園最南端的貝斯港燈塔（Bass Harbor Head Light），它守護著巴斯港和藍山灣（Blue Hill Bay）的入口。

我們專程驅車前往貝斯港燈塔。快抵達時，卻在窄小的燈塔路上堵車了，原來是停車場小，遊客太多，得等停車位騰出才可一一進入。

由停車場步行到燈塔不超過兩分鐘。一條混凝土小路引向燈塔，可近觀燈塔，遠眺外海。這燈塔建物卻門禁森嚴，因為場地屬於海岸警衛隊，無法隨意進入。門口放著一座退休的霧鐘，供遊客緬懷，門前的告示板上，寫著燈塔的歷史，每一座燈塔猶如指紋一樣獨一無二，表現在燈塔的外形、顏色、夜間閃出來的燈號顏色與頻率、霧鐘敲出來的聲音與節奏，這些獨特性，代表它唯一的地理崗位。雖然航海科技進步神速，海岸警衛隊仍然認為燈塔能極其有效地指引海上船隻。

看到眼前景象，朋友問：「明信片上那迷人的取景在哪呢？」

原來美景是在另一側。

欲見燈塔景，更跨一塊石。（圖片皆由作者提供）

巨石亂岩挑戰遊客

我們跟著遊客走向另一端，穿越樹林至海邊，有一列木製台階通向海岸花崗岩，就是明信片上美景。這裡更空曠，遊人更多，只見巨石亂岩無數，挑戰著每一位遊客、攝影師的能力、膽識與決心。

此時此地，欲見燈塔景，更跨一塊石。我們就在自然堆疊的巨岩間亦步亦趨，登石越岩，或行或跳，或爬或攀，時升時降，或運用四肢，或躊躇不前，或扶持牽拉。

攝影師取景與海景。（圖片皆由作者提供）

這海岸石堆顏色有黃、有黑，本身的擺置設計就是大自然的奇景。崖壁岩層砌疊緊實，固守海岸最前緣；近水的石塊區域，無懼潮漲潮落的日夜洗禮，亂礁錯落有致。撫岩佇眺，海景無邊，壯闊美景，盡收眼底，峙踞的巨岩，以迕岸的沉默，砥流歷史。

貝斯港燈塔近照。（圖片皆由作者提供）

貝斯港燈塔的歷史可以追溯到1855年，該年確立要在貝斯港口建燈塔；3年後燈塔建成使用，土地以80美元購得，建造費用近5000美元 ，經費來自美國 國會。1876年霧鐘加入服務的行列，又過了22年，購來更大的4000磅重的霧鐘，傳聲更遠。1898年電力化加入營運，1974年升級為全自動化操作，孤單的守燈人（light keeper）自此步入歷史。燈塔則在1988年被列入國家史蹟名錄中（National Register of Historic Places）。

攝影師眺望燈塔。（圖片皆由作者提供）

燈塔雄踞在崖頂

我們在岩石堆中緩行前進，終於身近海邊，達到眺望燈塔的最適距離與角度，斜眺仰望不遠處的燈塔，燈塔被岸岩烘托著，雄踞崖頂。眼前雖風和日麗，風平浪靜，海鳥徐飛，靜謐清閒，為我們呈現明信片上的美景，有大自然雕塑 海岸工程的堅挺奇絕和藝術美感。然而，在黑夜裡，在狂風暴雨 中，在濃霧籠罩下，燈塔立在固守的地點盡忠職守，或閃著亮燈，或發出鐘聲，指引碌碌航行的船隻，避開航行可能的意外。

人生海洋，也需要一座燈塔的指引。朋友感謝我的牽扶與指引，並說：「走得過這區崎嶇的石堆，人生還有哪些走不過的呢？」