旅遊／到南非追花豹 獵遊動物愛恨情仇

草食動物們和諧相處。（圖片皆由作者提供）

南非 薩比沙地（Sabi Sand）野生動物自然保護區坐落在克魯格國家公園西南部，是野生動物生活的綠洲。這兒，大型野生動物在狂野的非洲南部大陸馳騁、咆哮、廝殺。

豹媽開始在二寶柔軟的肚皮上撓癢癢，二寶滿地打滾兒，舒服開心得嗚嗚直叫喚。（圖片皆由作者提供）

花豹媽媽 舐犢情深

這趟旅遊，我們聘了導遊兼司機麥特及動物追蹤專家（Tracker）尼爾森。

麥特剛把車開到一片荒樹林子旁停下，尼爾森就跳下車衝進林子，轉眼間不見了蹤影。麥特說， 今天的主題是尋找帶著二個幼崽的花豹媽媽，尼爾森去荒樹林中追尋花豹的行蹤。

尼爾森再出現後，與麥特低聲交流，似乎已經發現花豹的行蹤，我則內心翻湧，為將要見到世界上最優雅而又最神祕的動物──非洲花豹，而心如擂鼓。花豹一直是獵遊中最沒有把握看到的一種動物。我們第一次的東非之行，在肯亞的馬塞馬拉保護區唯一一次看到的花豹，正躲在一棵大樹樹梢上獨享獵物；因為太高，我們僅看到一個模糊輪廓。

同行的女兒輕拍我的手臂把我從沉思中喚醒，麥特已經把車停在最佳位置，斜對面的一棵大樹旁，花豹媽媽帶著兩隻小豹子正趴在樹下，三雙晶亮的眼睛齊刷刷地望向了我們。

「啊哈，今天我們中了『樂透』大獎。」麥特一臉歡喜，說這是豹媽的第三胎，兩個寶貝出生才五周。母豹通常一胎生育一到兩隻幼崽，但常常只有一隻能養大成年。對於養育子女的工作 ，豹爸是撒手不管的，豹媽得負擔養活全家的重任；為了餵飽幼崽，她必須每天捕獵，同時還得萬分警惕，以免幼崽被獅子、鬛狗或其他公豹殺死。

豹媽再次躍上樹幹，似乎在確定樹枝上方的安全以及坡度是否適合孩子攀爬，然後再多次上下示範標準動作。（圖片皆由作者提供）

目睹子喪 聲聲悲鳴

麥特回過頭來輕嘆一聲，告訴我們這頭豹媽的第一胎是一隻不滿一個月的可愛小豹子，在豹媽外出捕獵時不幸被鬣狗發現吃掉。

麥特和尼爾森曾目睹豹媽失去第二胎的悲慘場景。

看似風和日麗的清晨，豹媽一家子其樂融融，實際上暗藏殺機。

兩頭成年雄獅盯上了花豹母子，從側面迂迴包抄過來。豹媽哪是雄獅的對手，危急中唯有丟下孩子落荒逃難到一棵最高的大樹頂端，眼睜睜地看著獅子對兩頭小豹子進行撕咬，叨起來狠甩，直至殘酷地殺死。

豹媽心如刀割，寶寶們臨死前發出聲聲嘶吼，哭叫著媽媽。麥特和尼爾森當時看得心急如焚，但也只能袖手旁觀，因為人類不能干預自然界發生的事。二人不由得扼腕嘆息、唏噓不已。

麥特盯著眼前的花豹母子出神，停頓了好一會才說道，連續好幾天，豹媽白天蹲守在小花豹遇難的地方，悲慟地發出呼喚幼豹的叫聲；深夜時分，豹媽則爬上樹梢向遠方呼喚，呼喚著牠知道早已死去的兩隻幼豹。

幾次三番來到非洲的經驗告訴我，花豹是非洲五霸中最難接近的一種，這並不是因為牠有多麼凶猛、殘暴，而是出於天生的敏感和羞澀，在我們窺探到牠之前，牠就把自己藏起來了。

我親眼見證了在動物世界裏，花豹的母子情深與人類的母愛有過之而無不及。（圖片皆由作者提供）

前幾次在肯亞和坦尚尼亞獵遊時曾與花豹幾度相遇，但花豹不是身處大樹頂上，就是在灌木叢深處，我們從未一睹過花豹的清晰面容和豐富表情；更無緣目睹花豹捕獵時的雄姿，像一道閃電，以迅雷不及掩耳之勢，將獵物擊倒在地，鎖喉秒殺。

第二天一整天的獵遊下來，再次邂逅了大象、犀牛、獅子、水牛這「非洲四霸」，獨缺我們想會一會的花豹情侶，難道我們已經在昨天用光了所有的好運？

傍晚回營地的路上，麥特車上的呼叫機滴滴作響，另一輛車的司機發現了牠們。麥特加快車速，沿著一片寂寥空曠的荒野，駛向遠處的灌木樹叢中。

透過密密疊疊的枝幹和樹葉，麥特指導我們辨認出了那身漂亮、形似玫瑰的金黃色黑圈斑紋；一隻母豹背對著我們，正安靜地趴在地上，這些濃密的枝葉能遮掩身形，當夕陽透過樹葉造成的光斑和牠身上的斑紋互相輝映，形成極佳的隱蔽色。

更讓我們驚喜的是，離母豹不遠的一棵樹幹下，還有一隻公豹正在大快朵頤，撕啃著一頭剛剛捕捉到的疣豬。公豹皮毛油光水滑，體格強壯，看上去比母豹要大一圈。我們運氣不錯，見到了昨晚的這對花豹情侶。

美人使計 豹口奪食

公豹先從疣豬的頭部開始吃起，很快豬頭部分就吃光了。趴在一旁的母豹始終全神貫注地注視著公豹嘴裡的食物，估計此時的牠口水滴下，希冀著公豹能分牠一口。霸氣的公豹獨自霸占著獵物，沒有一點憐香惜玉，更無一絲一毫要與愛妻分享的意願。

接下來的一幕讓人瞠目結舌，只見母豹起身，晃悠悠地接近公豹，先在地上輕鬆地打了幾個滾兒， 接下來用身子緊挨著公豹磨磨蹭蹭，並伸出舌頭一口一口地舔著公豹的身體。

公豹被母豹撩撥起來，毫無招架之力，很快就倒在了溫柔鄉裡。公豹鬆開嘴巴裡的食物，也開始回舔母豹，兩個小情侶你儂我儂。

花豹喜愛的食物黑斑羚。（圖片皆由作者提供）

刹那間，母豹一個箭步衝向公豹剛剛啃食過的獵物，以迅雷不及掩耳之勢叨起並迅速奔進叢林。留下一臉懵逼的公豹，撓頭搔耳一番，也衝著母豹逃離的方向追了過去。

這頭母豹實在太聰明了，先耍「美人計」，用身體去勾引公豹，待公豹中計，鬆開口中的食物上鉤， 母豹立馬又唱了一出「調虎離山計」；等到公豹毫無防備，完全掉入溫柔陷阱之際，一舉成功搶下食物並迅速逃離。

對動物來說，活在這個世界上只有兩個目的：第一是盡可能地找到食物，好好地存活下來；第二是盡可能多繁殖後代，以確保生命的火炬能一代一代傳遞下去。

非洲花豹一般在冬季和春季發情交配，懷孕期100天左右，4、5月產仔，哺乳期也只在3個月左右。幼崽一般長到18到24個月就能獨立生活，2、3歲後性成熟，壽命大約20年。

這兩隻花豹已經在營地附近打情罵俏一陣子了，公豹和母豹只有在發情期的7到10天內才可能在一起，交配完畢後公豹就會離開，剩下母豹獨自生產和哺育幼豹。

和獅子一樣，當雄性花豹占據了一片原本屬於其他雄性的領地並殺死或趕走「前任」，牠會立刻占有前任的「後宮」，所做的第一件事就是殺死前任留下的幼崽。這樣雌性就會再次發情並接受與雄性交配，雄性以此確保後代血統純正。

受傷公豹死裡逃生，王者歸來。（圖片皆由作者提供）

受傷公豹 王者歸來

我們母女入住的英雅殿獵野酒店（Inyati Game Lodge）有11個房間，兩天下來空空如也，並不見其他客人。第三天獵遊歸來，酒店老闆等候在大堂親自迎接，並邀請我倆參加他女兒的生日派對，讓我們受寵若驚。

原來酒店這幾天不對外開放，專供老闆全家人享用，不知預訂時哪裡出了差錯，讓我們頭兩天獨占整個酒店；第三天不僅享受了一番老闆家人般的待遇，更一窺南非富人的生活。老闆親駕自家的小飛機和太太一起從約翰尼斯堡飛了過來，另外再租一架飛機接送其他家人，至於生日宴會上那琳瑯滿目的美酒、佳餚、禮物，更是閃瞎了我的雙眼。

最後我們繼續半天的獵遊，身心愉悅，欣賞著四周美景。初秋清晨的陽光柔和明媚，抛灑在蒼黃青綠的疏林草原上，照射到遠處兀立在灌木叢中的枯樹身上；給這非洲南部獨有的蒼勁原始風光，染上酒紅的暈色，使其更加古樸野性，誘惑動物和人類一同撲向神祕的荒原。

我的腦海裡浮現著花豹母子、花豹情侶那一幕幕溫馨有趣的場面，車子突然刹住，有情況？

我抬起頭來，看到在我們車的正前方，一頭瘦弱的花豹步履蹣跚，一瘸一拐地踽踽前行，時不時停下歇息並喘口氣。麥特減下車速，靜悄悄地緊跟在這頭花豹的後面。

尼爾森坐在車正前方，我們的車靜悄悄地緊跟在這頭受傷花豹的後面。（圖片皆由作者提供）

麥特和尼爾森交換了喜悅的眼神，異口同聲地說，「上帝啊，牠還活著，而且牠的傷口已經基本癒合了」。

這頭公豹本來占有著這一大片領地，是當之無愧的王者。幾周前麥特和尼爾森親眼目睹這頭花豹追殺一頭野豬，野豬走投無路下把花豹一路引到自家的領地裡，於是幾頭野豬橫衝直撞，花豹很快就受傷倒在地上。

失去戰鬥力的花豹僥倖逃脫了，野豬家族離開之後，花豹在地上邊舔著鮮血直流的左腿邊恢復體力。此時，三位不速之客卻悄然而至，牠們就是飢腸轆轆的鬣狗一家。雖然只有三隻鬣狗，但是就算是巔峰狀態下的花豹也不敢輕易挑戰，更不用說剛剛歷經一場大戰而傷痕累累、體力透支的花豹了。鬣狗夫婦似乎也發現了花豹的處境，公鬣狗試探性地上去咬了花豹的尾巴一下，發現花豹確實沒有什麼反擊的能力，於是招呼老婆孩子一哄而上，準備把花豹分食。

母鬣狗衝上去咬住花豹的右腿，拖著花豹的身體猛咬。花豹確實是受傷太嚴重了，根本沒有力氣反抗。但是，坐以待斃顯然不是這位曾經王者的作風，於是牠拚盡了最後一絲力氣，張開大嘴對小鬣狗一聲怒吼，小鬣狗嚇得渾身一哆嗦；而這一吼也把鬣狗全家震住了。

三隻鬣狗退到一邊，仔細觀察了一會，母鬛狗擔心尚無戰鬥力的小鬛狗，護兒心切，率領全家出乎意料地溜走了，花豹奇蹟般地生還。但麥特他們看得很清楚，花豹渾身傷痕累累，被野豬衝撞的舊傷上又增添了被鬣狗撕咬的新傷，遍體鱗傷、血流不止，躺在地上奄奄一息。而且他們知道在大自然中，動物受傷很可能就意味著死亡。

麥特和尼爾森束手無策，眼睜睜地看著這頭花豹將在他們面前死去。人類還是不能干預，他倆痛心疾首，悵然離去。原以為必死無疑的花豹死而復生，怎不讓麥特和尼爾森欣喜若狂呢？

「狀況不錯哎！」麥特仔細地觀察著花豹，我忍不住發問，這頭受重傷花豹的命運不是病死就是餓死，肯定是不能再捕獵了，那牠又怎樣活了下來？麥特說，花豹生活在各種不同的棲息地，牠們幾乎什麼都吃，並且會很好地利用自己所處的環境。花豹的食譜 中，包括鳥類、蛇類、齧齒動物和其他小型哺乳動物，比如各種羚羊等。

尼爾森嘿嘿一笑補充，花豹聰明又機靈，餓極了還會偷牠伴侶的食物；牠會悄悄跟蹤自己的伴侶，待母花豹把吃剩的食物藏好離開，牠不費吹灰之力填飽肚子。

「糟糕了，」麥特一拍方向盤大聲喊了出來。「怎麼啦？」我們幾個像小學生似地急著求聽下文。麥特指指車前方的公花豹的伴侶就是之前咱們看到的花豹小情侶的母豹。小情侶的公豹一直覬覦這片領地，但過於年輕，遠不是受傷公豹的對手；這回千載難逢的機會送上門來，年輕的小公豹不但占地為王，順便也把前任的後宮也霸占了。

哈哈，我忍不住笑出聲來，原來小公豹是個地道的「小三」，母花豹「紅杏出牆」。一幕幕發生在人世間的「愛恨情仇」，竟然活生生地在動物世界裡上演了。

我忍不住擔心這片領地接下來又會發生什麼事，受傷花豹與小公豹將展開一場稱王爭霸的殘酷廝殺？母花豹將情歸何處？這三角戀又將如何收場？這幾天兩個小情侶乾柴烈火、雲朝雨暮，那萬一生命的種子開花結果，歸來的王者將如何面對不是自己的親生骨肉？

我刨根問底，麥特顯然有些招架不住，思索了好一會才回答：「憑我的經驗觀察，根據這頭受傷花豹現在的狀況，既然已經幸運地躲過死神，牠會很快地康復。這頭花豹正值壯年，實力雄厚，經驗豐富 ；一旦康復，王者歸來，那麼收復領地，趕走入侵者，重奪愛妻的芳心等等，這些都是遲早的事。至於如何面對愛妻生下別人的幼崽，這個嘛……。」

麥特一時語塞，撓撓腦袋不知如何作答。嘿，可真是老革命碰到了新問題。

保護花豹 迫在眉睫

花豹是非洲大草原上屬一屬二的頂尖獵食者，牠們是世界上奔跑速度最快的動物。但是在過去的20幾年裡，全球花豹的分布範圍驟減了近31%，自1986年起，牠們已被列入易危級保護。花豹分布範圍正在縮小的原因是棲息地喪失或被分割，加上因毛皮鮮豔而被商業化捕獵，還因為會襲擊家畜而被處以「害獸」的罪名，遭到大量捕殺。

由於花豹會生活在接近人的地區，而且是機會主義獵手。所以會攻擊家畜，人與花豹的衝突長期存在。非洲部落的人獵殺了花豹無數年，但是現代武器和毒藥的出現以及人口密度的增加，還有養在花豹棲息地的牲畜；上述不斷的干擾和迫害，將許多地區的花豹推入絕境。

薩比沙地自然保護區的雄獅。（圖片皆由作者提供）

花豹如同獅子、老虎，身為捕食者不僅在調節獵物數量、平衡生態系統方面占著舉足輕重的地位，而且負責控制生態系統的穩定。大象啃食樹葉、推倒樹木可防止森林和灌木叢侵占草原；沒有牠們，羚羊、斑馬和角馬就有可能因無草可吃而滅絕，進而威脅到以這些草食動物為食的獅子、花豹等的生存。

非洲五霸之大象。（圖片皆由作者提供）

而所有動物的存在，象徵著當地有豐富的動植物資源以及良好的生態環境。如果沒有牠們，那麼很容易森林變荒原，草原變沙漠，高山變荒山，一大批動物將會失去自己的家園，對地球環境產生重大負面影響。生物圈的物種都相互影響，任何一個物種突然消失，都有可能影響到其他物種的存在，所謂「蝴蝶效應」就是如此。

人類一直是這個世界的霸主，決定這個世界未來面貌。如果人類不退讓，動物將不會有生存的空間，世界多樣性不復存在，人類也會變得孤獨。

保護花豹，迫在眉睫。