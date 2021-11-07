新聞眼／悼鮑爾的榮光與恥辱

美國史上的第一位非裔國務卿，柯林．鮑爾將軍已於10月18日病逝；他的政治生涯一直左右逢源，歷代政府都對他讚不絕口。 (美聯社）

10月18日清早，社群網路上傳來一篇臨時的訃告：美國 史上的第一位非裔國務卿，柯林．鮑爾 （Colin Powell）將軍，因為感染新冠肺炎導致的多重併發症，而於周一清晨逝世，享年84歲。消息一出，極其錯愕的美國各大媒體紛紛推播快訊，但包括《紐約時報》、《華爾街日報》…等大型媒體，卻都遲遲無法發出預寫的名人訃聞，畢竟幾個星期前鮑爾將軍還精神抖擻地接受電視專訪，從去年大選以來的活躍現身，也很少人知道他近期染上了新冠肺炎之外，其實還絕症纏身。

將軍的親屬表示：雖然鮑爾將軍早已完成了兩劑疫苗的完全接種，但他高齡已經84歲，近年來又苦於帕金森氏症、血癌與多發性骨髓瘤…等嚴重損害自體免疫的疾病，屬於高齡且免疫力低下的極高風險族群，因此就算疫苗護體，仍無法逃過重症死亡的機率。

事實上，鮑爾雖然是美軍的第一位「非裔參謀長聯席會議主席」，並以美軍最高上將之姿，極其漂亮地策畫了1991年波灣戰爭的「沙漠風暴行動」，但他「政治力大於戰鬥值」的軍旅經歷，卻也讓批評者質疑他為「風向大將軍」。

此外，鮑爾將軍在巔峰時刻，曾積極主張著名的「鮑爾主義」（Powell Doctrine），強調戰爭應該是美國涉外的最後手段——「不打不明白的仗…如果無法確定『具體目的』與『退場機制』，就不該輕易發動美軍！」——但此一原則，卻被鮑爾自己親手推翻，在他參與之下的阿富汗戰爭與伊拉克戰爭，不僅成為美國史上最漫長慘烈的政經消耗戰，鮑爾昔日對聯合國提出「錯誤資訊」，進而為英美聯軍入侵伊拉克片面背書的歷史責任，更成為鮑爾政治生涯遺臭千年的最大汙點。

正因如此，訃告消息傳出後，曾與鮑爾共事的歷任美國總統紛紛發出感人悼詞，盛讚這位「偉大的愛國者與時代的外交戰略家」，美軍現任或退役的各方名將也都群起向這位「學長典範」致敬，稱他是忠誠、堅忍、引領世代突破不可能的軍人楷模；但同一時間，來自伊拉克與中東各國的反應卻多是譴責之情，許多人始終無法原諒他當年在聯合國的「錯誤證言」與發動2003年伊拉克戰爭的歷史罪責，並稱鮑爾的死亡終將領他面對「地獄的終極審判」。

1937年出生在紐約市哈林區的柯林．鮑爾，是祖籍牙買加的移民第二代。他的父母在1920年來到美國後，一直在紐約港口從事船運領班的工作，在當時大蕭條剛結束、二次世界大戰即將開始的那個時代，鮑爾一家人也只是美國中下層的勞動階級。

雖然鮑爾年輕時學業表現很好，但當時的美國仍處在種族隔離與非裔民權運動彼此衝撞的風雲年代，雖然一家生活狀況還算穩定，但經濟與社會條件畢竟仍有所限制。因此雖然成績優秀的鮑爾申請到了頂尖學府紐約大學（NYU），但最後仍因現實的學費考量改念便宜許多的公立學校，並為了獎學金而加入了美國陸軍的儲備軍官訓練團（ROTC，軍隊的軍官人才培訓計畫，國防部提供豐厚獎學金供大學生念書，但畢業後則必須從軍回報），誰知竟一路走上巔峰，成為了統御美軍的最高上將。

鮑爾從軍之時，正逢美國大舉投入越南戰爭，年輕的他在1961年與陸軍「續簽」留營後，也被發配到越南－寮國邊境，擔任南越軍隊的美軍顧問。不過當時美國對越南的投入還相對節制，鮑爾也在一次邊境剿匪巡邏任務中，誤觸越共的土製陷阱導致受傷，嚴重感染，這才被發回本土療養，並得到進階軍官培育與升遷的機會。

鮑爾在1963年與1968年兩度被派往越南戰場。(取自臉書)

1968年初，已經升為少校軍階的鮑爾，重新奉命派駐越南，並成為陸軍第23師的師部參謀幕僚。但鮑爾上任沒多久，陸軍23師麾下的第11步兵旅就鬧出了嚴重的戰爭犯罪——美軍在越戰中的最大犯罪汙點之一「美萊村大屠殺」——而當時的鮑爾，就是第23師部第一批接到「美軍屠村通報」，卻涉嫌配合軍方試圖掩蓋犯罪惡行的師部軍官之一。

鮑爾在美萊村調查案的角色與態度，一直是他軍旅生涯的一條外場爭議；但於軍中場內，他卻沒有太多直接責任，畢竟鮑爾的到部時間太短，而在美萊村慘案於1969年被《紐約客》雜誌揭發之前，鮑爾也在1968年11月於另一場越戰意外中受傷——在一次空中移動中，鮑爾與師部將官所搭乘的UH-1直升機意外墜毀，但下肢受傷的鮑爾卻英勇地從燃燒中的直升機殘骸裡，驚險地救出第23師師長蓋提斯少將（Charles Gettys）在內的眾多長官。

鮑爾在墜機中救出長官的表現，不僅讓他受勳晉升，此後的軍旅仕途更一路扶搖直上。日後一路賞識他、栽培他、重用他、甚至護航他的共和黨大老，正是後來被雷根總統指派為國防部長的溫伯格（Caspar Weinberger）。

越戰過後的鮑爾受到華府政界的賞識與拔擢；圖為1985年的鮑爾（右）與國防部長溫伯格（左）。 (美聯社)

1980年總統大選，美國迎來了雷根總統的全盛時代，而被雷根指派為國防部長的溫伯格，也很快地喚來了已經升為將軍的鮑爾成為部長助理，但隨後在1987年爆發的「伊朗門醜聞」卻鬥倒了溫伯格，而當時奉雷根政府之命協調美軍撥交拖式飛彈給中情局（好拿去偷偷賣給伊朗以交換美國人質，並將秘密所得轉用於支援中美洲的反共游擊隊）的鮑爾將軍，雖然一度被列入調查，但卻因為巧妙地保持著行政中立與知會記錄，而沒有被深入究責。

或許因為在伊朗門事件中的全身而退，在風頭上短暫被派往西德帶兵的鮑爾，沒幾個月就回到了白宮並以現役軍人的身分成為總統國家安全副顧問。自此，鮑爾深受共和黨高層信賴的可靠評價已經響遍軍中，儘管作為軍事將領的「作戰武功」幾乎為零，但當老布希總統接任白宮之後，卻仍在1989年破格拔擢鮑爾擔任「美軍最高將領」參謀長聯席會議主席——這不僅是美國軍事史上第一位「非裔總長」，當年只有52歲的鮑爾，也是至今最年輕的參謀長聯席會議主席。

1988年的雷根與鮑爾。雖然伊朗門醜聞鬥垮了一票老長官，但鮑爾反而全身而退，一路往上飛。(美聯社)

鮑爾成為軍方將領後不久，就臨危受任幫老布希政府緊急規畫了入侵巴拿馬的「正義之師行動」，但真正的歷史考驗卻發生在1990年8月2日：伊拉克強人海珊（Saddam Hussein）突然揮軍南下，在48小時內入侵消滅了石油大國科威特，第一次波灣戰爭自此爆發。

海珊占領科威特後，以美國為首的國際社會也開始軍事動員，而負責打響戰鼓的兩大要角，即為運籌後方的鮑爾，以及坐鎮中東前線的同期「部下」——時任美軍中央司令部指揮官、後來的聯軍總司令，諾曼．史瓦茲科夫將軍（Norman Schwarzkopf Jr.）。

西點軍校正期生畢業的史瓦茲柯夫將軍，與ROTC出身的鮑爾雖然算得上是同期將領，但軍中風格卻是陰陽兩極。個人風格極為硬派、脾氣暴躁、在越戰期間最喜歡衝上前線帶兵親征殺敵的史瓦茲柯夫，與性格溫文儒雅、善於大戰略布署與統合協調、更像個精明老練政治家的鮑爾，在波灣戰爭中的和合作搭配極有效率。前線坐鎮的史瓦茲柯夫對聯軍行動的戰術指揮做足了戰鬥準備，而鮑爾則成功地協調國務院、聯合國與中東各國聯盟軍的統一指揮，在各種複雜不可能的政治溝通中，確保了美國領導這場「正義之戰」的壓倒性優勢與絕對正當性。

沙漠風暴行動大獲全勝，在幕後運籌帷幄的鮑爾將軍登上政治一級舞台——他的指導與策略，不僅以一場接近完美的「正義勝仗」一掃美軍自越戰以後的自我認同懷疑，其所留下的指導原則「鮑爾主義」，更成為影響美國至今的重要背影。

在中東讓美軍威名重啟的當代兩大名將——史瓦茲柯夫與鮑爾。(路透)

透過沙漠風暴完美實現的「鮑爾主義」，約略算得上是一種多邊主義自制原則。鮑爾認為，這是他從越戰經驗中擷取的教訓，其基本的邏輯非常簡單：「戰爭必需是美國對外策略的『最後手段』。美國雖然不能避戰、畏戰，但在訴諸戰爭選擇之前，必需要盡所有可能，全力爭取以政治、外交與經濟制裁手段達成目的的機會——所有的戰爭，都必需決心動手前100%的確認『政治目的』與戰爭後果..只要戰爭的訴求目的明確，美軍必能百戰不殆。」

在鮑爾主義下，第一次波灣戰爭必需要是全世界與美國站在同一陣線的「大義盟軍」，阿拉伯聯軍的出動有其絕對的政治象徵性。同時戰爭的訴求目的是光復科威特的國家主權，並不是要徹底消滅海珊，因此整起戰爭才能達到手起刀落、乾淨俐落的完勝結局。

鮑爾的想法，雖然能要求美軍絕對的「師出有名」，且必事先擬定具體的「終戰門檻」做為停損點。若放到日後血戰不休的阿富汗戰爭與反恐戰爭來看，確實是千金難買早知道的戰略鐵則，畢竟如果早早確定勝敗條件，美國就不用瞻前顧後地蹉跎20年。但就實際而論，鮑爾主義所設下的種種戰爭條件，卻也讓美國陷入了姑息主義的矛盾。

以第一次波灣戰爭為例，聯軍雖然見好就收，在高潮時宣布勝利，但卻遺留下庫德人與伊拉克什葉派任憑海珊報復蹂躪。留下的種種戰略猜忌與區域未爆彈，反而讓2003年的入侵伊拉克變成了1991年的延續——從這點看來，戰爭是否真的存在可實現的「勝利目標」？

此外，雖然鮑爾主義在沙漠風暴中全勝實踐，但在一年後的波士尼亞戰爭裡，正也是鮑爾本人對「絕對勝利條件」的堅持，才讓美國與北約拒絕出兵干涉對波士尼亞族的清洗與屠殺。當時，鮑爾的說法是：「說什麼『只需要有限度的軍事打擊』，這其實表示喊話的人根本不在乎戰爭的結果到底能不能達到政治目的。我沒興趣再和『手術刀攻擊』之類的名詞辯論，建議回家吃自己。」

不過當時的堅持不作為，日後卻是拖延釀禍的地獄序曲。因為巴爾幹半島的種族滅絕仍默默繼續，在歐洲門戶上不斷惡化的血腥衝突最終還是逼使美國維和出兵，但種種的策略拖沓卻讓國際社會被迫袖手旁觀1995年的「斯雷布雷尼察大屠殺」。此一時彼一時的悲劇結果，也讓美國再度陷入對軍事決心的自我懷疑。

但後來的問題，對當時威望如日中天的鮑爾，並沒有太多不祥的預警，因為功德圓滿的鮑爾已決定在1993年解甲歸田，從軍中退役。

波灣戰爭結束後，成為戰爭英雄的史瓦茲柯夫與鮑爾兩位將軍，都曾被指名參選美國總統。但其中真的有在認真考慮與實際布局的，主要還是在政壇評價極佳的鮑爾。

鮑爾退役之後，除了到處巡迴演說之外，也著手出版生涯回憶錄，這本名為《我的美國旅程》（My American Journey）的自傳，不僅著重在鮑爾前半生榮耀的「二代美國夢」——主述他作為第一代移民之子、藍領家庭的勞動故事、美國民權運動年代的年輕非裔、見證越戰失敗與沙漠風暴榮耀的軍旅生涯——當時他還特別選在1995年出版，並成為年度的重磅暢銷書。

1995年的出版年份之所以格外敏感，是因為當時的共和黨正準備1996年的總統大選提名，而政壇評價好、民間聲望高的鮑爾，不僅深受歷代共和黨總統與黨內大老的好評，當時黨內看來，鮑爾也是最能兼顧共和黨傳統基本盤與非白人多元選民，是當時「大老黨」裡最有實力與柯林頓總統連任一戰、甚至成為「非裔艾森豪」的最大熱門。

誰知鋪陳老半天的鮑爾，在最後關頭突然自己放棄。根據鮑爾的說法，雖然在政治光譜上，他更傾向共和黨對自由的解釋，但出馬競選公職一事，卻遭到鮑爾夫人的「極強烈反對」，因為曾見證民權運動時代的兩人，並不太確定當時的美國是否已經準備好迎接一個非白人的領袖，「我太太甚至擔心，我恐會因此遭到暗殺。」

三位國務卿2014年9 月在華府國務院聚會，左起柯林頓總統的國務卿奧萊特夫入、布希總統的國務卿鮑爾、及歐馬巴總統的國務卿柯林頓夫人。(路透)

鮑爾的從政光譜一直充滿搖擺與爭議。就生長背景而論，鮑爾一族、特別是他極為敬重小羅斯福總統的移民父母，一直是非常堅定的民主黨支持者。但鮑爾軍中的經歷與政壇的接觸，卻一直與共和黨較親——這也是他在推辭總統參選後，之所以在2000年接受小布希 總統的邀請，加入共和黨政府成為「美國史上第一位非裔國務卿」（在當時，也打破了有色人種在聯邦任職的最高官記錄）。

鮑爾事後自述接受國務卿一職的原因，除了是對於歷史定位與認同政治的肯定與挑戰外（鮑爾已成為擔任美國非裔歷史上最高位階的軍人，而國務卿一職則讓他成為最高階的外交官），也是因為他與小布希本人、副總統錢尼、國防部長倫斯斐…等一級內閣成員都曾有過「非常良好的共事經歷」。但沒想到新團隊才剛到齊沒多久，2001年就爆發改變歷史的911事件。

九一一過後第二天，國務卿鮑爾（左起）、小布希總統、錢尼副總統在白宮與國家安全委員會舉行會議。(美聯社)

在911後的第一時間裡，在國際政壇素有威望的鮑爾，隨即發展了自己長袖善舞的政治長才，迅速而有力地拉攏了國際社會「與美國站在同一陣線討伐賓拉登」，除了說服北約共同發兵阿富汗，鮑爾也俐落而有效地安撫了俄國對於美軍出沒於中亞的戰略不安，同時巴基斯坦與伊朗兩國也都因鮑爾的主動接觸，而主動或被動地支持著美國對塔利班與蓋達的反恐戰爭。

但911事件極大地刺激了小布希內閣的「新保守主義」傾向，與鮑爾之間針對軍事行動、外交決策的不合意見，也在2003年「入侵伊拉克」的決策過程中白熱化上演。

鮑爾事後辯稱，自己其實已經很明確地向小布希總統與國安團隊表達「不支持對伊拉克開戰」，但當時小布希政府裡的鷹派新保守主義者，特別是自己的老長官倫斯斐，早已堅決要「消滅海珊政權」，因此鮑爾的反對意見最後只讓自己淪為被團隊孤立，白宮方面甚至直接下令要鮑爾在聯合國公開指控「海珊正在暗中發展『大規模毀滅性武器』」。

2003年2月5日，聯合國安理會上，指控伊拉克正密謀發展大規模毀滅性武器的鮑爾，這也是讓鮑爾日後政壇評價崩毀的決定之日。(路透)

2003年2月5日，鮑爾在聯合國安理會的公開會議上，右手拿著一瓶內含炭疽菌的粉末樣本，公開指控海珊政權瞞騙著聯合國的定期檢查，正秘密發展著大規模毀滅性武器（WMD），此一嚴重舉動絕不該被世界容忍，「各位夥伴們，我今天在此所提出的所有說法，每一句話都有可佐證情報來源，是扎扎實實的如山鐵證啊！」

在那決定性的一天，鮑爾拿出他輝煌的戰功經歷對賭，試圖說服國際社會認可美國對伊拉克的指控，並支持推翻海珊政權。但當時的安理會並沒有接受鮑爾的說法，沒有得到聯合國背書的英美聯軍一個半月後卻直接攻打伊拉克，但被征服的伊拉克根本找不到美國國務卿口中的「大規模毀滅性武器」證據——鮑爾的說法不僅成為他一生最大的汙點，2月5日那天的雄辯之姿，也預言了美國在伊拉克的血腥失敗。

伊拉克戰爭的災難性展開，種下了鮑爾與小布希內閣的嫌隙裂痕。根據鮑爾自己事後的說法，自己也是在安理會討論前的一周才被白宮「單方面交辦」所謂的伊拉克ＷMD情報，「白宮清楚地下達了目的指令，我作為國務卿就只能尊重、並服務這樣的決策意志。」

但單方面入侵伊拉克的所有決策流程，都明顯與鮑爾相信的「鮑爾主義」完全相反，美國既沒有國際認可的戰爭大義，也明明還有其他交涉施壓的空間，離「戰爭作為最後手段」的原則根本還天差地遠，更何況美國並沒有很清楚自己打下伊拉克後的長期目的與退場機制，鮑爾明明從一開始就知道，但面對華府失控的戰爭機器，此時的他卻又從國民信賴的政治家，退回成埋頭聽命的忠誠士兵。

根據《衛報》引述英國外交部的說法，在伊拉克戰爭之後，鮑爾時常私下對於交好的外國官員埋怨「白宮那群新保守主義者都是瘋子！」而與小布希總統的合作蜜月期，也很快地因海珊問題而轉趨冷淡。在華府的流行故事之一，聲稱鮑爾在2003年戰前的一次跨國行程裡，曾被隨行記者提問睡眠品質，因為當時小布希總統的晚起酣睡非常有名，豈料鮑爾卻酸溜溜地回應：「對啊，我也睡得和嬰兒一樣——每次只能入睡兩小時，一起床就只想對世界放聲尖叫！」

川普總統與鮑爾交惡，在他死後語出驚人地稱鮑爾一生作惡多端。(路透)

相關摩擦隨著伊拉克戰況的惡化而擴大，最終鮑爾就在小布希第二任期開始前，以「內閣改組」為名請辭獲准，自此退出政壇。

離開小布希內閣後，鮑爾的公眾聲望有很長一段時間都被「伊拉克戰爭的鬼魂」所糾纏，一直到2008年總統大選，出面跳脫黨派的光譜框架，公開支持民主黨候選人歐巴馬入主白宮——在此，鮑爾的決定性說法是「認同政治」，而在歐巴馬當選總統後，他也與這位美國史上第一位非裔總統保持著非常密切與頻繁的私交互動。

鮑爾對於歐巴馬的支持，以及後來對川普總統的公開反對，雖然是「上一代老共和黨人物」的常見態度，考慮到鮑爾自己見證的民權運動與認同政治轉變，這種中間派的表態也不算太過意外；但這些不堅定的倒戈舉動，在共和黨支持者眼裡卻是明顯的「叛徒」，昔日被捧為黨內希望的鮑爾，也自此成為了RINO——「偽共和黨人」（Republican In Name Only）——的辱罵代名詞。

像是在鮑爾死後，與之嚴重交惡的川普前總統，就在自己的官網上發出了極為驚人的「悼念詞」，「柯林．鮑爾終於死啦！這傢伙在伊拉克鑄下大錯，說什麼大規模毀滅性武器鬼扯啦，他死後竟然還被主流假新聞媒體如此追悼吹捧，真的是太美、美到我不敢看喔——希望哪天我也能享有一樣待遇啦！他就是個典型的偽共和黨人，要不然他幹嘛每次發生打頭陣都是在批鬥其他真正的共和黨人。是說，這人一生作惡多端，但不管怎麼啦，在此我還是祝他RIP囉！」

但鮑爾的死，在美國政壇裡確實罕見地讓（除了川普以外的）朝野兩黨同聲哀悼。更引人注意的是：雖然在生前，鮑爾的「入侵伊拉克」責任問題，逼使他黯然退出政治第一線，但在鮑爾死後，絕大多數的美國媒體與政治人物，都仍對這名「老兵謀將」表達了最寬容的致敬之情。

一部分的質疑者認為，鮑爾在軍中雖然是「美軍福將」，但與同期的史瓦茲柯夫，或手下的「瘋狗」馬提斯、「色戒名將」裴卓斯…相比，鮑爾幾乎沒有值得一提的帶兵經歷，他的晉陞與聲望進化，很大程度都來自於他對於戰略、特別是華府政治風向的精準判斷——這種判斷能力雖然讓他成功地「收割」了沙漠風暴的運籌帷幄，但卻也在2003入侵伊拉克晚節不保、接近身敗名裂——因此相對於帶兵打仗的軍人本分，鮑爾的出名也時常被批評為「測風向將軍」。

不過類似的說法，其實也出現在現任國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）身上，許多批評意見都指責兩人都是唯唯諾諾的同一類型，之所以上位皆因「認同政治」而非統御實力。但相關說法其實有失偏頗，因為無論是鮑爾還是奧斯丁，有色人種要在軍中出人頭地直到今天都還是鳳毛麟角，根據美軍自己所提出的檢討報告，在同樣指控之下，非白人軍官的記過與淘汰比例確實明顯偏高。雖然現況早已比起鮑爾從軍早年的種族隔離來得大為改善，但制度上的刻板文化，仍會對非裔將官「服從沉默」的特質有著特別篩選鼓勵。(取材自聯合新聞網「轉角24小時」)