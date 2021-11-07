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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

移民信箱／並非所有非營利機構都符合H-1B Cap Exempt要求

耿婷律師主答

讀者問：

我是F-1簽證，目前處在OPT階段。如果我申請到了非營利機構的工作，但是假如在拿到H-1B之前OPT到期了，聽說非營利的H-1B申請是沒有cap gap（名額間隙）的。這是否意味著在拿到H-1B之前，OPT過期了，不能工作嗎？而且是不是一定要離境去等H-1B批准？這段期間是否能合法待在美國，只是不能工作而已？

答：

如果你申請的是免抽籤類（Cap Exempt）的H-1B，那麼你的確沒有Cap Gap。這種情況下， 你必須確保移民局在你OPT身分（包含60天的Grace Period）過期前受理你的H-1B申請。如果你的H-1B申請是在你OPT過期前被移民局受理的，那麼你就可以合法留在美國，直到你收到H-1B的審理結果。請注意，與有Cap Gap的受益人不同的是，OPT結束後在等待審理結果期間你不可以工作。如果你的H-1B獲批，你就可以於批准起始日開始替你的H-1B雇主工作。反之，如果你的H-1B被拒的話，則應該盡快離境。

此外，要提醒你的是，不是所有非營利機構都符合H-1B Cap Exempt申請，所以建議你諮詢專業的移民律師，以確認你的雇主是否有資格替你遞交Cap-Exempt的H-1B申請，以免造成不必要的逾期逗留。

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