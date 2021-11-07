移民信箱／在美國境內境外申請綠卡 各有優點

為父母申辦綠卡，在美國境內境外申請各有優點。(Getty Images)

讀者問：

我是美國公民 ，父母仍然住在中國。因為是獨生子女，我準備為國內的父母辦綠卡。有人講，最好先把父母接來，然後再辦，這樣比較快。也有人說，父母在國內也能辦，就是將來要去廣州領事館申請移民簽證 。請問，怎麼辦最好呢？

答：

理論上講，公民申請父母移民因為不存在移民排期，所以可以選擇在美國境內申請調整身分獲得綠卡。這種情況是指父母已經以其他非移民簽證合法入境美國三個月後，公民在境內為父母同時遞交I-130移民申請和I-485綠卡申請。

還有一種情況是父母在美國境外，公民首先為父母遞交I-130移民申請，獲批後通過National Visa Center(國家簽證中心，簡稱NVC)完成移民簽證程序後，轉去廣領館等待移民面談。你父母面談通過後，就可以持移民簽證入境美國，獲得綠卡。

一般來說，第一種方式比第二種方式能夠更快拿到綠卡，而且美國境內的審批標準也比廣領館更寬鬆些（尤其是父母健康不太好或經濟擔保不過硬的情況下），在美國申請的通過機率更大。但是，因為父母拿旅遊簽證入境美國時不可以有移民傾向，如果移民官質疑父母用旅遊簽證入境時即有移民的目的（除非有合理的理由解釋為何父母以非移民簽證入境卻決定在美國長期居住並申請綠卡），那麼你父母的綠卡申請就有因簽證欺詐而被拒的風險。相比之下，通過去廣領館申請移民簽證雖然時間上慢一些，但是在父母身體健康、經濟擔保也沒問題的情況下，則更為穩妥。