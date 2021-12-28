親子間如何建立良好的關係與信任？

圖取自：Pexels

如何建立並維持良好的親子 關係，是每個家庭都會遇到的課題。尤其是身在海外的華裔 家庭，父母與孩子分別在不同中西文化下成長，常對於親子間的看法及期望有所落差，因而造成衝突產生。

在喬治亞西南州立大學(Georgia Southwestern State University)任教的吳珠菊教授舉了依附理論(attachment theory)為例，嬰孩自誔生在這個世界後，在完全沒有任何自理能力下，和主要照顧者(通常是父母)建立的情感連結(emotional bond)，也是人生第一次建立的情感連結，此一情感連結的素質對於孩子未來如何理解他人，如何理解世界有很大的影響。因此父母自孩子小時如何教養，對子女的將來均有重要影響，尤其負面經驗更會對子女的發展造成影響。因此，親子間建立起良好的關係及信任要自小開始。

北喬治亞大學(UNG)的林彥君教授以馬斯洛(Abraham Harold Maslow)的需求層次理論為例：人類在滿足了最基本的生理需求，例如食物、飲水、衣物、住所；以及安全需求後；再來需要的便是社交需求，包含了：「愛與被愛的需求」以及「歸屬感的需求」。她說，此一層是便是父母所能提供給孩子，最重要的「愛」。孩子若是缺乏愛，心理易扭曲，對成長人格有極大影響。而由於現代人生活忙碌，許多家長沒有時間，或僅能以物質滿足孩子。林彥君提醒，愛的質量應優於數量，精神需求又大於物質需求。

吳珠菊提醒父母，在教養時標準應維持一致，否則無法建立信任感。父母應回應孩子的需求、傾聽孩子，對孩子喜歡的事物有興趣。另外父母也要尊重孩子，當他是個體，而非父母的附屬物。她說，自小應讓孩子參與做決定，並非直接跟他說應如何做。

吳珠菊也提到了正向教養的好處：溝通上用正面語言，將對話重點引導到希望改進的事項上，如此孩子覺得被尊重。若僅用負面語言，孩子則很容易對負面語言產生反向行為。而讚美的事項需具體，「praise the efforts」，像是「你這次考試很努力有進步」，而非籠統的「你好棒」。

步入青春期，許多孩子性格抑或叛逆爆裂，抑或沉默寡言，許多父母抱怨孩子不再貼心，不再與他們構通對話，親子間的關係常步入冰點。林彥君根據Erik Erikson的社會心理發展階段指出，孩子在13-19歲階段，所面臨的是自我認同及角色混淆，尋找Who am I? What am I going to do?的解答。此一階段最重要的關係是與同輩群體的關係。

此時，父母應採取認同接納，多鼓勵少責備。若家庭不接納他們，將其往外推，在校若也得不到認同，很可能只能向外尋求同儕認同，若不幸遇到不良朋友，很有可能誤入歧途；或導致孩子欺善怕惡，將怒氣向弱小發洩，比如虐待小動物，以證明自己也是有能力的。

她說，通常叛逆是種求救訊號，父母應多聆聽孩子心裡的話，而非將孩子越推越遠。若以鼓勵加上分享，培養共同興趣，建立朋友般的信任與關心，更能協助青少年找到自我價值及其強項。

林彥君提醒父母，其實孩子要的只是想與父母分享，父母應給予耐心及同理心，不要只是一直單向地講。再者，父母應避免權威式說教；並且要適當放手讓孩子做決定，但在背後給予支持，並非放任。

而每個孩子都有不同問題與長短處，父母應以提供建議的方式與孩子討論，並應鼓勵孩子開誠布公，分享想法。但若孩子所面臨的問題有些嚴重，父母也應按耐住性子冷靜處理，切勿一開始便大發雷霆加以責備。

而華人 家長常有「望子成龍望女成鳳」，給孩子很大的壓力，甚或破壞親子關係。林彥君提醒父母：勿將自己未竟之夢強加在孩子身上。父母也避免自己的控制慾，想決定所有事情。因為在父母完全掌控下長大的孩子，其心態上永遠是孩子，沒法獨立思考，沒有主見及自信。

而許多華裔父母常常會以「我是為你好」為理由，造成情緒勒索。林彥君表示，孩子都不希望父母傷心、給父母丟臉，如此長期來說，會壓抑孩子，造成心理沉重的負擔。

另外，許多父母喜歡將孩子與其他人比較，「為甚麼某某都做得到你做不到？」，她表示，這般的比較可能帶給孩子創傷、挫傷自信，且可能危及與手足及朋友的關係。她提醒，每個孩子都不同，重點是應與孩子自己做比較，每天有進步即可。

而身為美國的華裔第二代，常常面臨文化認同的困擾。吳珠菊表示，美國的華裔家庭，親子兩代生長時所面臨的文化差異，原生生長環境大不不同，美國教育 凡是以正向鼓勵為主，孩子在校受到老師的鼓勵稱讚，回到家卻常受到家長挑剔責罵，常常是造成親子間的衝突原因。

林彥君表示，父母應幫助孩子認同中華文化，而非強迫。比如能製造文化環境(像是節慶活動，或是回國探親)，但同時也別忘了要幫助孩子融入美國文化，像是參與社區活動、交朋友、當義工，協助他們融入主流社會。

➤➤➤看更多APANEXT教育計畫內容