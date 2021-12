親子間如何建立良好的關係與信任？

圖取自:Pexels

如何建立並維持良好的親子 關係,是每個家庭都會遇到的課題。尤其是身在海外的華裔 家庭,父母與孩子分別在不同中西文化下成長,常對於親子間的看法及期望有所落差,因而造成衝突產生。

在喬治亞西南州立大學(Georgia Southwestern State University)任教的吳珠菊教授舉了依附理論(attachment theory)為例,嬰孩自誔生在這個世界後,在完全沒有任何自理能力下,和主要照顧者(通常是父母)建立的情感連結(emotional bond),也是人生第一次建立的情感連結,此一情感連結的素質對於孩子未來如何理解他人,如何理解世界有很大的影響。因此父母自孩子小時如何教養,對子女的將來均有重要影響,尤其負面經驗更會對子女的發展造成影響。因此,親子間建立起良好的關係及信任要自小開始。

北喬治亞大學(UNG)的林彥君教授以馬斯洛(Abraham Harold Maslow)的需求層次理論為例:人類在滿足了最基本的生理需求,例如食物、飲水、衣物、住所;以及安全需求後;再來需要的便是社交需求,包含了:「愛與被愛的需求」以及「歸屬感的需求」。她說,此一層是便是父母所能提供給孩子,最重要的「愛」。孩子若是缺乏愛,心理易扭曲,對成長人格有極大影響。而由於現代人生活忙碌,許多家長沒有時間,或僅能以物質滿足孩子。林彥君提醒,愛的質量應優於數量,精神需求又大於物質需求。

吳珠菊提醒父母,在教養時標準應維持一致,否則無法建立信任感。父母應回應孩子的需求、傾聽孩子,對孩子喜歡的事物有興趣。另外父母也要尊重孩子,當他是個體,而非父母的附屬物。她說,自小應讓孩子參與做決定,並非直接跟他說應如何做。

吳珠菊也提到了正向教養的好處:溝通上用正面語言,將對話重點引導到希望改進的事項上,如此孩子覺得被尊重。若僅用負面語言,孩子則很容易對負面語言產生反向行為。而讚美的事項需具體,「praise the efforts」,像是「你這次考試很努力有進步」,而非籠統的「你好棒」。

步入青春期,許多孩子性格抑或叛逆爆裂,抑或沉默寡言,許多父母抱怨孩子不再貼心,不再與他們構通對話,親子間的關係常步入冰點。林彥君根據Erik Erikson的社會心理發展階段指出,孩子在13-19歲階段,所面臨的是自我認同及角色混淆,尋找Who am I? What am I going to do?的解答。此一階段最重要的關係是與同輩群體的關係。

此時,父母應採取認同接納,多鼓勵少責備。若家庭不接納他們,將其往外推,在校若也得不到認同,很可能只能向外尋求同儕認同,若不幸遇到不良朋友,很有可能誤入歧途;或導致孩子欺善怕惡,將怒氣向弱小發洩,比如虐待小動物,以證明自己也是有能力的。

她說,通常叛逆是種求救訊號,父母應多聆聽孩子心裡的話,而非將孩子越推越遠。若以鼓勵加上分享,培養共同興趣,建立朋友般的信任與關心,更能協助青少年找到自我價值及其強項。

林彥君提醒父母,其實孩子要的只是想與父母分享,父母應給予耐心及同理心,不要只是一直單向地講。再者,父母應避免權威式說教;並且要適當放手讓孩子做決定,但在背後給予支持,並非放任。

而每個孩子都有不同問題與長短處,父母應以提供建議的方式與孩子討論,並應鼓勵孩子開誠布公,分享想法。但若孩子所面臨的問題有些嚴重,父母也應按耐住性子冷靜處理,切勿一開始便大發雷霆加以責備。

而華人 家長常有「望子成龍望女成鳳」,給孩子很大的壓力,甚或破壞親子關係。林彥君提醒父母:勿將自己未竟之夢強加在孩子身上。父母也避免自己的控制慾,想決定所有事情。因為在父母完全掌控下長大的孩子,其心態上永遠是孩子,沒法獨立思考,沒有主見及自信。

而許多華裔父母常常會以「我是為你好」為理由,造成情緒勒索。林彥君表示,孩子都不希望父母傷心、給父母丟臉,如此長期來說,會壓抑孩子,造成心理沉重的負擔。

另外,許多父母喜歡將孩子與其他人比較,「為甚麼某某都做得到你做不到?」,她表示,這般的比較可能帶給孩子創傷、挫傷自信,且可能危及與手足及朋友的關係。她提醒,每個孩子都不同,重點是應與孩子自己做比較,每天有進步即可。

而身為美國的華裔第二代,常常面臨文化認同的困擾。吳珠菊表示,美國的華裔家庭,親子兩代生長時所面臨的文化差異,原生生長環境大不不同,美國教育 凡是以正向鼓勵為主,孩子在校受到老師的鼓勵稱讚,回到家卻常受到家長挑剔責罵,常常是造成親子間的衝突原因。

林彥君表示,父母應幫助孩子認同中華文化,而非強迫。比如能製造文化環境(像是節慶活動,或是回國探親),但同時也別忘了要幫助孩子融入美國文化,像是參與社區活動、交朋友、當義工,協助他們融入主流社會。

➤➤➤看更多APANEXT教育計畫內容