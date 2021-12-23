親子先破冰...父母如何協助青春期孩子找到未來方向？

親子關係是雙向互動的，父母應該先「破冰」，並協助青少年時期的孩子找到未來方向。取自Pexels

青少年時期是孩子們探索未來與人生志向的重要時刻，但由於也適逢青春期，血氣方剛，許多親子 關係降入冰點，究竟父母應該如何破冰，並協助他們找到未來方向？

有超過15年教育 經驗，並提供青少年大學申請輔導超過8年的邱婷蘭說，許多時候家長覺得青少年叛逆期「很難管教」、「講不聽」，但她點出，親子關係是雙向互動的，關係不佳，其實雙方都有責任。

她說，青少年此階段，無論在心理、生理、賀爾蒙都產生急遽變化，無論內外在，他們也在努力調適找出平衡點。而同樣的，這時年屆40、50歲的家長，人生也面臨諸多挑戰：工作發展、生活壓力、人生步入下半場的「中年危機」感。許多媽媽亦面臨更年期的到來，賀爾蒙劇變，情緒不穩。家長覺得都是小孩的問題「叛逆不聽話」，卻未曾想過自己也可能因為內外壓力，使關係雪上加霜而不自知。

邱婷蘭說，環境是可創造的，父母應時時警惕自己應多多陪伴孩子，並與孩子一同成長。她並點出親子關係中的「平等」也是很重要的。許多父母希望孩子有好成績、唸名校，設定高目標要求達到，但自己也應當以身作則以激勵孩子。

喬治亞州立西南大學吳珠菊教授(右二)表示，孩子是藉由觀察學習的，因此父母的身教非常重要。吳珠菊提供

喬治亞州 立西南大學(Georgia Southwestern State University)的吳珠菊教授則以Albert Bandura的Social Learning Theory為例表示，孩子是藉由觀察學習的，因此身教非常重要，比如說愛看書的父母，孩子也自然會習慣閱讀。愛打麻將的父母，孩子自然而然就學會上桌。父母做好了榜樣，孩子自然就會依樣學習。

她表示，孩子小時，父母主導的角色較重，但也並非完全控制，應該成為孩子的協調員(facilitator)、支持者(supporter)的角色。等到孩子進入青少年，應給予孩子更大的獨立空間，由孩子主導，父母則在旁提供分析或引導。

吳珠菊說，孩子的自信培養很重要，父母應切記孩子是個獨立個體，父母應尊重、鼓勵、傾聽，並放手讓孩子學著做決定。而身為少數族裔的華裔第二代，更應參與課外活動，學習運動家精神、培養團隊精神，同儕做的事也應讓孩子們去做，這對於幫助他們融入美國社會十分重要。

曾任亞特蘭大華人幼獅會輔導老師多年的陳家琪(前排左)表示，家長應該在幼年時期訂定好家規，「小時管得嚴，青少年時應放鬆」。陳家琪提供

而曾任亞特蘭大華人幼獅會輔導老師多年的陳家琪表示，孩子只有最初十年是「屬於」父母的。在11-20歲之間，影響孩子最重要的角色是朋友。因此，家長應該在幼年時期訂定好家規，「小時管得嚴，青少年時應放鬆」。但在青少年時期父母也不是完全放任不管，要為孩子製造好的環境，引導他們選擇好的朋友。父母也應該多去認識孩子朋友的家長，很多時候青少年有些話不喜歡直接跟父母講，只跟朋友講，認識孩子的朋友父母，可從旁打聽了解孩子的心聲，家長間並可相互支持與支援。

陳家琪亦分享了自己養育一對兒女的心得：在青少年時期，家裡成員大家都很忙，父母忙工作，孩子忙課業及課外活動，有時根本沒有時間講話談心。於是家中訂好了每周某一天的晚上為Family Night，全家三代一同外出吃飯，分享一周來的生活及心得，這是每周全家最期待、最珍貴的quality time。她也表示，讀萬卷書不如行萬里路。由於許多孩子上大學便離家，擁有自己的生活圈，太小時旅行的記憶也不深刻，她建議父母應把握青少年時期，每年全家相約一同旅行，不僅能拓展視野，讓孩子探索世界，也是建立家庭連繫(family bond)的最好機會。她表示，即使過了多年，兩個孩子已長大成人，這些家庭旅行仍是最好的回憶。現在她的女兒也生了孩子，也希望能複製這種方式，以家庭旅行聯繫情感，創造回憶。

關於如何找出孩子的志向，北喬治亞大學(UNG)的林彥君教授與吳珠菊均不約而同提到，父母應在孩子還小時，便廣泛讓他們接觸不同的活動，在玩中發掘出熱情。孩子還小時興趣尚不明顯，父母不要著急。只要廣泛接觸嘗試，到了10至12歲左右，孩子的熱情所在便會慢慢浮現。自此之後再選定幾個孩子喜歡的領域，設定目標，制定方向，學習更會事倍功半。

林彥君說，在美國行行出狀元，父母應改變自己的想法，避免亞洲傳統獨重課業的想法，而應幫助找出孩子的興趣及長處。找到長處，自信自然就來。她說，自己許多的教育系的學生都是在高中時當保母，或去daycare打工而立定志向。她建議高中生可多參加社區服務，或當志工、打工了解各行各業，更能發現志向所在。

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