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申請名校變難了嗎？招生官：成績不是絕對標準

周靜芝
常春藤名校和多數大學在2021年秋季班調整了入學申請政策，讓許多從今年8月開始申請2022年秋季班的學子、家長心情忐忑。Getty Images
常春藤名校和多數大學在2021年秋季班調整了入學申請政策，讓許多從今年8月開始申請2022年秋季班的學子、家長心情忐忑。Getty Images

新冠疫情讓美國大學採行近百年的標準化入學考試SAT(Scholastic Aptitude Test)、以及施行60多年的ACT(American College Test)考試遭逢變革，常春藤名校和多數大學在2021年秋季班調整了入學申請政策，宣布暫時「不要求」學生提交這兩項成績，這項政策並延續至2022學年。大學招生政策的改變，讓許多從今年8月開始申請2022年秋季班的學子、家長心情忐忑，擔心影響自己或孩子進入理想大學的機會。

被華人稱為「美國高考」的SAT、ACT標準化考試，目前常春藤名校中，僅普林斯頓大學堅持傳統，要求學生提供SAT 與ACT成績。根據統計，全美有超過一半的四年制學院和大學在2022年秋季入學申請採用ACT/SAT可選模式，不要求提供考試成績。

事實上，雖說「不要求」SAT/ACT成績，多數學校並未完全捨棄這兩大標準化考試成績。以紐約石溪大學(Stony Brook University)為例，擔任招生官12年的王鈺婉博士表示，該校同樣採行「自願考試」(test-optional)，不硬性要求學生提交考試成績，但仍會納入參考；申請者如果備有這兩項考試成績，不妨告知招生官、一併提交。

擔任紐約石溪大學招生官12年的王鈺婉博士表示，該校同樣採行「自願考試」，不硬性要...
擔任紐約石溪大學招生官12年的王鈺婉博士表示，該校同樣採行「自願考試」，不硬性要求學生提交考試成績，但仍會納入參考。王鈺婉提供

王鈺婉說，即使該校未硬性規定要提交SAT/ACT成績，國際學生還是要準備托福、雅思或Duolingo等成績，好讓自己在眾多申請者中嶄露頭角；有趣的是，該校截至目前收到的申請者中，亞裔學生如印度裔、韓裔，多半還是提交了SAT/ACT這兩項成績。

疫情前，許多學校會將標準化考試成績視為與高中平均成績、申請文和班級排名同等重要的依據。王鈺婉表示，SAT/ACT改為非必要選項之後，GPA的成績以及所修課程是否能挑戰自我，確實對大學申請更加重要；學生在高中時是否按部就班修課，或是會爭取修一些難度較高的課程，都是招生官評選的依據。

石溪大學在2021年秋季班有近4萬名申請者，新生加轉學生共錄取了4548人，成績都十分優秀。但王鈺婉補充說明道，成績有時並不是招生官考量的絕對標準，例如有一位申請者成績不是特別優秀，但在申請文(essay)中提到，因父母入獄，平日要照顧三個弟妹，還要打工，往往忙到深夜才能讀書。學校核實他所敘述的，嘉許他成熟、負責任的個性，最後還是錄取了他。

華爾街日報曾以「二次世界大戰後美國高等教育最混亂選拔」形容目前審核入學申請的複雜局面。王鈺婉說，石溪大學身為研究型大學，除了成績好是基本要件外，學生對研究主題是否有興趣更為重要。該校招生官在最後評選階段，還會從申請者的性別、族裔、家庭收入等條件，考量所招收的學生是否符合多元性。

王鈺婉表示，華人父母多望子成龍、望女成鳳，希望子女申請大學時便選定目標，讓未來有穩定的「鐵飯碗」可捧，但她建議學生在申請學校時不須完全依照父母設定的「框架」，因為大學科系的設計已和過去大不相同，喜歡建築未必要念建築系，例如石溪大學有200多個學科，許多跨領域的科系對未來求職生涯更有幫助。

王鈺婉也鼓勵學生在申請每一所大學時，不能只知道自己的方向，還要多從學校的網站去了解學校的要求，例如學校如果重視Leadership skill，申請文便可在這方面多著墨；甚或有問題時，還可以透過電話或電郵先和招生官聯繫，才不致白費功夫。

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