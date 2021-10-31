稅務漫談／民主黨欲封殺Roth IRA

利用不抵稅式IRA轉入Roth IRA的方法，一向是高薪族繞開收入門檻的省稅「妙招」，民主黨準備將後門關門。(Getty Images)

利用不抵稅式IRA轉入Roth IRA的方法（Backdoor IRA）一向是高薪人群繞開收入門檻的省稅「妙招」，但如今民主黨決心補上這個稅務規則漏洞。在9月13日的眾議院稅務委員會發布的草案中，有提議將所謂的後門轉換限制在個人年收入不超過40萬元和夫妻合報年收入不超過45萬元。從2032年開始，羅斯後門轉換的大門將關閉。

該草案還包括：呼籲削減年滿40萬元或以上的納稅人將其合格小企業股票 （Qualified small business stock，簡稱QSBS）100% 免繳資本利得稅兌現的能力，這些人只會對其 50% 的股票避稅。他們將擬議更高的資本利得率28.8%（其中包括3.8%的醫療附加費），目前最高資本利得稅率是23.8%（即20%+3.8%）。該草案還呼籲將最高個人稅率從37%提高到39.8%。

高薪人群 走後門省稅

「走後門」是利用了IRA轉存規則的漏洞。通常高薪人士會傾向Roth IRA，存入稅後資金，本金部分隨時可在免稅和免罰款（即使尚未滿59歲半）下提領，利潤部分要滿足開戶五年且年滿59歲半，提領時免稅。但是開設Roth IRA有AGI限制，2021年個人AGI不得超過14萬元，夫妻合報AGI不超過20萬8000元，才有資格開設。對於收入過高、不滿足Roth IRA存款標準但又想利用Roth帳戶投資 股票、債券等金融工具的高收入人士來說，巧用非抵稅式IRA正可做到這點。

每年在個人退休帳戶中放入最高額的非抵稅存款（2021年上限為6000元，年滿50歲者為7000元），再將IRA轉進Roth退休帳戶，轉存（rollover）不受收入限制，但會基於納稅人所有IRA帳戶中稅前、稅後資金的比例來計算應稅額。開設非抵稅式IRA需要額外的會計記錄，確保在供款當年向國稅局 申報過8606表（Nondeductible IRAs），以保證不被誤當做抵稅式IRA（Deductible IRA）多繳了稅。

「走後門策略」並非人人都能適用，如果納稅人本身已參與Roth 401(k)計畫，都建議善用該計畫不設收入限制並且准許每年最高存入1萬9500元（年滿50歲者2萬6000元）稅後資金的優惠條例。

政府砸錢 阻富人避稅

緊盯高收入、高淨值人群已是迫在眉睫的事，根據財政部的報告，美國前5%的人每年欠繳大約3070億元的稅款，其中前1%的人欠稅超過一半，達到1630億元。報告稱，這相當於每年估計的6000億元稅收缺口的一半左右。撰寫報告的負責人說，「今天的稅法包含兩套規則：一套適用於幾乎所有收入的普通工薪族；另一個是針對富有的納稅人，他們通常能夠避免大部分欠稅」。

財政部的報告將一些富有納稅人卻有較高不合規率歸因於他們聘請會計師和稅務專業人員的能力，比如上述的「走後門」就需要專業人士的規畫和設計，填寫8606表也並非普通納稅人可以獨立完成。報告同時指出富人可以獲得不透明的收入來源，國稅局可以通過W-2表和1099表等收到有關普通工資和薪金收入的完整或接近完整的信息（其中不合規率約為1%），但富人的有關收入來源（如合夥企業、獨資企業和租金收入）的報告制度並未能提供驗證已收到適當的稅款（因此不合規率可以達到 55%）。

拜登政府也因此計畫對最富人士加大審計，為其雄心勃勃的基礎設施和復甦計畫支付費用，部分方式是增加對國稅局的資金，以縮小稅收欠款和已付錢款的稅收之間的差距。為了讓國稅局對高收入者和大公司適當地執行稅法，它需要資金來雇用和培訓可以破譯數千頁複雜稅務申報的稅務代理人，它還需要獲取有關不透明收入流的信息（比如獨資和合夥收入）。政府提議在未來十年內向國稅局額外投資800億元，估計同期將產生約3200億元的額外稅收，一旦十年的服務得到改善，可能會更多。（作者為註冊會計師）