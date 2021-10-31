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料理功夫／吃秋葵好處多

Vivien
紫高麗菜汁飯佐秋葵納豆
紫高麗菜汁飯佐秋葵納豆

秋葵原產於非洲，近年成為歐美吹捧的super food（超級食物），美、英兩國更稱此為「世界最佳綠色食物」。

秋葵黏液具有健胃、促進胃液分泌、改善消化不良的功效，此外還能養顏、保護肝臟，更能幫助平緩男性腎虧跟前列攝護腺病，之前日本人流行煮秋葵茶，平日喝可保健。不過秋葵表面有絨毛，切記食用前要煮熟，以免引發過敏

紫高麗菜汁飯佐秋葵納豆

材料：

秋葵2條、納豆1盒、紫高麗菜汁飯1碗、醬油些許。

作法：

1.打出紫色高麗菜汁過濾，2杯白米洗乾淨，接著放入2又五分之一杯的紫高麗菜汁煮熟備用。

2.秋葵汆燙撈起備用，切成小片狀。

3.添飯、接著把納豆、切好秋葵鋪上，滴上些許醬油攪拌即可食用，好看美麗的秋葵拌飯完成。

秋葵湯豆腐

秋葵湯豆腐
秋葵湯豆腐

材料：

秋葵300克、盒裝豆腐2塊、水適量、鹽巴少許（4人分）。

作法：

1.洗淨秋葵，鍋中倒水，滾水放入秋葵，接著加些許鹽巴（個人喜好添加）。

2.豆腐各切一半，把滾燙秋葵水倒入豆腐淹沒浸泡著、小火煮約3分鐘熄火。

3.拿出約八條秋葵切片，接著擺放在豆腐上即可，無油煙、無油的輕食料理。

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