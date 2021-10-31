封面故事／獵狐監視騷擾 華人觸法

中國債權人使用威脅性的語言追債，在美國是違法的。（趙偉提供）

2020年10月28日，美國 司法部網站發布消息稱，聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）在司法部記者會上宣布，司法部已經指控八名華人 騷擾、跟蹤和脅迫某些美國居民返回中國 ，這些行為是中國「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）的一個部分。他表示，這種行為「不能容忍」，因為違反了美國法律。

中國特工來美追逃，留在受害者門口的威脅紙條。（本報檔案照）

來美追債 仍採中式作法

洛杉磯私家偵探趙偉也遇到過中國債權人來美追債的案件。他說，許多中國債權人派人前往美國，雇佣當地華人加入他們的追債團隊，但是這些華人通過跟蹤、騷擾、威脅、恐嚇等手段，要求債務人償還欠款，但這些人追債做法都「是非法的」。他呼籲，華人應該通過合法途徑和正當程序來追回欠款，不能採取為所欲為的非法方式追債。

趙偉說，中國人來美追債，仍然採取中國式的追債方式。他舉例說，一位客人在上個月聯繫趙偉，希望他跟蹤一對母女一個月，調查清楚這一個月內，她們去哪裡，做什麼，與誰見面。他說，他接案件的前提是，必須清楚了解調查的原因是否合法。

中國特工被搜獲用來監視的夜視望遠鏡。（本報檔案照）

「我就是不信美國法律」

客人對他說，這對母女欠他30萬美元。趙偉告訴客人，如果這對母女欠錢，客人只要有證據，就可以去法庭起訴，沒有必要跟蹤。而且，客人已經發現這對母女有價值300萬元的房子，肯定有能力還錢。但是，這名客人明確告訴他：「我就是不相信美國的法律。」

他問客人計畫怎麼解決欠錢問題，對方回答「我有我的方式」。此人透露，他在沙漠裡種大麻，雇了一批非法移民。「如果需要，這批非法移民可以幫忙。」他說，聽了這名客人的回答，猜測出客人可能要採取非法的方式，並告知「這是不可接受的，所以拒接此案」。

還有的華人的想法更是離奇。他透露，一名中國客人聯繫他，說他與洛杉磯某人有經濟糾紛，想請私家偵探把欠債對象「弄昏」，然後把此人運到機場，他們在機場用私人專機將其運回中國。他說，這個中國客人的想法簡直是匪夷所思，若是這樣豈不弄成了國際綁架案？

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(前)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(後)等表示，美國絕不容忍中國特工在美以違法手段脅迫民眾回國。(Getty Images)

在美辦案 必須遵守法律

他說，有的客人的想法腦洞很大。例如，一名客人找到他，希望他追蹤一名欠債人，並設法將這名欠債人「騙到墨西哥」。他說，從洛杉磯去墨西哥的確不需要經過海關檢查。「此人透露，墨西哥有人可以幫忙，把欠債人運到中國。」他說，這也是非法手段追債。

還有的華人來到趙偉的辦公室求助，介紹說自己是一名毒販。來的目的是想請他調查競爭對手的銷售網路，毒品賣到哪裡，以及如何運作，並許諾給豐厚的報酬。「不是親耳聽到，我都不敢相信。」趙偉說，很多客人相信有錢能使鬼推磨，只要多給錢，偵探就能給他做事。但是，趙偉拒絕了這名毒販的要求，並說私家偵探在美國調查，一定要遵守美國的法律。

趙偉說，中國大連市的一位有背景的幹部曾在2019年來美追債，因為借款人已經逃離中國，目前住在美國。這名幹部找到他，希望他幫助追債。但是，他接觸後發現，事情並不是像債權人說的那麼簡單，所以不能接案。

從中國寄來威脅信的信封已經交予執法部門，作為起訴的證據。（趙偉提供）

越洋追債 赤裸裸恐嚇

他後來從借款人和他的代表律師提供的資料得知，在2020年2月27日，雙方及各自的律師8人在Zoom上視頻協商的時候，即使在雙方的美國律師在場的情況下，債權人竟然也公開威脅借款人：「還我錢，不然的話會有別的事情發生，我會在大連等你！」 他威脅說：「我說三個名字，聽到了後你看還還不還我的錢」。這三個人名就是借款人的女兒、前妻和合夥人。

據悉，借款人的女兒、前妻都住在中國，合夥人已經被當地公安關押。借款人的律師當場提出抗議，認為這種「赤裸裸威脅行為已經違反了美國法律」。

2020年10月16日，借款人美國住家收到從中國大連寄來一個特快專遞，裡面放有一封信和一張照片。信上說，「你若不回中國，我會追緝你到任何地方。15日內還錢！小心點！」照片是借款人夫妻倆的西雅圖住家門口的照片。

用意很明顯，就是威脅警告借款人，說明債權人知道借款人住在哪裡，並且安排了人跟蹤拍照。

他說，借款人的律師已經向西雅圖當地警方和聯邦調查局報案，並將信函和照片轉交給了執法機構調查。西雅圖警方的案件號碼為2020-078056。

根據借款人和他的代表律師提供的資料顯示，債權人在大連開了典當行向借款人放高利貸，開始每月利息3.5%，每年利息是42%。到後來2018年11月13號變為每日利息2.5%。借款人說，他已經支付給債權人本人和在公安局任職的太太帳戶利息總額超過了3000萬元人民幣，但後來感到不可能經受住債權人的壓力，逃來美國卻還是被威脅和恐嚇。

華人通過跟蹤、騷擾、威脅、恐嚇等手段，要求債務人償還欠款。圖為示意圖。(Getty Images)

來美跟蹤騷擾 FBI警告

2020年10月28日，聯邦調查局（FBI）網站刊登消息稱，中國政府認為它可以派人來到我們的國家，進行非法活動，並讓在美的人們屈服於他們的意願，「這是令人髮指的」。

在這起案件中，一旦受害者向聯邦調查局報告了騷擾行為，聯邦調查局就開始調查，將肇事者繩之以法，維護法治。

隨著美中交往日漸頻繁，有債權人越洋委託偵探在美國境內追債。圖為洛杉磯機場入境處。(路透)

聯邦調查局很自豪能夠讓這項調查以刑事指控告終。「這是同類案件中的第一次。」它讓中國知道，監視、跟蹤、騷擾和勒索美國的公民和合法居民會帶來嚴重風險。

但是，這並不是一個孤立的事件。在另一個類似的案例中，當找不到獵狐目標時，中國政府派人前往美國接觸其家屬。

他們向追蹤對象傳遞信息，追蹤對象只有兩個選擇：立即返回中國或自殺。

消息稱，中國正在違反法律和規範。他們正在利用這些信息在世界舞台上獲得影響力，獲得經濟和政治權力。「這對他們有利，而對我們不利。所以，我們必須繼續盡我們所能阻止它。」