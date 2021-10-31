封面故事／偵探模式變了 業務來了

新冠疫情給私人偵探帶來新業務。圖為示意圖。(Getty Images)

紐約私家偵探麥基弗（Michael McKeever）在新冠疫情 期間並未中斷工作 。他要進行許多監視，但一個人坐在車裡用錄像機觀看就行了，「這樣也不易曝光」。他說，他現在與客戶討論，也不需要面對面地談話。「我們可以通過電話諮詢，然後通過電子郵件獲得需要的資訊。」他接了一些案件，都是以前未曾見過的。他指出，新冠疫情改變了美國 社會，也改變了私家偵探的工作方式。

騙妻要工作 卻去找小三

麥基弗透露，儘管他不是華人，但許多華人喜歡找他辦案。例如，他最近有一個監護權案件，華人客戶懷疑即將離婚的妻子上班時將孩子獨自留家中，而兩個孩子分別是9歲和5歲。按照紐約市的規定，只有12歲以上的孩子才能獨自在家。「我很驚訝，但這的確是真的。」

新冠肺炎疫情爆發，爭奪兒童監護權的案件增多。(路透)

疫情期間，他調查的案件也涉及到夫妻間的不忠。最近，有一個案例是關於布魯克林一個華人家庭。他們家人計畫一起長途旅行，但父親不願意與家人同行，藉口是他要工作。旅行回來後，妻子被告知，她的丈夫經常深夜去另一個女人家。「他把車停在幾個街區外，然後走進她家，第二天很早離開。」他調查後，證實了這個說法。

14年沒見了 他要找弟弟

他也接到許多失蹤案件。其中一個是一個年輕人找到他14年未見的弟弟。當年，他們的父母離婚，父親帶著弟弟離開，而他和母親一起留在新澤西。最近，他們的母親去世了，外婆也想知道這個外孫現在怎麼樣了。「茫茫人海，找人並不容易，就像大海撈針一樣。」他後來在佛羅里達找到了他的弟弟。「 他們很感激我。」他說，客人計畫去佛州與弟弟一家重聚。

他還有一個尋人的案例。一位父親離婚後，與妻子和兒子分居，25年沒有見到兒子。隨著年齡的增長，他想起他失散多年的兒子，想知道兒子現在怎麼樣了，結婚了沒有，有沒有買房子。「他想在遺囑中給兒子留下一筆錢。」他找到了客戶的兒子，客戶很感激他，說他的工作「改變了他的生活」。

新冠疫情一度導致國與國交流困難，有的親人之間甚至失去聯繫，需要委託偵探幫忙找人。（Getty Images）

尋找前男友墳墓 想獻花

最近，外州的一位老婦人請他尋找她前男友的墳墓，想去他的墓前獻花，而他們最後一次見面是在1970年代。由於其他的原因，他們後來沒有走到一起。他說：「許多人都有這樣的想法，想知道曾經親近的人現在哪裡，生活怎麼樣。」

他說，自從疫情爆發以來，人們有時間可以內省，於是回顧過去，思考人生，了卻心願。有些故事非常感人，「也許有一個快樂的團聚在那裡等你」。他說，人們若有問題，實際上可以請人解決，而且費用不一定非常昂貴。

洛杉磯私人偵探趙偉說，他在疫情期間也接了一些找人的案件。一些媒體報導美國疫情嚴重，死人較多，華人在美國受到歧視和攻擊事件增加很多，讓遠在國外的親人擔心。例如，有的留學生在疫情期間長時間不與國內家人聯繫，造成他們的家人非常著急，設法聯繫他，請他幫忙尋找到美國家人，確認他們平安無事。

趙偉說，疫情期間，法律訴訟也增加較多。由於疫情關係，法院不能開門，有的法院在網上受理案件，於是許多人上網打官司。他分析，許多人在疫情期間失業，無事可幹，收入減少，就想到以打官司來斂財。為了打贏官司，律師就聘請私家偵探調查情況。

他舉例說，一名前警察退休後，開辦一所射擊學校，教授射擊技術，「由於他曾經是警察，射擊技術好，有信用，故生意不錯，收入可觀」。

這位射擊教練的兒子長大後，也來到父親的射擊學校打工。等到熟悉射擊學校的業務後，兒子獨立開辦一個自己的射擊學校。「但是，兒子帶走了父親學校的客戶，讓父親很生氣，決定起訴兒子。」

華人怕打官司 被鑽空子

其他的網上官司還有雇員告雇主，告公司高管。告狀的原因多是受到高管的性騷擾、歧視等。例如，一位公司高管諮詢趙偉說，一名前女雇員雇請律師狀告該公司高管幾十條罪狀，每一條要求賠償200萬美元。「這名高管找到我，希望我受理調查這個案子。」

他說，在美國民事法庭起訴別人，提交案子時並不需要馬上提供詳實的證據。反正「光腳的不怕穿鞋的」，有人要求賠償金額更是獅子大開口，要價非常高。不過，法官判案要依據事實和證據。「許多美國人知道，華人怕打官司，喜歡破財消災，給人以可乘之機。」

另外，房東房客糾紛也增加很多。由於疫情，政府允許房客不交房租。於是，許多房客藉此機會不交房租。有五、六位這樣的房東咨詢他時大吐苦水，說房客搬進來後，再也不付租金，還常偷吃他冰箱食物，甚至還騷擾威脅房東。「房客告訴房東，如果給他上萬元，他就搬到別處，去坑害下一個房東。」

居家工作 老闆不放心

2020年5月29日，美國私家偵探網路網站（www.pinow.com）刊登文章說，由於新冠病毒，私家偵探接到「更多案例」。文章稱，對傳播病毒的擔憂迫使許多公司要求員工在家工作。「這對私家偵探來說，調查案件更多了。」文章列出疫情給私家偵探帶來的如下業務。

疫情讓遠程辦公成為常態，卻也有雇主懷疑員工工作的真實性。(美聯社)

一、遠程工作檢查（remote work checks）。隨著許多公司員工在家辦公，一些雇主擔心員工實際上並不是在加班。一名私家偵探承認，他工作的公司「接到了一些公司電話，詢問本應在家工作的員工是否真的在家工作」。調查詐欺並非私家偵探的新調查領域。然而，隨著越來越多的公司因冠狀病毒而制定在家工作的政策，雇主正在尋找不誠實的員工。「他們本應在家工作，但卻經常耍花招。」

麥基弗說，新冠疫情改變了私家偵探的工作方式。（韓傑攝影）

二、健康檢查（wellness checks）。隨著冠狀病毒在全國蔓延，一些機構已經承認，「精神困擾的發生率很高」。隨著對親人的擔憂加劇，這促使親人採取行動。一家私人調查公司的老闆說：「大概從3月中旬開始，我們接到了幾個家庭成員的電話，他們正在尋找失去聯絡的親戚。」

一位患有創傷後應激障礙的退伍軍人，最後一次被看到是住在船上。他80多歲的父親從外州雇了私家偵探。」現在，越來越多的人將檢查工作交給了專業人士。

三、家庭事務（family matters）。私家偵探增加的另一個領域是家庭事務，包括不忠、離婚和兒童監護權的案件。冠狀病毒隔離可能會導致一些夫婦尋求離婚，並聘請私家偵探來發現對方的不良行為，包括不忠。「由於病毒對公眾接觸的限制，預計離婚率將激增。」

疫情期間，房東房客糾紛頻傳。圖為紐約市法拉盛有一塊租房廣告牆，貼滿了華人的租房資訊。（記者韓傑／攝影）

在社會交往受限的州，當夫妻一方發現另一方無視國家規定時，另一方可能會聘請私家偵探為即將發生的兒童監護權或離婚案件收集證據。新冠疫情的爆發正在引發兒童監護權的爭奪戰，一些父母採取措施來確保他們的孩子不會接觸到這種疾病。

網路安全調查 需求變多

四、監視服務（surveillance）。有的偵探社還有其他的服務。例如，私家偵探將對一個人、一個物體或一個地方進行密切觀察。他們還將向客戶提供有關此人下落或互動的詳細報告。

疫情流行期間，對親人、員工或公司的監視需求有所增加。發生盜竊的公司也聘請私家偵探來幫助調查並幫助監控該地點。

疫情期間，偵探可以坐在車裡觀看錄像。（韓傑攝影）

私人偵探使用望遠鏡進行調查。（韓傑攝影）

五、網路安全調查（cybersecurity investigation）。在冠狀病毒封鎖中，網路犯罪激增，其中包括黑客、網路欺凌、網路詐騙等網路犯罪的增加，對網路安全調查的需求也在增加。

私家偵探還幫助高管、律師、名人和專業人士提供網路安全調查。其服務包括刪除有害的網路材料、黑客、跟蹤者和其他網路安全等服務。他們還與內部和外部法律顧問合作，以有效地進行調查。