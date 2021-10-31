封面故事／疫情助長詐騙  私家偵探忙翻

疫情爆發後，人與人交往減少，給了網路騙子可乘之機。圖為示意圖。 (Getty Images)

紐約衛斯理私家偵探社（Gambino Information Services）的私家偵探樂先生說，新冠疫情發生前，網路詐騙 已經出現，但疫情發生後，網路詐騙「突然增加很多」。他分析，在新冠疫情期間，美國 暫停了所有的商業活動，大家都在家裡生活。有人在網上工作，也有人因為寂寞在網上與人聊天，最後上當受騙。

許多騙子根本不在美國，而是通過網路尋找受騙人。圖為菲律賓破獲網路詐騙集團，將數百名騙子驅逐出境。 (GettyImages)

他說，受騙者的職業各種各樣，有醫生等專業人士，有大公司的高層，還有年逾古稀的退休老人。他說，受騙者以中年婦女為主，但是各個年齡層的人都有。「騙子總是利用受騙者的感情、貪心和愛心騙錢。」受騙金額最多的高達230萬美元。他指出，人們有種方法可以避免網路詐騙，就是「不見人不給錢」。

疫情期間網路情緣詐騙案增多，舊金山公交車廣告呼籲市民提高警惕。（記者李晗 / 攝影）

認識三天 就問結婚了嗎

樂先生說，一名中年華人 婦女找到他，告知自己被騙了，希望偵探幫助找到騙子，把錢要回來。這位婦女說，那名騙子很會說話，與她很談得來。「這個騙子和我認識才三天，就問我是否結婚，想往那個方面發展。」

她坦承已婚，但是表示婚姻出現問題，準備離婚。騙子這時就說自己未婚，未生子女，也想找個人一起生活，對她「很滿意」。騙子對該婦女表示同情，要「盡量幫助」她。騙子說自己的錢不多，有幾十萬元，但是願意支持這名婦女與丈夫離婚，然後用他的錢做生意。

他說，騙子都研究過心理學，知道如何將人套住。他們表現得就像該婦女的朋友一樣。 「騙子說自己是海員，現在海中間」，其意思就是不能見面，只能在電話上說。同時，騙子還寄來自己的照片。照片中，騙子高大、年輕、帥氣，讓該婦女心花怒放。

等到獲得該婦女的信任後，騙子就說過幾天「給妳一個驚喜」。幾天後，該婦女接到一個電話，對方說是海關打來的，說「妳的朋友寄給妳一個包裹」。該婦女承認自己有這個朋友，請海關寄過來。但是，海關官員卻說，「包裹裡是英鎊，沒有報關，屬於非法物品」。

騙子常冒充快遞人員，讓受害者防不勝防。（Getty Images）

同夥幫腔 騙局重要環節

他說，這都是騙局中的一個重要環節，所謂的「海關官員」就是騙子同夥。海關官員就會裝模作樣地說，「看起來你們不是故意違法，我向上級請示，看看能否通融」。然後，這名海關官員打來電話說，「上司也通情達理，交3萬英鎊（約4萬1000美元）的稅，就能拿到這30多萬英鎊（約41萬美元）」。

這時，該婦女處於半信半疑當中。這時，騙子打電話詢問「有沒有收到我的禮物」。騙子還做自我檢討，說自己沒有想到寄錢還要報稅。樂先生說，騙子既然是海員，難道不知道郵件裡不能放現金？這實際上就是該婦女已經被洗腦，相信這一切都是真的。「她被愛情、金錢沖昏了頭腦。」

他說，這也有貪心的因素。該婦女認定這是個只賺不賠的生意，想用一塊錢換十塊錢。

最後，該婦女就想方設法借3萬英鎊，交了關稅，幻想能夠拿到這30多萬英鎊。但是，騙子拿到錢後，就消失了。「其實整個設計一點都不make sense。」

移民局的電話通常能引起人們格外重視，不疑有他，這種心理常被騙子利用；圖為國安部大樓。 ( Getty Images)

謊稱閨密前男友 博同情

樂先生說，有位華人老太今年70多歲，已經退休，住在紐約。有一天，她收到一個電子郵件，問她是否認識某人。老太一聽很高興，回答說認識，說她們以前是「好姐妹」。對方收到郵件後很快回信，自報家門說是某人前男友。但很可惜，他的女友已經離開了人世，讓他很難過。

老太與這位好姐妹已經多年沒有聯繫，並不了解這名好姐妹的情況。聽到這裡，老太也很傷心，並勸說這位好姐妹的前男友不要悲傷，要往前看。「老太太已經相信，這個發郵件的人就是她閨密的前男友。」

他說，這個閨密前男友回信開始講述自己的故事。他告訴老太太，他仍然在部隊當兵，現在派駐巴基斯坦。但是，他感覺部隊裡很黑暗，沒有公平，也沒有東西吃，因此他很想從部隊退伍，返回美國。

新冠疫情期間，詐騙案增多；圖為曼哈頓的賓州車站。(新華社)

老人念舊友 較容易上當

老太太很同情這位閨密前男友，回信問他是否需要幫助。騙子就回信說，他現在無法離開部隊，若想離開只能請律師幫忙，但是請律師需要錢。於是，他想向老太太借錢請律師打官司，等回到美國後再歸還這些錢。

老太太問需要多少錢，騙子說就要「幾萬元」。於是，老太太給騙子寄去5萬元。他說，這些錢就像肉包子打狗，一去不回。騙子拿到這5萬美元後，從此消失。

老太太寄走錢後，還幻想這位好姐妹前男友將來能夠還錢。其實，這些錢早被騙子取走了。

疫情爆發後，人與人交往減少，給了網路騙子可乘之機。 (Getty Images)

他說，老太太並沒有多少錢，存下20多萬美元就是養老錢。他曾經問過老太太，為何相信一個從未見過面的人，還要借錢給他？老太太回答道：越到老年，越想念過去的朋友。「我當時想，就這幾萬元，我出得起，就給了。」騙子已經做了研究：「老年人想念舊友，我就編個舊友給你。」

洛杉磯私家偵探趙偉也發現，新冠疫情發生期間，網路詐騙案增加很多。一位住在洛杉磯的40歲左右的華人婦女聯繫他，希望他調查自己的「男友」。她說，她在微信上認識了這位新加坡男友，後與其發生網戀。「男友每天準時向她問候，並且時常給她寄點小禮物。」

建議她炒股 網戀跨海騙

男友告訴她，他和父親都在當地一家證券公司工作，父親是公司副總，而他是公司中層。有一天，男朋友建議她炒股票，因為他有「內線消息」。

男朋友發給她一個軟件，讓她下載。「這個軟件是一個炒股軟件，可以顯示賺了還是賠了。」

她一開始投入幾千元試水，沒想到竟然贏了幾萬元。她感覺賺錢太容易了，於是把自己的錢全部投入這個股市，也都是只賺不賠。看到這麼賺錢，她開始向朋友借錢，想多賺點。「最後，她一共投入70多萬美元。」

但是，借來的錢總是要還的。看到賺錢後，她開始從帳戶取錢，但是取不出。她請男朋友幫忙，男朋友總是推三阻四。她知道上當了，想請私人偵探調查這是怎麼一回事。趙偉說，這分明是一個騙局，這個軟件也是做給她看的，其實錢早就被取走了。

網路詐騙盛行，各種社交媒體也常被騙子利用。(本報檔案照)

上網找目標 從來不露面

他說，有的男性受害者通過Line軟件認識網友，對方帶他下載比特幣交易軟件。軟件顯示賺錢，但當受害者提出要取出本金和盈利時，對方就消失不見。後來，受害者報警和聘請律師調查，但對案子於事無補。

紐約私家偵探麥基弗（Michael McKeever）透露，儘管他不是華人，但是許多華人喜歡找他辦案。「紐約地區有很多華人，我收到了很多與華人有關的案例。」他表示，他調查欺詐案件很多，主要是他們欺詐雇主和保險公司。

他舉例說，有人在工作中受傷，聲稱他們已經永久殘疾，然後起訴公司，尋求補償。公司不信，就請他去調查。「調查發現，他們在為其他的人工作，拿的都是現金。」例如，他調查一名殘疾的華人，卻發現他在施工中的工地工作。於是，他拍攝了一個此人正在屋頂工作的視頻，視頻顯示他能在梯子上上下移動。「視頻證實，此人沒有殘疾的跡象。」

樂先生說，騙子大多不在美國，而是通過網路尋找受騙人。他們都是通過電郵、電話等聯繫受害人，從來不會露面。同時，微信也成為騙子詐騙的工具。有人通過微信附近交友的功能，上網交友。還有人下載許多APP，其實這是騙子開發的。

只要錢到帳 馬上被領走

受騙者把錢寄走後，很久等不到他們期望的回報，才發現被騙。他接受了這些報案，然後進行調查，了解錢的去向。但是，調查結果顯示，騙子大部分不在美國，有的是在英國。「只要錢一到帳，騙子立刻把錢取走。」

他說，不管是私家偵探還是律師，都無法把錢要回來，因為騙子都在國外，美國聯邦執法部門也不能在國外執法。「如果在加拿大，情況要好一點。」他說，如果受害人通過美國的銀行寄至加拿大的銀行，美國聯邦可以要求加拿大銀行凍結這些帳戶。

例如，一名受騙者給騙子寄去20萬美元，發現受騙後，馬上找到私家偵探。私家偵探調查後發現，這筆錢一到帳就被轉走了，但銀行鎖住這個帳戶。「幾天後，又有受騙者往這個帳戶寄錢，銀行凍結了這筆錢。」騙子去銀行取錢，被警方抓獲。

他說，其他的詐騙手法包括，騙子通過聊天等，獲得受騙者的銀行資料和社安號碼，直接把銀行帳戶裡的錢轉走。銀行發現客戶的錢被轉走，就會給客戶打電話，但有人不接電話。騙子把錢轉走後，客戶起訴銀行，銀行不會賠，因為銀行打過電話，如果不回，銀行會以為客戶自己轉帳。

被騙的數額多少不等，有的幾千美元，有的幾萬美元，有的甚至幾十萬美元。在他的客戶中，被騙最多的錢數是230萬美元。「騙子最終目的是從受騙者口袋裡拿錢。」

趙偉說，新冠疫情發生期間，網路詐騙案增加很多。（趙偉提供）

騙子到處撒餌 願者上鉤

衛斯理偵探社在紐約市法拉盛華人社區經營22年，公司的華人客戶很多。樂先生說，他是這家私人偵探公司的唯一一位華人偵探，主要辦理涉及到華人的詐騙案。他說，除了網路詐騙外，夫妻離婚的案件也很多。

他說，有的夫妻離婚，多是因為一方出軌，另外一方會聘請私家偵探進行調查，找到出軌的證據。例如，他接過一個離婚案件，男方出軌，要求離婚，而女方是家庭婦女，在家帶孩子，不會英文。「女方請我調查男方出軌的情況。」如果男方出軌屬實，女方在離婚官司中就比較有利。

最近，騙子冒充中國駐美國使領館、美國移民局、快遞公司的工作人員，打電話給美國華人，說他們的簽證有問題，移民身分有問題，快遞有問題，導致很多華人上當。他說，網路騙子就像在釣魚，一下子拋出幾百個魚餌，願者上鉤。

打感情牌 許多人就亂了

他說，這個騙局的關鍵是，騙子一開始並不談錢，而是在鎖定目標。「騙子一開始很熱心和耐心。」 他們最初都是先談感情。受騙者以為找到知心朋友，什麼都說。「他們先打感情牌，一涉及到感情，許多人就亂了。」

騙子在與受騙者聊天中，就會尋找受騙者的弱點，然後專攻這個弱點。他透露，針對華人的騙子都是華人，中文很好。

圖為示意圖。(Getty Images)

他們都是先聊天，了解受騙者的情況，然後對症下藥。騙子針對不同的問題，草擬了不同的答案。「你提出一個問題，他們馬上就能回答。」

騙子通過幾次談話，評估受騙者的智商有多高。如果智商高，他們就放長線、釣大魚。「如果智商低，一周內就開始騙錢。」