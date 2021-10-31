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美國現象╱帶傷征服「波馬」 獨角獸魔力讓我又哭又笑

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波士頓馬拉松比賽期間，觀眾在賽道旁展示標誌和歡呼。（美聯社）
波士頓馬拉松比賽期間，觀眾在賽道旁展示標誌和歡呼。（美聯社）

10月11日是哥倫布日，第125屆波士頓馬拉松簡稱(波馬)在因新冠疫情暫停一年半後再次恢復。來自全球超過100多個國家的1萬5380名跑者克服重重困難，重新回到賽道，挑戰自我身體極限完成比賽，並演繹和見證「波士頓堅強」 (Boston Strong)的精神。

我很有幸成為此次波士頓馬拉松的跑者之一，零距離接觸了以獨角獸為象徵的波馬，深刻領悟了它的魔力。

放鬆心情享受奔跑的過程，收穫更多。（作者提供）
放鬆心情享受奔跑的過程，收穫更多。（作者提供）

六大之首 全球聞名

馬拉松長跑於1896年首次成為奧運會競賽項目，第一屆波士頓馬拉松即於次年舉辦。首次賽事僅有15人參加，但經過120多年的發展，波馬已成為歷史最悠久、知名度最高的馬拉松賽事，是全球六大馬拉松之首，每年有3萬多位來自世界各地的跑者參加。

一年一度的波馬本來在每年4月的第三個星期一、麻省的公共假日愛國者日舉辦。然而，去年肆虐全球的新冠疫情，迫使波馬歷史上第一次中斷，本來從4月延期至9月，但最後仍無法組織大規模實地賽事，只好又改成線上賽事(虛馬)，即參賽者可以自己選擇賽道完成26.2哩(42.195公里)的距離，在網上提交完賽時間和紀錄。

今年疫情陰霾依然不散，波馬從4月延期至10月，成為歷史上第一次實道上的「秋波」。因為累計兩年符合報名資格的人數陡增，而社交距離等要求又迫使主辦方將賽事規模大幅縮減，最後提高報名門檻，在原有的性別、年齡分組「錄取成績」的基礎上，又增加「高出七分」的要求。

在這樣近乎苛刻的條件的過濾下，我還能被譽為跑步界的「哈佛大學」的波馬錄取，理應喜出望外，激動萬分；但實際上，由於跑步引起傷痛纏身、訓練嚴重不足，對能否完成這一期待已久的賽事，我的心裡充滿了不安和焦慮。

跑步者穿過第125屆波士頓馬拉松賽的起跑線。（美聯社）
跑步者穿過第125屆波士頓馬拉松賽的起跑線。（美聯社）

一路風景 一路修行

取得參加波士頓馬拉松的門票，一般需要在一年半內跑一個經過認證的馬拉松，並達到「錄取線」(Boston Qualified，簡稱BQ)。我達標的成績是2018年11月的費城馬拉松。

那一年的春天，我才開始跑步，加入紐約華人跑團「嵐山跑團」，每周參加中央公園群跑以及周末「觀光」長跑，邊跑步邊看風景。從此跑步堅持下來了，個人體質不斷增強的同時，也結識了許多有趣的朋友。

當年11月，我參加了第一次舉辦的紐約虛馬和費城實地馬拉松。天時地利人和，加上大半年的跑步積累，特別是最後三個月的認真訓練，我在費城賽道上真正體會到了跑馬的樂趣，並以達標2020年波士頓馬拉松的成績完賽。

然而，跑步也並不是有百利無一害，路上不只有美麗的風景，也有荊棘和障礙。跑步帶來的傷痛時有發生，如果不及時調整、休養、治療，日積月累，跑傷也會嚴重影響到正常生活。而我在2019年初即出現跑者常見的髂脛束綜合症，而後腳腕、膝蓋、腰等也出現各種各樣的不適，雖然我也積極求醫治療，但一直沒有完全康復。

曾想放棄 火苗自燃

報名10月的波馬後，因為無法系統跟進訓練計畫，又擔心傷痛加重，我不時產生打退堂鼓的念頭。到8月底，理療師命令我徹底停跑兩周，讓我下定決心放棄波馬來養傷，以便參加11月7日舉辦的第50屆紐約馬拉松，這也是我因傷、因疫情延期，而將首次奔跑在貫穿紐約五大區的紐馬賽道。

停跑期間，我以為我放棄了，放下了，放鬆了，但可能不自知表現出情緒低落，以至於我先生忍不住關心地問：「你是不是應該投入波馬訓練？」

第125屆波士頓馬拉松賽的跑步者沿著博伊爾斯頓街，跑向終點線。（Getty Im...
第125屆波士頓馬拉松賽的跑步者沿著博伊爾斯頓街，跑向終點線。（Getty Images）

他這隨口一說，對我卻是靈魂的拷問，心底裡壓下去的波馬火苗又被點燃了。還有近六周的時間，我開始進行自殺式訓練：如果傷加重了，那就乾脆放棄；如果能堅持跑跑走走，在規定的時間內完賽，那就去參加，畢竟這也許是唯一一次能征服波馬這只獨角獸的機會呢。  

一下狠心，傷痛竟然奇蹟地好轉起來。常言說的好：「不能擊敗你的會讓你變得更強。」 一邊理療，一邊小心謹慎地每周一次速度跑，兩次慢跑，周末跑一次長距離。終於熬到9月26日，波馬倒數兩周，臨時報名去參加了一個紐約市布朗士10哩長度的比賽，拚盡全力跑到一個平均8分10幾秒的配速。根據此次比賽，推算完成全馬需要時間4個半小時。接下來的周末又跑了個半馬，信心增強了一些。

於是，根據自身情況制定了三個目標，保底的目標是安全完賽，穩妥的4個半小時左右，比較冒進的目標是3小時55分，可以理論上達標明年的波馬線。

波馬比賽前，幾名跑友一起熟悉賽道。（作者提供）
波馬比賽前，幾名跑友一起熟悉賽道。（作者提供）

科學訓練 風雨無阻

從得知「考上」波馬的那一刻到終於站在位於波士頓郊區霍普金頓(Hopkinton)的賽道起點，經過了近三年的漫長等待，但我知道此次波馬，必須始於激情，終於理性，必須將受傷的概率控制在最低。

在周末奔赴波士頓之前，我去看了理療師，讓他包紮酸痛的膝蓋和腳腕。理療師一再叮囑我要悠著點兒，實在不行就放棄。我跟他開玩笑說：「我的字典好像少了放棄這個字。」

周六跟隨南開大學校友Jack、Adella，還有嵐山跑團的Tony一起從紐約開車到波士頓，Jack一早就安排好了所有的行程、住宿等後勤問題，省了我不少的腦細胞。

這三位今年一直在嚴格刻苦、科學地訓練，風雨無阻，Jack更是經常一天兩跑，起得比太陽早，睡得比月亮晚，跑步應用程式上經常看到他們的漂亮打卡。一分耕耘一分收穫，他們最後都交出靚麗的波馬成績單。這些道理不言自喻，尤其對於跑馬拉松，沒有捷徑可走，只有刻苦、科學的訓練，才能保證以最好的狀態，包括身體上的和心理上的，來完成一步一步丈量26.2哩賽道的挑戰，取得好成績，也收穫愉悅的跑馬拉鬆的體驗。

今年的波馬有一項特殊要求，即所有參賽選手必須先到醫療帳篷出示疫苗卡或核算檢測結果，換取一個「波馬通行手鏈」，才可以領取號碼布，而這兩項必須由參賽者親自完成，導致一些要在周(10)日跑另一個六大馬拉松賽事、芝加哥馬拉松的跑者，在周五、六兩天到波士頓完成這兩個任務，飛到芝加哥完成馬拉松，之後再馬不停蹄飛到波士頓，參加周一的比賽。如果我在任何時候懷疑自己跑馬走火入魔，我只要想想他們就釋然了。

傷心四連坡 心率飆

今年波馬的另一項新措施是滾動出發(rolling start)，雖然不同顏色號碼布有建議起跑時間，但不需要排隊一起等待鳴槍，而是隨到隨跑。

早上10點鐘不到，我隨著人流跨過起跑線，26.2哩漫漫征途在眼前蔓延，需要一步一個腳印地來丈量。

波馬是所謂的點對點賽道，也就是說，起點、中點和終點之間都相距甚遠。從霍普金頓出發後，一路幾乎直線行進，沿著小鎮愛詩蘭(Ashland)、發拉明罕(Framingham)進入波士頓市區，最後到達在市中心的科普利廣場(Copley Square)的終點。

好在前幾哩都是下坡，而天氣陰沉沉的，都是跑馬的有利條件，美中不足的是濕度比較大。我按照3小時55分內完賽的目標配速跑著，一邊小心翼翼地觀察自己的身體，一邊盡量放鬆心情享受賽道兩旁的秋色以及圍觀群眾的熱情。

前半程我跑得很穩，1小時53分多完成半馬的距離。但接下來訓練不足的後果就顯現出來，到了17哩到21哩的「牛頓傷心四連坡」，更是感到體力不支，心率飆升，速度明顯降下來。我只好決定放棄追逐激進的目標，但當時仍希望能在4小時內完賽。

跑友們完成比賽後為自己歡呼。（作者提供）
跑友們完成比賽後為自己歡呼。（作者提供）

完賽終點 也是起點

此次我身穿巍巍南開跑團隊服，南開波士頓校友也專門在8.5哩及18.5哩設立了加油補給點，一路上也收穫了其他華人跑團和觀眾無數的「南開加油」。在經過嵐山跑團設在24.3哩的水站時，我意識到4小時完賽的目標比較吃力，決定安全完賽就好，在此處逗留了幾分鐘，與群主Wendy和長島大頸分隊負責人曾志雄帶領的啦啦隊、攝影師互動，合影留念。

離開嵐山隊友、繼續上路後，我心裡築起的感情大壩突然決堤，所有的感動、壓力、喜悅、悲傷，交織在一起同時釋放，令我莫名奇妙淚流滿面。距離終點最後兩哩的距離，我任憑思緒牽著我，走走跑跑。眼前一幕幕閃現跑步近四年看過的風景，揮灑過的汗水，笑過哭過傷過痛過，但堅持下來收穫的肯定是更堅強的體魄和毅力，更積極樂觀面對困難的人生態度。

衝過終點線，按下跑表，顯示04:08:08，一組對我有特殊紀念意義的數字！

11月7日，我將又重新站在紐約馬拉松的起點，我仍將會盡最大的努力，跑出屬於自己的精采。

一名跑步者在波士頓馬拉松比賽中抵達終點線。 （Getty Images）
一名跑步者在波士頓馬拉松比賽中抵達終點線。 （Getty Images）
帶傷征服波馬，收穫的是更堅強的體魄和毅力。（作者提供）
帶傷征服波馬，收穫的是更堅強的體魄和毅力。（作者提供）

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