旅遊╱跨州追山 3峰各有看頭

總統山工地現景圖片。

大提頓國家公園位於懷俄明州，緊臨黃石公園，是洛磯山脈的一支，提頓山脈的主峰提頓山高達4199公尺，高聳嚴峻，成為美國 「派拉蒙」電影 公司的標誌，在出品電影片頭都會顯示，因而名聲大噪。

總統山（華盛頓、傑佛遜、老羅斯福、林肯）。

大提頓山 因派拉蒙知名

191號公路由南向北，一路都可見到「大提頓山」在左側陪伴，要想一觀全貌，要記得選擇座位的方向。路經附近城鎮傑克森霍爾是個一個牛仔小鎮，公園進出口的拱門用鹿角搭建，讓我想起湖南「德夯苗寨」的大門，是用牛頭骨搭建成，有異曲同工之妙。小鎮餐飲住宿齊備，多有西部風味，附近還有小機場，顯然是吃定觀光 客。

大提頓主峰。

公路到山脈之間，大片草原和樹林就是公園的所在，有多條小徑和步道；特色是老式農家木屋對比巍巍高山，美景多多，其中珍妮湖和布萊德湖值得推薦。我曾在提頓俱樂部歇腳，巨木圓石結構古色古香，簡明而有型，大廳巨型落地窗，映出大提頓山和傑克森湖的絕美景色。午餐時間僧多粥少，餐廳排隊要二小時，好在有特製野水牛漢堡，雖價格不菲，但極有特色。

一路向東，穿過蒙大拿州，前往河濱比林斯小鎮住宿，次日前往南達科他州的「總統山國家紀念館」。總統山原名黑山，自1952年在山頭雕刻了華盛頓、傑佛遜、老羅斯福、林肯等四位總統巨像後，大家就稱之為總統山；距離很遠就可以看見，可見其工程的浩大。

全美州旗與總統石像。

進入大門後，一條大道直通觀景台，兩旁掛滿50州的州旗以及關島等屬地的旗幟。走到底就是廣大的觀景台，抬頭可看見雕刻精美的巨型頭像，唯妙唯肖。遊客紛紛尋找角度並和所居的州旗合影留念。

觀景台下方是廣大的露天劇院，可供各式表演和演講。有巨石像的依託，絕對會有奇效和加分。另有展覽館敘述四位總統的豐功偉業，以及石像製作時工程的浩大：華盛頓創建美國，傑佛遜擬定獨立宣言，老羅斯福打通巴拿馬運河，林肯解放黑奴，都是了不起的功勳。

瘋馬酋長未完成之塑像。

瘋馬巨石 企圖叫陣總統

隨後前往瘋馬巨石，這景點政治氣味較濃，「瘋馬」是位印地安人酋長，驍勇善戰，曾帶領族人圍剿貪功的美國聯邦騎兵隊卡斯特上校。美國歷來對印地安人不公平的待遇是不爭的事實，抗爭人士特別集資找到總統山的雕刻師，在距離不到十分鐘車程的一個山頭，塑立172公尺高的瘋馬酋長石像，面對著總統山叫陣。但眾人皆知是不可為的事情，因此修到面部完成後就因故停工，為了安撫眾議，就地成立觀景台、博物館、大學等單位。

瘋馬酋長計畫中之塑像。

拉皮特小鎮就在鄰近，非常熱鬧，當然也是沾到總統山的光，吃喝玩樂俱全。並特設打卡造景，將美國歷屆總統和名人的塑像矗立在大街的轉角，遊客可以按圖索驥一一尋得，增加樂趣。

這三個山頭都不是一線的觀光景點，但是各有特色。大提頓有獨特的冷艷美，除非深入接觸、細心體會，否則就是一片呆板的風景畫。總統山附近荒山野外，啥景點都沒有，若不審視這四位總統的功勳，不會了解何以被人民愛戴而塑立石像，又不遠千里前來崇拜景仰。可知美國總統迄今共有45位，誰不想萬古流芳？瘋馬巨石本身就是個悲劇英雄，遭受壓迫強制遷徙，憤身而起抗爭；代表著對百餘年來，白人不公平統治的無聲抗議，遊客來此多少也是表達對這項共識的支持。我並不期望石像的完工，但希望公平合理的社會早日來臨。