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星座／10/31-11/6運勢 雙子座金融危機 摩羯座遇到喜事

科技紫微網

牡羊座 總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

射手座 總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計劃做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

摩羯座 總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座 總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

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