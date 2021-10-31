醫藥／天冷+抽菸 心梗、中風機率大

天冷時，中風和心臟疾病發生率高，專家提醒民眾務必戒菸並做好保暖。(本報資料照片)

天氣冷颼颼，造成腦血管意外事件和猝死 人數攀升，日前台灣不僅發生55歲公務員因心血病急救不治外，也有33歲遊客猝死的案例，可見猝死個案也下降到青年、壯年，不再只有老年族群居多。專家提醒，天冷時比天氣溫暖中風 和心臟疾病發生率高，肥胖不運動、抽菸、不良生活習慣、精神壓力大、過勞者，都是發病的高危險群。

南投衛生局指出，氣溫驟降，人體的自然調節機制使得血管收縮、心跳變快、血壓上升、血液黏稠度增加，在腦血管容易發生腦血管意外，心血管也容易引發心肌梗塞或心因性猝死，增加中風和猝死的風險，尤其是高齡者、有心血管或腦血管疾病史，及高血壓 、高血脂、糖尿病患者。

因此，天氣變冷尤其是氣溫驟降或低溫特報時，一定要做好頭部、頸部、腹部、手部及腳部的保暖措施，室溫最好控制在攝氏18至21度左右，以防止溫差過大，而且還要戒菸，才能有效防止因血管收縮或血液黏稠造成的不可逆傷害。

保健科表示，天氣冷，若再有抽菸的行為簡直是雪上加霜，特別是菸品中的尼古丁會促使末稍血管收縮，血壓上升、心跳加速，且會使血小板黏性提高，加速血液凝固，因而容易造成血凝塊阻塞血管，引起心肌梗塞和中風。