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養生／咖啡減脂 喝多有耐受性 醫師：使用2周停2周

 綜合報導
咖啡能減脂，但長期效果並不明顯。如果只是單純想利用咖啡的燃脂效果，又要避免其耐受，可以做一些循環，比如使用兩周，停用兩周。 （本報資料照片）
咖啡能減脂，但長期效果並不明顯。如果只是單純想利用咖啡的燃脂效果，又要避免其耐受，可以做一些循環，比如使用兩周，停用兩周。 （本報資料照片）

不知從什麼時候起，颳起了一陣「咖啡可以減脂」的風。很多女生都習慣早起後先來一杯黑咖啡，想像著它讓自己變得更瘦更美；也有男生喜歡在運動前後喝咖啡，期望自己的運動效果能更好。

含加速燃燒卡路里物質

那麼咖啡減脂究竟有沒有科學依據？文匯報報導，暨南大學附屬第一醫院副主任醫師陸華表示，咖啡是很多人喜愛的飲品。咖啡因是一種能夠燃燒脂肪的物質，也是目前已知的少數可以幫助脂肪組織動員脂肪，並提高代謝的物質。

一旦攝入咖啡，可以直接刺激神經系統，發送信號到脂肪細胞，通過腎上腺素來實現脂肪分解。所以，喝咖啡確實有一定的減脂效果。

如果只是單純想利用咖啡的燃脂效果，又要避免其耐受，可以做一些循環，比如使用兩周，停用兩周。

提高代謝率達3%-11%

對於想要減重減脂的人來說，基礎代謝率的高低是減重的關鍵。陸華指出，代謝率越高減重就越容易。

研究表明，咖啡因可以幫助人們提高基礎代謝率達3%-11%，且咖啡因的劑量越大，效果越明顯。而且，大部分代謝的提高都是作用在脂肪燃燒上。一般來說，每天攝入300毫克咖啡因可以額外多消耗79大卡的熱量。

但很遺憾，這種作用在肥胖者身上並不明顯。相關研究發現，脂肪燃燒效果在較瘦的人身上可以提高9%，而在肥胖者的身上只能提高10%。也就是說，咖啡提高代謝率、脂肪燃燒在年輕人身上的效果更明顯，且表現了隨著年紀增加而減少的趨勢。

研究發現，在運動前1小時，以5mg/kg的劑量攝入咖啡因可以提高耐力運動的表現達到5%。近期的研究也發現3mg/kg的攝入量也可以達到相似的效果，在團隊運動、高強度的運動以及阻抗訓練中都可以獲得相似的效果。

長期飲用效果恐打折

陸華進一步表示，咖啡因的神奇效果並不會一直持續，有些人會對咖啡因產生耐受，簡單來說，以前喝一杯咖啡可以提神，現在要喝兩或三杯才能達到和以前一樣的效果。

從短期來說，咖啡因可以提高代謝率增加脂肪的燃燒，但很快就會對這個效果耐受。所以，咖啡能減脂，但長期效果並不明顯。

咖啡 減重 肥胖

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