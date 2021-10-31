我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

養生／飯前吃水果助減重 酸的別多吃

范榮達
木瓜、鳳梨、奇異果等富含水果酵素，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。圖為鳳梨。（本報資料照片）
木瓜、鳳梨、奇異果等富含水果酵素，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。圖為鳳梨。（本報資料照片）

一般認為多吃水果有益健康。但水果應該飯前吃還是飯後吃？台灣衛生福利部苗栗醫院營養師李孟穎表示，答案因人而異。不過，如果水果吃法不對，反而會帶來腸胃不適等後果。

水果含有維生素、纖維素及礦物質等豐富營養，飯前或飯後吃，帶來的效益有所不同。李孟穎表示，飯前吃水果可以增加飽足感，進而減少正餐的攝取，對於正在減重的人，有助於體重的控制；飯後吃水果則有利於營養素的吸收，並且促進消化、幫助腸道順暢。

不過，有些水果飯前空腹吃，可能會有腸胃絞痛、脹氣等腸道不適症狀，尤其是有胃潰瘍、胃食道逆流的民眾，空腹吃了富含水果酵素的水果，如木瓜、鳳梨、奇異果等，反而會造成腸胃黏膜的刺激，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。

柿子、番茄等水果富含單寧酸，會和胃酸形成不溶解的塊狀物質，易引起胃痛、胃脹、消化不良等不適。又如檸檬、柳丁、橘子、山楂、草莓、蔓越莓等含果酸、有機酸的酸性水果，以及荔枝、甘蔗、釋迦等糖分高的水果，都會刺激胃酸分泌造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服。

李孟穎提醒，水果每天攝取為2到3份，一次攝取量為1個拳頭的大小，切忌一次吃完全天的水果量，應該平均分散在三餐攝取，以減少餐間攝取零食的機會。至於糖尿病病友，吃水果最好是兩餐之間攝取，不要飯後馬上吃，以免造成血糖飆升。

吃水果學問大，飯前、飯後效果大不同。圖為木瓜。（本報資料照片）
吃水果學問大，飯前、飯後效果大不同。圖為木瓜。（本報資料照片）
木瓜、鳳梨、奇異果等富含水果酵素，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。圖為奇異果。...
木瓜、鳳梨、奇異果等富含水果酵素，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。圖為奇異果。（取材自ingimage）

台灣 糖尿病 釋迦

上一則

醫藥／潰瘍性腸炎症 讓人狂拉肚子

下一則

星座／10/31-11/6運勢 雙子座金融危機 摩羯座遇到喜事

延伸閱讀

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了

他空腹喝檸檬水養生竟引發上腹部劇痛 醫師：別再喝了
胖到難行房 408公斤男每天吃1萬卡路里 呼吸中止喪命

胖到難行房 408公斤男每天吃1萬卡路里 呼吸中止喪命
降血糖藥「瘦瘦筆」減重 恐引發副作用

降血糖藥「瘦瘦筆」減重 恐引發副作用
清水斷食減重 別忘運動 5族群不要亂試

清水斷食減重 別忘運動 5族群不要亂試

熱門新聞

《魷魚遊戲》全球熱播，翻譯是否準確傳達劇情，引發行家熱議。(Getty Images)

封面故事／魷魚遊戲翻譯失真 字幕淨化損害原意

2021-10-24 12:05
進峽谷，穿樹林，沐浴在山林水濱的楓林中。

新英格蘭賞楓 哪條公路秋色醉人

2021-10-24 02:01
《魷魚遊戲》觸及韓國民眾的痛處，人們對家庭債務飆升、就業市場衰退、收入不平等加劇的不滿日益高漲。圖為該劇劇照。(美聯社)

封面故事／魷魚遊戲 小人物引全球共鳴

2021-10-24 02:30
首爾街頭小店中製作完成的「椪糖」，等待出售。(路透)

封面故事／魷魚遊戲文化輸出 韓國椪糖揚名世界

2021-10-24 16:07
位於加州弗里蒙特的特斯拉工廠。（美聯社）

美國現象／特斯拉搬家 馬斯克地理復仇？

2021-10-24 02:21
特里帕蒂靠「魷魚遊戲」知名度翻漲。（圖：Netflix提供）

封面故事／魷魚遊戲描述社會剝削 移工悲歌觀眾熱議

2021-10-25 20:28

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便