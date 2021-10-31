生肖／農曆10月運勢 龍 財星臨門 豬 小人作梗

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠 好運指數 ★★

疲於奔命的一個月，事業運有點不順暢，建議得失心不要太重，更別自責，盡力了就好，最重要的是問心無愧。財運不佳，提醒不要借錢給別人，更不要幫人做擔保。本月容易為了小事發飆，雖然自認有理，但有時也要聽聽看對方的想法。

牛 好運指數★★★

事業運一般，工作 時要保持清晰的頭腦，迷迷糊糊容易壞事，也要主動積極些，很多問題就能迎刃而解。財運憂喜參半，最好不要相信任何人，才能保證錢財不會損失。單身者多花心思製造偶遇，積極培養感情；有伴者要注意與異性保持距離。

虎 好運指數★★

職場不見好運，人我是非較多的月分，工作中收斂些，太過急進會使自己陷入四面楚歌的境地。財運不彰，本月投資 理財保守為要，不妨將焦點放在健康養生上。本月愛情讓你破費，可能在為了拉對方一把，或是穿著打扮上花不少錢。

兔 好運指數★★★

職場運勢險中求進，有野心是好的，但能力要跟得上想法，莫要好高鶩遠。本月財運沒多大變化，但不宜與家人或伴侶談論財政之事，以免順了人情卻損失金錢。感情運勢上揚，兩人在一起是充滿熱情與活力的，會萌生有趣新鮮的念頭。

龍 好運指數★★★★

勇敢挑戰有難度的工作吧！別太在意回饋，過程中能提高自身能力更重要。本月財星臨門，正財上有大舉進財之勢，職場全力以赴必有理想收穫；投資理財不可激進。桃花運勢旺盛，單身者易有浪漫的際遇，有機會開展愛情故事。

蛇 好運指數★

工作會迎來忙碌期，可能較為奔波或出差頻繁等等，心要更靜更定才行。偏財運不佳，本月不宜風險型投資，不可道聽塗說、貿然進場。最好的理財之道是將錢投注在養生與家庭身上。運勢不彰，對感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇。

馬 好運指數★★★

平時切忌得意忘形，無論身處什麼情況，都應該保持警惕，以防樂極生悲。財運不彰，有耗損之象，魔鬼藏在細節裡，涉及合作、投資、簽約之事要多方確認，以免掉入圈套陷阱。與另一半相處，切記要懂得收斂脾氣，懂得包容，並主動溝通。

羊 好運指數★★★

工作比較折騰，忙完一件又一件，過了一關又一關，身心疲憊免不了。本月不宜進行過大投資，但可以考慮小額理財，出手前可得做好功課、多方比較，如不過於貪心，會有不錯的回收。試著多表達內心真正的感受，反而會在感情上得到支持。

猴 好運指數★★★

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。本月的財運可說是風險與機會共存，理性思考多能發現更多機會，讓風險減到最低，獲得回報。感情方面不宜高調行事，與其大排場的示愛，不如貼心地多關心對方。

雞 好運指數★★★

運勢持平的月分，只要腳踏實地、按部就班，就不會出太大的問題。花錢的地方多，想省也省不掉。不過，只要能安分守己做好分內的事，其他無需考慮太多。本月身邊的誘惑不少，建議遠離娛樂場所，也要減少聚會，慎防惹禍上身。

狗 好運指數★★★★

運勢暢旺，工作得心應手，事半功倍，正是奮發有為的大好時機！財星高照的一個月，若能好好利用，將會收穫豐足！但必須懂得即時收手。遇上好對象不夠主動，較難開展新戀情。平時多留意職場夥伴或者長輩介紹，而非宅在家裡枯等對象出現。

豬 好運指數★★

工作勞碌奔波，但因小人作梗，可能勞而無功，還會受到上司責難。本月理財必須量入為出，投資須守成為上，戒之在貪，以免受騙破財。小心另一半家人、朋友說三道四影響感情。關係未穩定者先低調處理，不用急著公開或融入對方圈子。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)