社會傳真／我做槍擊案的陪審員

每個案子的陪審員都來自各行各業，有不同的生活經歷。(Getty Images)

美國 的陪審員審判制度未必是完全公平的，特別是對於受害者；它只是代表社區的公平價值觀，所以陪審員的挑選要代表社區，要多樣化。影視劇裡關於陪審員的故事，基本上是戲劇化的表述；而真實的陪審員經歷，只有走過整個過程才可體驗。

那天早晨帶著法庭傳喚單進入陪審員候選室，裡面已經坐滿人，坐等傳喚。

法庭遴選陪審員期間，外面張貼了「安靜」的標誌。 (Getty Images)

大概9點多，隨眾人坐進法庭的旁聽席位，法官先問有沒有人不能當陪審員的。候選人馬上給出千奇百怪的理由：從英語不好到家有病人，從公司離不開到與警察有過節；法官一般都婉言拒絕。我也稱這周辦公室有幾個重要會議，法官一點兒都不感興趣，只是問：「你是給州政府工作 嗎？」我答「是的。」法官馬上說：「那你不管參加審判多長時間，你的雇主都會付你薪水，很好。」

這樣挑選陪審員的過程開始了。

首先隨機叫號進入12個陪審員席位，要回答20個標準問題，比如你的職業、學歷、專業、畢業學校、工作多久、婚姻狀況，家裡是否有人在做與公檢法有關的工作，你本人或親戚是否定過罪或與員警有過節，是否與執法單位和人員有過接觸…最後一個問題是你讀過的最後一本書是什麼。另外還有一個很重要的問題，就是你曾經做過陪審員嗎，如果做過那次結果是合議一致通過嗎？

整個挑選過程都在被告和辯護律師面前進行。標準問題後，檢方和辯方律師分別問每一個人他們感興趣的問題。任何一方律師對侯選人不滿意，都可以請求法官除名離場。這位侯選人就可以回到樓下侯選室，從頭再來。如果一天下來沒有被選上，則任務完成。一年之內不再會傳喚。

請求法官除名離場的過程可以無限持續下去，直到雙方都滿意為止，所以被選上的機會並不大。

位於紐約布魯克林的聯邦法院。 (Getty Images)

我答完標準問題後，只有檢方律師問了我兩個一般性問題，比如你是否可以公平對待被告和證人之類的。我能說我不公平嗎？辯方律師只問了一個問題，就繼續去問下一人了。我以為雙方對我都不感興趣，心中暗喜可以早早回家了。

沒想到一輪又一輪我還是坐在那，雙方律師都不叫我離場。最後我被留下來做陪審員了。

12個陪審員選定後，法庭要走一些程序，法官花了大約一小時講規則，什麼能做、什麼不能做。比如法庭內外都不能討論這個案子，既使是小小的細節。不能和親人和配偶討論案子。只有到了法庭起訴過程完後，即所有證人和物證都瞭解後，在陪審員合議室內才可討論。陪審員庭上不能發問，也不能自己做調察，比如去現場或去網上查資料。陪審員合議討論時只可用法庭允許的證人證詞和物證，不可採用別的證據。

我們陪審員不允許跟檢方和辯方的律師打招呼。也不允許跟證人或任何與案子有關的人講話。所以我們陪審員在庭外見面時，也就互相可以說「你好嗎」、「今天的天氣很好」、「你的髮型很酷」之類的話。進入法庭內就不能講話了。

我們這個案子是個刑事案件。被告是一個非裔，被指控四項罪：(1)意圖殺人、(2)過失傷人、(3)非法使用武器、(4)用武器威脅他人。檢察官是一個白人，辯方律師也是一個白人，是公派辯護律師。在美國通常有錢人請私人律師，沒錢人由法庭指定公派辯護律師。

案子發生在天使之城洛杉磯中南部的康普頓（Compton），這個地區是非裔和老墨幫派 的地盤，治安總是有問題。由於指控的罪名比較嚴重，我們被告之審理大概需要一個半星期（10天左右）。

案發當天是星期天。當天女一號和閨密去當地一家便民店，遇到這個小混混。小混混跟閨密講，「嘿，你那朋友（女一號）一天到晚跟很多人睡，社區都知道啦」。閨密轉身告訴女一號，女一號大怒，與小混混叫駡起來。小混混「好男不與女鬥」，溜了。

女一號氣還沒消，回家打電話找她的男朋友。這女一號的男朋友大概在江湖上有點兒名氣，說「等我下班去找那小混混算帳」。下午，男朋友下班後聽說小混混在一個地方參加看美式足球的派對，就由女一號開一輛越野車，男朋友坐在副駕駛座位，閨密坐在後座，一路殺過去找那小混混論理。

車子開到派對房屋前一個路口，男朋友下車步行到達那派對房屋。門前有一個小院兒，七、八個人正在寒暄交談。男朋友看到小混混也在那兒，就開始理論，二人叫駡。男朋友站在院外人行道，屬公家地域；小混混站在院內，屬私人地盤。男朋友說有種你就出來，看我們倆誰厲害。男朋友這時說錯一句話，他說你們（指那些出席派對的哥們兒）都出來我都不怕。

這時男一號出現了。這是男一號的房子。他高聲叫到，「這是我媽媽的房子，你不能不尊重，快滾」。男朋友才不呢。人行道是公家地盤。男一號就回屋拿了一把手槍，出來就開槍射擊。男朋友一看不妙拔腿就跑。女一號一聽槍響馬上開車過來，兩人落荒而逃；最後還是挨了幾槍，車的後窗被打碎了，男朋友的腳踝被子彈反射打傷。

開完槍後，大家一歡而散，因為他們知道員警馬上就到。第一位到場的警官是一個非常有經驗的。首先確定周邊安全。男一號和另外兩位兄弟還在院子裡。警官去屋裡轉了一圈。確定沒人有槍後，看到前院兒滿地彈殼，馬上叫增援。同時，員警給三個人都做了手上槍粉殘留測試。奇怪的是男一號和另外一位兄弟兩人手上都有槍粉殘留。

因為是槍擊案，來了一大堆員警。他們入屋搜察，最後在後院發現兩把手槍，大喜。不幸的是，在法庭警察局試驗室證明這兩把槍與地下的彈殼沒關係。就是說當天開火的槍沒找到。根據彈殼可以斷定當天只有一把槍開火。看來案子並沒有那麼直接。

在法庭第一個證人是一位洛杉磯縣警員，那天不上班來康普頓走訪表兄，他突然聽到槍響，馬上打電話報警。第二個證人就是第一個到場的警員，告訴我們他當時做了什麼。之後，女一號的男朋友出庭指證男一號是開槍的那人。女一號也出庭做證。不過稍微有點兒戲。女一號因為犯其他的罪，當時被關在監獄裡，出庭前一刻還帶著手拷，她也指證男一號是開槍的那人。我們注意到男朋友坐在旁聽席上看到女朋友有點激動，可以覺得他們的關係是真誠的。這點在日後陪審員合議時證明很重要。

此外，那兩位當天在場的兄弟也沒出來做證。被告選擇不在法庭作證。一般會被別人解讀為是「做賊心虛」。不過法庭裡檢察官放了一段審問時的錄音，我們聽到員警問被告發生了什麼事，被告只說「我不知道」，「我在屋裡聽到外面槍響，出來一看只剩兩個人了」。

辯方只有一個證人，是槍粉殘留分析專家。根據他的說法，槍粉殘留在手上除了開槍還有幾種可能，有可能發生在開槍人的周圍，也有可能觸摸到在開槍附近的物體表面，像門把之類的。稍早檢方的槍粉殘留專業人士也在法庭上作證，指出槍粉殘留測試時會在手上取大概20個取樣點，每個點都會有正或負的結果。結論只是有或無，這與多少點正結果多少點負結果無關。換言之，即得到正結果點多的測試並不代表槍粉殘留在手上的可能性大於正結果點少的測試，如果測到（陽性結果），那結論就是有槍粉殘留在手上。這點在日後陪審員合議時變的非常重要。

槍案的審理中，涉案武器也會在法庭上出示。(Getty Images)

陪審員一共12人，當中有外科醫生、私立教會大學教授（有博士學位）、休斯飛機製造公司退休高級工程師、醫療管理機構高級主管（從這位女士每天穿的衣裝看是一個很高位的主管）、辦公室經理、醫院實驗室化驗員（與那外科醫生是同一個醫院）、機械工廠的技術工（好像是車工）、自己開公司的獨立企業家、兩位在校女大學生，另外一位是滿身刺青光頭的「待業」人員（他告訴我們，他曾經是幫派分子，現在洗手不幹了，所謂待業實際上就是拿社會救濟），再加我是一位有博士學位的科學工作者。年齡層從20幾歲到60幾歲，多數人教育程度較高，這次看來辯方律師大概要打邏輯分析牌去懷疑檢方的理論。另外那位光頭刺青的前幫派分子老兄對此案分析還真是有幫助，因為他瞭解幫派和幫派文化。

12人進入陪審員合議室圍坐在一個大圓桌邊，先做自我介紹，再選工頭。工頭的位子沒人願意幹，最後外科醫生高姿態說他可以做，就選了他做了工頭。合議馬上開始，記住檢方指控四項罪：(1)意圖殺人、(2)過失傷人、(3)非法使用武器、(4)用武器威脅他人，每個指控都要分開討論，因為這是重大刑事起訴，所以要求12個陪審員一致通過才能定罪。

我們面對的是沒有找到開火槍支，除了受害者沒有目擊證人，那天開派對有很多人在場。另外，最後留下來的兩人也沒出庭作證。怎樣證明男一號就是開槍的人呢？雖然男一號手上有槍粉殘留，可是另外一位在場兄弟手上也有。相信受害者證人嗎？記住女一號是個罪犯現在還在大牢裡呢。女一號男朋友也是一個幫派分子，兩人可信嗎？

我們先依次發表個人意見，多數人還是覺得男一號有罪。最主要的證據是什麼？如下幾點說明：

1、受害者目擊認證（女一號和她的男朋友）；2、手上有槍粉殘留（有可能是槍手）；3、有動機（不爽有人在自家門前叫陣）；4、他人開槍的可能性低；5、被告自己不出庭作證。

特別是女一號男朋友說，他眼見男一號開槍打他，生死關頭大概是印象深刻的；另外，女一號也說，當時在車裡看到男一號開槍，而且開車落荒而逃時在後視鏡裡還看到他開槍。檢察官問她，你怎麼可以確定他在開槍呢？她說，她在後視鏡可以看到槍口的火花。

這時我們刺青光頭的陪審員起作用了。他解釋那些幫派分子是不會出來作證的，因為他們曾發誓不會配合警方，當天開火的手槍大概是被哪個兄弟帶走了。另外，兩人手上有槍粉殘留，很有可能是第二個兄弟故意做的交叉汙染所致。

在我的要求下，我們請法庭重讀了一下關於槍粉殘留測試證詞結論只是有或無，與陽性結果點多少無關，即陽性結果多的測試點，並不代表槍粉殘留在手上的可能性大於陽性結果點少的結果。這點對確定以上第二點很重要。

第五點關於被告自己不出庭作證，法官和律師一再強調被告出不出庭作證不應該是定罪的考量，要重視證據。但是當陪審員合議時，人家還是會想到「做賊心虛」這四個字。我們需要一致同意，大家基本上一致，只有一個小障礙。陪審員中有個女大學生表示，不同意大家一致認為的一個觀點，她說我今晚回家想一想。第二天她來時也許她想過了，也許是迫於壓力，表示同意了。

法院停車場專門為陪審員留有車位。(Getty Images)

另外，提一下最倒楣的是兩名替補陪審員。他們每天跟我們一樣在法庭裡聽了全程。最後合議時呆在室外不能跟我們進入討論，以保持純潔。萬一有哪位陪審員違規或生病缺席，替補陪審員以隨機挑選步驟替補。如果那時陪審員合議已經進行一段時間，新替補陪審員加入後要再從零開始。不過我們的案子那兩個替補陪審員全程沒有機會貢獻，案子已結束。

其實我們陪審員還是滿合情合理的一群人，我們用一般性常理分析推斷，大家還是選擇相信女一號和她男朋友的證詞，他們的證詞一致認證被告是開槍的人。

根據上面五點，大家一致同意被告在(1)意圖殺人、(3)非法使用武器、(4)用武器威脅他人上有罪。我們同時認為第(2)項指控過失傷人與第一項意圖殺人有衝突，既然是有意圖殺人怎麼還會過失傷人呢，所以第二項指控無罪。

當庭宣布陪審員合議結果是3項有罪1項無罪後，法官還要當面對每一位陪審員核實是否同意或不同意。每個陪審員要在法庭當面回答法官的核實問題，不必解釋，只答「是」或「不是」，大概法官怕萬一有差錯。

宣布有罪結果後，我們的責任就結束了。完成任務後我們一起到樓下去拿證書，證明一年之內不必再被傳喚了。我們大家互相道謝、擁抱，真像一個團隊剛剛完成一個項目。

我還發現，在陪審員席坐在我右手邊的那位醫療管理機構高級主管女士，跟我住在一個社區呢。最後開車出來，看到那位刺青光頭的陪審員在路邊等車回家。這次合作看出這小夥兒是一個還不錯的陪審員呢。目光交流，他向我揮了揮手，我也揮手致意。從此之後我們很難有再見面的機會了。

在宣判的那一天，我注意到聽審席上只有一位年長黑人婦人坐在那兒，大概是被告的母親吧。記得被告曾以他母親的房子為豪，為此還開了槍，開槍也是想嚇唬嚇唬。這有罪判決不輕，大概要判不少年，不知母親心裡如何承擔。我對母親有一些憐憫，但我們做為陪審員只能以法律來判決，沒有其他選擇。

這就是真實的美國。用老百姓陪審員決定是否有罪的美國。它也是槍枝氾濫的美國，打槍開火的事天天發生。

做陪審員的機率本來就不高，小概率事件被選上，沒想到就被我碰上了個開槍的案子。即使沒有因開槍失去生命，開槍這事本身還是很嚴重的。

很多人都好奇陪審員是否公平，陪審員制度是否公平，我覺得公平與否是相對的。

這個案子我們可以理解被告為什麼要開槍，不過隨便開槍犯法。我們陪審員只能根據法律討論被告是否有足夠的理由開槍，陪審員制度是對有偏見的法官起到一個中和作用。陪審員不是完人，每人的價值觀和正義觀都不盡相同。能讓這12個人一致同意本身就是一個公平過程。

陪審員需要通過呈交法庭的證據來判斷案情。(Getty Images)

不過陪審員只能在法律的框架下工作，我們有我們的判斷，當我們的判斷或意見與法律有衝突時，法官對法律的解釋就很重要了。

那年我6月預計回中國講課。4月接到陪審員法庭傳喚通知。我原本可以推遲，但我想被選上的機率不大，我就賭一把。

恰好中國一家法律大學邀請我去夏季短課班，講授美國加州水法的案例，我這陪審員的經驗正好發生在此之前。在講課當中，我把我在做陪審員的故事合盤托出，同學們聽的非常入神，他們大概聽不到任何一個教授能夠像我一樣剛做過真正現實的陪審員，而又能給他們講出如何這般的故事來。