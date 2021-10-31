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醫藥短波／心智飲食 防阿茲海默症

／顔世蓮

老化是因年齡而發生正常的生理機能衰退並非疾病。相反地，阿茲海默症是一種疾病而非老化。這種疾病，不單單是記憶力衰退，還可能有認知能力的退化。

根據神經科專家們的研究，認為導致認知能力下降，與大腦的病理變化有關，特別是蛋白質沉積物的積累斑塊造成的。但是許多患有腦部病變的人，仍然保持健康的認知功能。最令人興奮的一項研究，就是發現若是堅持心智飲食，可以減緩50% 得失智症的風險。

什麼是心智MIND飲食？

就是結合地中海健康飲食加上DASH減鈉降低高血壓飲食的方法，來干預和延遲大腦神經性退化症的發生。

體重和失智症有關嗎？

根據科研報導，40到64歲的人，體重質量指數超過30的話，失智症發生的相對風險提高三倍。但是65歲以上的人，BMI少於18，失智症風險也上升，因此老年人不宜過瘦。堅持這種心智飲食，可以保持適當的體重。

心智飲食有何特色？

與地中海健康飲食很類似，食物主要包括綠葉蔬菜、堅果、漿果、全穀類、豆類、魚、家禽、橄欖油和葡萄酒等。另外要避免紅肉、奶油、起司乳酪、糕點和糖果還有油炸物。

心智飲食有哪些水果？

橙子、番石榴、鱷梨、番茄、草莓還有漿果都含有大量維生素C，並維持整體大腦健康。事實上研究發現，維生素C可以預防潛在阿茲海默症的發生。

失智 阿茲海默症 高血壓

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