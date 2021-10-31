醫藥短波／預防性病 避孕套最有效

根據世衛 組織的最新估計，全球每天發生100多萬件性病傳染的新病例，特別是淋病、滴蟲、衣原體和梅毒，原因可能就是對性病的了解和預防方面的知識缺乏所致。

誰更有可能感染性病，男性還是女性？

性病傳染是一種接觸性的感染，由於生理和構造的不同，女性比男性更容易被感染。因為女性有更大的暴露區域，性行為時陰道組織可能因摩擦而出現小的傷口，很容易感染。

性行為之後，立刻清洗陰道或者是陰莖，會降低感染的風險嗎？

不論男女，生殖器的衛生很重要，不過目前沒有證據能支持事後清洗可防止性病傳染。事實上，陰道沖洗會增加女性感染病的傳播（包括愛滋病）和盆腔炎的風險。

年檢時，是否應該接受一次性病的檢測 呢？

美國 疾病防治中心建議，凡是25歲以下性活躍的女性 ，每年都應該接受一次淋病和衣原體的篩查。目前美國大多數的性病都發生在這個年齡階段。若是檢測出一種性病，那麼也可能同時帶著其他種的性病。

避孕套一定能夠預防性病嗎？

目前避孕套已被證明是防止性病傳染的最好的工具。但是因為感染傳播方式的不同，避孕套在預防那些通過體液傳播的性病方面最有效，例如衣原體、淋病和愛滋病等。對於那些通過皮膚傳染的性病，只有當感染位置在避孕套覆蓋的區域之內的時候才能夠預防。例如皰疹病毒和人類乳突病毒HPV等。

愛滋病會通過擁抱、接吻、握手或蚊蟲叮咬而傳播嗎？

愛滋病不會通過偶然的接觸而傳染上，包括親嘴、擁抱、握手以及同桌共食或坐馬桶。因為愛滋病的病毒不能在人體外存活太久，蚊子也不能傳播愛滋病。