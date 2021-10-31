移民專頁／綠卡類別不同 體檢報告有2種處理方式

因綠卡申請類別不同，體檢報告有兩種處理方式。(路透資料照片)

讀者問：

我們現在已經打完指紋三個月，除了case被transfer其他處理中心，無其他消息。最初file時按照律師要求就一同交了體檢報告，但是中間律師說他們當時忘記提交，所以沒有等收到RFE(補件)，就給USCIS又提交了一次體檢報告。這發生在打手印前。我的問題如下：

1、後來交的體檢跟原來的case連到一塊了嗎？現在是個什麼狀況呢？

2、CIS有可能到時再RFE，與我們要體檢報告嗎？

答：

1、你的律師在為你補交體檢報告時，如果已經同時附上了你的I-485收據複印件，移民局 在收到你補交的體檢報告後，會根據I-485收據上顯示的案件號（Receipt Number）歸入你的I-485申請的案件材料中。

2、如果你在遞交I-485申請的同時沒有提交體檢報告，或者雖已提交但到移民局做出決定前體檢報告已過期（自體檢醫生簽字之日起兩年內有效），根據你的綠卡 申請類別，移民局有兩種不同的處理方式：如果你的綠卡需要面談，移民局不會專門為了體檢報告發出RFE，而是要求你前往面談時攜帶有效的I-693體檢報告；如果你的綠卡類別不需要面談，移民局在完成其他材料的審核簽發綠卡前，會發出RFE要求你補交有效的I-693體檢報告。