我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

移民專頁／兩種方式 可改移民局系統中的地址

耿婷律師主答

讀者問：

求教一個問題，當初交I-485的時候，mailing address填寫的律師的地址，physical address填寫的自己的地址（不同的州）。今天和EMMA(虛擬電腦助手)聊天，對方說系統中只有一個我律師的地址。而且我的I-485、I-131、I-765等收據6分全寄到律所了。所以這種情況下怎麼修改物理地址？真的感到頭大啊。

答：

如果申請裡有放G-28表的話，律師本來就會收到所有的移民局通知，所以你填表時應該寫你自己的郵寄地址，而不是寫成律師的。你現在可以通過以下兩種途徑的任意一種，要求移民局把郵寄地址改成你自己的地址。之後的通知你和你的律師就會各收到一分了：

一、在移民局的網站上提交更改地址的請求，提交完畢後會收到移民局的確認郵件。移民局的鏈接是：https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do。

二、撥打移民局客服電話800-375-5283，在電話上直接讓移民局的工作人員在系統中幫你更改地址。更改完以後的一至兩周內，移民局通常會通過郵件或信件和你進行確認。

移民局 工作

上一則

人物／「胡作非為」說艾未未

下一則

移民專頁／11/8起入境 不必在第三國停14天

延伸閱讀

舊金山罷免教委 「非公民」家長也可參與投票

舊金山罷免教委 「非公民」家長也可參與投票
聯邦催辦令疫情期間正常受理

聯邦催辦令疫情期間正常受理
移民信箱／I-539轉O-3未獲准 I-485申請也會被拒

移民信箱／I-539轉O-3未獲准 I-485申請也會被拒
移民信箱／I-485 pending期間 搬家須10天內通知

移民信箱／I-485 pending期間 搬家須10天內通知

熱門新聞

《魷魚遊戲》全球熱播，翻譯是否準確傳達劇情，引發行家熱議。(Getty Images)

封面故事／魷魚遊戲翻譯失真 字幕淨化損害原意

2021-10-24 12:05
進峽谷，穿樹林，沐浴在山林水濱的楓林中。

新英格蘭賞楓 哪條公路秋色醉人

2021-10-24 02:01
《魷魚遊戲》觸及韓國民眾的痛處，人們對家庭債務飆升、就業市場衰退、收入不平等加劇的不滿日益高漲。圖為該劇劇照。(美聯社)

封面故事／魷魚遊戲 小人物引全球共鳴

2021-10-24 02:30
首爾街頭小店中製作完成的「椪糖」，等待出售。(路透)

封面故事／魷魚遊戲文化輸出 韓國椪糖揚名世界

2021-10-24 16:07
位於加州弗里蒙特的特斯拉工廠。（美聯社）

美國現象／特斯拉搬家 馬斯克地理復仇？

2021-10-24 02:21
特里帕蒂靠「魷魚遊戲」知名度翻漲。（圖：Netflix提供）

封面故事／魷魚遊戲描述社會剝削 移工悲歌觀眾熱議

2021-10-25 20:28

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦