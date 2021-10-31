移民專頁／兩種方式 可改移民局系統中的地址

讀者問：

求教一個問題，當初交I-485的時候，mailing address填寫的律師的地址，physical address填寫的自己的地址（不同的州）。今天和EMMA(虛擬電腦助手)聊天，對方說系統中只有一個我律師的地址。而且我的I-485、I-131、I-765等收據6分全寄到律所了。所以這種情況下怎麼修改物理地址？真的感到頭大啊。

答：

如果申請裡有放G-28表的話，律師本來就會收到所有的移民局 通知，所以你填表時應該寫你自己的郵寄地址，而不是寫成律師的。你現在可以通過以下兩種途徑的任意一種，要求移民局把郵寄地址改成你自己的地址。之後的通知你和你的律師就會各收到一分了：

一、在移民局的網站上提交更改地址的請求，提交完畢後會收到移民局的確認郵件。移民局的鏈接是：https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do。

二、撥打移民局客服電話800-375-5283，在電話上直接讓移民局的工作 人員在系統中幫你更改地址。更改完以後的一至兩周內，移民局通常會通過郵件或信件和你進行確認。