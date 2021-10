讀者問:

我是公民,正在給母親申請綠卡,但移民局 寄來RFE,要求補交police clearance records of the last five years。過去五年,母親都住在美國我這裡。請問:我到哪裡去搞這個?

答:

你母親需要前往管轄你居住地的警察 局通過錄取指模申請Certificates of Good Conduct。申請程序和聯絡方式各地警局可能不盡相同,如紐約市 的居民需要聯絡的部門是位於曼哈頓的 NYPD Certificate of Conduct & Non-Criminal Fingerprint Section。你可查詢你所居住城市的Police Department網站或諮詢電話查詢當地的具體申請程序。