生活／Pickleball 老少都愛「酸瓜球」

附近社區的匹克球場。(作者提供)

兩年前，第一次聽說Pickleball，我可納悶了：「Pickleball？酸─瓜─球？什麼玩意兒？」好友聞言大笑，糾正我說，人家中文名字叫「匹克球」！我大感好奇，忙不迭上網查詢。原來匹克球1965年間於美國 西雅圖附近興起，是近年來發展最迅速的運動。它的場地和羽毛球場規格相同；球拍形如較大的乒乓球拍；而其使用的球則有如網球大小，是硬塑料製成的薄殼中空球，有26個小孔。那篇介紹還如此下結論：「稱它是羽毛球、乒乓球和網球的混合運動，最妥當不過。」剎那間，我心神一震，美滋滋地想：「哈！這玩意兒豈不就是為我量身打造的？」

話說，自小我們兄弟姊妹四人，就常由父親帶領著在屋外的空地打羽毛球，當年多少個黃昏都在這樣的歡聲笑語中度過。中學時，我則因短跑表現出色，陰錯陽差被選入乒乓球校隊，接受過短暫的魔鬼式訓練。而進入大學後，我在多個社團遊走，竟迷上了網球，曾經不管不顧地鎮日鏖戰。誰知，畢業出國、轉身天涯，就像身懷絕技的俠士，從此韜光養晦、鋒芒盡收，正所謂「十年磨一劍，霜刃未曾試。」如今，機會終於降臨，忍不住摩拳擦掌，迫不及待意欲重現江湖。

初始，也是機緣湊巧。朋友的四人雙打小組，有一成員膝蓋受傷，需找代打，我於是成為候補生，隨傳隨到。第一次上場，好生忐忑，因為根本還不熟悉規則。沒想到，他們瞅我揮拍的架勢，馬上當成老手相待。幾次下來，我就著了迷，開始尋找更多上陣的可能。這才發現，美國居然有所謂的「匹克球聯盟」(USA Pickleball Association)，大批志願者不遺餘力推展此項運動，最大目的就是有朝一日要讓它成為奧林匹克的競賽項目。聯盟的組織嚴謹，各州的大小城鎮都有樁腳，我即循此線索聯絡上此地的「匹克球大使」。她很熱心地電傳給我附近所有匹克球場與球隊的資料，有室內的、室外的、會員卡制的、免費的…於是，那一年我偕同好友，得空即擇地征戰，不亦樂乎。

空曠的街道，架好球網，一樣可以練習和比賽。(Getty Images) 匹克球運動量比網球小，是一老少咸宜的運動。(Getty Images)

不料，疫情 突然來襲，球隊全盤喊卡。所幸，新春伊始，疫苗 開始奏效，萬物緩慢復甦。眾球友們與我一樣早已技癢難耐，紛紛整裝復出。

首先是朋友的四人小組，經過一整年物換星移，把我「扶正」了，不再是候補生。每周三次，準時赴會開打，好不痛快！這小組是固定的四位搭檔，像打麻將般，最怕三缺一，所以不能無故缺席，責任甚巨。我們登記借用附近幾個社區的球場，偶爾匹克球場被搶先預訂了，就以網球場代之。因為兩者規格小有不同，需要自己用膠帶或繩子，暫時隔出應有的界線，堪稱克難，我們也毫不介意。主要是，成員水準整齊，兩方對打旗鼓相當，特別有惺惺相惜之感。有趣的是，四位親愛的球友，雖皆已到了波瀾不驚的年齡，沒想到賽起球來，卻也一驚一乍，偶有爭論。最常見的是，戰役方酣，各人四散撿球之後，忽然誰也記不得該誰發球，或誰也叫不出原有的得分比數了。彼此對視，真是又好氣、又好笑。一瞬間，四人信誓旦旦，堅持己見，熱鬧非凡。最後，只能大家耐下心來，將記憶倒帶，找到共同點，再重新開戰。

而「匹克球聯盟」隸屬的球隊，又是完全不同的風景。疫情之前，場地選擇多，人員相對分散；疫情之後，大家偏好室外空間，全擠到由市政府管轄的一個特定球場。它規模不小，設有六個網球場，其中兩個正式用鮮明的藍漆加畫成四個匹克球場，而場邊也置放了四個能用滾輪推動的球網，讓兩種球類可以輪流使用。從附屬的社交平台看得出，短短幾個月，登記在冊的球員早已過百，而且與日俱增，彼此熱情地保持簡訊往返，也常在群組裡分享用匹克球設計的小圖樣，非常可愛。

匹克球可利用網球或羽球場地進行比賽。(Getty Images) 可愛的匹克球國旗。(作者提供)

這個球隊每周較技4次，每次出席約有30人上下。因為擁擠，球場採取開放式，不能預訂，只能現場用球拍排隊，每湊齊4個人就一起上場，沒有固定的隊友。每次去，都會遇見相熟的球友們，得以天南地北敘舊。我們經常邊聊邊悠閒環顧，發現最近年輕新手特別多，雖然技術尚不純熟，但個個機靈敏捷、殺氣騰騰，持拍守在網區之後，攔到球就「拚著命往死裡打」，看得我們心驚肉跳。

也正是這群年輕人，對聯盟定期主辦的正式錦標賽，特別熱中，總是踴躍報名，勠力參賽，充滿幹勁。不過，老手也好，新手也罷，下了場，大夥兒均水乳交融、言笑晏晏，不時發出爽朗的笑聲，為球場注入活潑歡樂的氣氛。

這兩星期，一直陰雨綿綿，還偶有雷陣雨，已經好幾次無法如期打球，好令人喪氣。不禁失笑，想自己年輕時多麼豪氣干雲，望的只許遠方。曾幾何時，所求無非歲月靜好。心，全是戀戀匹克球啊！