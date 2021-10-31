娛樂／今年萬聖節不開趴 宅家看鬼片應景

《月光光新慌慌：萬聖殺》中的殺人魔麥克邁爾斯逃出火場後，持續殺戮不斷。（取材自IMDb）

一年一度的萬聖節來臨，若不想冒著染疫風險出門參加變裝派對，在家看應景的經典恐怖片也是不錯的選擇！

月光光新慌慌：萬聖殺

Halloween Kills

近期上映的最新集《月光光新慌慌》電影 由大衛格林（David Green）執導，為2018年電影《月光光新慌慌》（Halloween）的續集，也是該系列的第12部作品。主演包括潔美李蔻蒂斯（Jamie Lee Curtis）、茱蒂葛瑞兒（Judy Greer）等。

潔美李蔻蒂斯在最新的電影《月光光新慌慌：萬聖殺》中繼續與殺人魔麥克邁爾斯纏鬥。（取材自IMDb） 潔美李蔻蒂斯1978年演出首部《月光光新慌慌》時只有20歲。（取材自IMDb）

最新劇情描述女主角洛莉史特羅德（Laurie Strode）與女兒、孫女合力設法將殺人魔麥克邁爾斯（Michael Myers）置於火海陷阱之後，卻被他成功脫逃並再度犯案，還一路殺到故鄉——哈頓費爾德（Haddonfield），主角三人只能再次做好準備。當她們鼓動當地民眾抗擊的同時，與首起屠殺的倖存者組成一支義勇團隊，誓在當晚將這位殺人狂魔就地正法。

《厲陰宅3：是惡魔逼我的》仍圍繞華倫夫婦接手的驅魔案件，圖為劇照。（取材自IMDb）

厲陰宅3：是惡魔逼我的

The Conjuring:The Devil Made Me Do It

從2013年開拍的《厲陰宅》系列，包括衍生電影及短片一共出了10部以上，也建立起《厲陰宅》宇宙。全系列圍繞著真實存在的靈異調查專家、驅魔師華倫 夫婦（Ed and Lorraine Warren）所接觸過的一系列詭異案件。聯合新聞網udn STYLE報導，該系列的時間線目前是：1952年《鬼修女》（The Nun），也是一切的開端、1955年《安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation）、1967年《安娜貝爾》（Annabelle）、1971年《厲陰宅》（The Conjuring）、1972年《安娜貝爾回家囉》（Annabelle Comes Home）、1973年《哭泣的女人》（The Weeping Woman）、1977年《厲陰宅2》（The Conjuring 2）。最新《厲陰宅3：是惡魔逼我的》於今年6月上映，現於亞馬遜串流播出，喜愛《厲陰宅》的粉絲可以根據時間線來個「陰宅馬拉松」。

最新集《厲陰宅3：是惡魔逼我的》主演「華倫夫婦」的依舊是老班底維拉法美嘉（Vera Farmiga）與派屈克威爾森（Patrick Wilson），該片改編自1981年發生於康乃狄克州的厄恩夏恩強生審判案件（Trial of Arne Cheyenne Johnson）。描述超自然現象探究者華倫夫婦與助手對一位8歲男孩大衛的驅魔過程。

《鬼4虐》中的其中一篇章《鬼朋友》劇照。（取材自IMDb）

鬼4虐

《鬼4虐》是2008年來自泰國四個不同導演所拍出的系列作品，因為情節恐怖，至今仍被奉為經典。分別由《鬼敲門》、《以牙還牙》、《鬼朋友》、《死亡班機》組成。雖然現在看起來可能會有年代感，不過在當時的確嚇到不少人，讓人直呼果然還是泰國的鬼片最可怕。

《鬼敲門》講述一位腳受傷的女孩在房裡傳簡訊，隨著她偶然看到「死者母親在棺材裡放手機」的新聞後，簡訊對話內容也變得越來越奇怪；《以牙還牙》故事講述一位受到欺凌的學生利用詛咒的照片報復加害者的故事，雖然靈異成分偏少，血腥鏡頭偏多，但驚嚇程度還是可圈可點。

《鬼朋友》帶點黑色喜劇成分，四個好朋友到郊外遊玩，晚上聚在一起睡覺前講鬼故事，其中一個朋友說道：「如果我變成鬼了，一定會回來捉弄你們。」沒想到隔天卻一語成讖。《死亡班機》是這系列中最可怕的一篇，某國的王妃發現自己的丈夫與一名空姐有染，在上飛機後百般刁難對方，沒想到誤食海鮮過世。隨著王妃離世，這名空姐也在機上碰上可怕的靈異事件。

《鬼病院：靈異直播》劇照。（取材自IMDb）

鬼病院：靈異直播

Gonjiam: Haunted Asylum

這部在2018年上映的偽紀錄片電影改編自南韓真實地點，故事講述一個主打恐怖的網路節目，號召七位年輕男女前往靈異地點「崑池岩精神病院」直播探險，為了直播的觀看數，製作人決定將部分恐怖環節造假。但隨著直播的進行，他漸漸發現了許多不對勁之處，為了觀看數他決定繼續進行直播，卻沒想到引發了一連串慘絕人寰的慘案。

值得一提的是，「崑池岩精神病院」是南韓當地有名的鬧鬼地點之一，甚至CNN還評為「全球七大恐怖聖地」之一。不過此地因為來試膽的人太多，附近鄰居實在無法再繼續忍受日以繼夜的尖叫聲，崑池岩精神病院已在2018年拆除。

關於崑池岩精神病院的傳聞非常多，這是一棟廢棄超過20年的精神病院，據傳當時的院長殘暴虐待病患，甚至有人體實驗的謠言，院長最後選擇上吊自殺，靈異傳聞不脛而走。

而劇中眾人想盡辦法打開的402號房也的確有其「房」，據說崑池岩精神病院的206號、212號房都是反鎖的狀態，不過有許多試膽人士強行打開時，卻聽見裡面發出重擊聲響。

《女鬼橋》海報。（取材自IMDb）

女鬼橋

The Bridge Curse

改編自台灣 東海大學真實流傳靈異事件，讓《女鬼橋》2020年一上映就獲得好成績，全程快節奏的發展加上謎團，也讓不少鬼片迷看得非常過癮。

故事講述2016年閏月，一群大學的營隊幹部，在傳說中的女鬼橋展開試膽大會，不料在直播中竟拍到女鬼現身，而這群學生們後來也下落不明。四年後同天，新聞追查節目回到當時事發現場，卻得到了無法解開的震驚謎團。

女鬼橋來自台灣的真實事件，傳聞一位女學生因為被負心漢拋棄而投河自盡，之後便開始有許多靈異事件不脛而走。

《隱形人》劇照。（取材自IMDb）

隱形人

The Invisible Man

改編自赫伯特喬治威爾斯(H.G. Wells)的科幻小說，是1933年同名電影的重啟之作。

《隱形人》講述長期受到恐怖情人艾卓安控制的女主角西西莉亞，因無法再忍受轉投靠姊姊，沒想到就接到另一半自殺的消息。當她以為終於逃脫恐怖情人的桎梏，沒想到艾卓安的遺囑表示，想要得到遺產必須要證明「她的精神正常」。但隨著日子一天天過去，各種意外開始頻繁發生，女主角懷疑艾卓安根本沒有死亡，而是隱形了起來。

《隱形人》靈感來自環球影業的經典怪物角色，不過劇情卻完全360度大翻轉，從原本的科幻主軸，變成心理驚悚片，爛番茄影評網的新鮮指數高達91%。

該片女主角是艾美獎得主、熱門影集《使女的故事》（Madeline Brewer）的伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss），她很擅長演出在極權壓迫下的絕地反擊，有些觀眾表示前半段劇情的鋪陳有點冗長，但靠伊莉莎白的演技，就能將看不見的威脅感，演得讓人喘不過氣來。且結局反轉再反轉，給予觀眾不少驚喜。

《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》海報。（取材自IMDb）

死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲

Spiral: From the Book of Saw

《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》原定2020年上映，但由於疫情延檔到今年5月在北美上映，為「奪魂鋸系列」的外傳作品，主演包括克里斯洛克（Chris Rock）、山繆傑克森（Samuel Jackson）等人。

聯合新聞網噓星聞報導，有別於過往的「奪魂鋸」電影，《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》光是卡司陣容就很有話題，破天荒由以喜劇表演深入人心的克里斯洛克掛帥，漫威電影中的「神盾局局長」山繆傑克森亦加入演出陣容。

片中克里斯洛克飾演的警探被拼圖殺人魔的兇手盯上，不僅收到挑釁影片和血腥包裹，警局裡的同事更一個個被捲入虐殺遊戲中，受盡折磨被迫玩到死。

主角感情疏離的資深刑警父親則由山繆傑克森飾演，他過去總覺得活在父親陰影之下，但在循線查緝後，所有的線索竟回頭指向他所任職的警局，兇手更意有所指地反問：「警探先生，上次看到你爸是什麼時候？」

克里斯洛克受訪時表示：「我從2004年開始就是《奪魂鋸》的忠實鐵粉，很高興能成為這個系列的一份子，我已經等不及帶觀眾進入更刺激扭曲的新境地了！」