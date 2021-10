娛樂／今年萬聖節不開趴 宅家看鬼片應景

《月光光新慌慌:萬聖殺》中的殺人魔麥克邁爾斯逃出火場後,持續殺戮不斷。(取材自IMDb)

一年一度的萬聖節來臨,若不想冒著染疫風險出門參加變裝派對,在家看應景的經典恐怖片也是不錯的選擇!

月光光新慌慌:萬聖殺

Halloween Kills

近期上映的最新集《月光光新慌慌》電影 由大衛格林(David Green)執導,為2018年電影《月光光新慌慌》(Halloween)的續集,也是該系列的第12部作品。主演包括潔美李蔻蒂斯(Jamie Lee Curtis)、茱蒂葛瑞兒(Judy Greer)等。

潔美李蔻蒂斯在最新的電影《月光光新慌慌:萬聖殺》中繼續與殺人魔麥克邁爾斯纏鬥。(取材自IMDb) 潔美李蔻蒂斯1978年演出首部《月光光新慌慌》時只有20歲。(取材自IMDb)

最新劇情描述女主角洛莉史特羅德(Laurie Strode)與女兒、孫女合力設法將殺人魔麥克邁爾斯(Michael Myers)置於火海陷阱之後,卻被他成功脫逃並再度犯案,還一路殺到故鄉——哈頓費爾德(Haddonfield),主角三人只能再次做好準備。當她們鼓動當地民眾抗擊的同時,與首起屠殺的倖存者組成一支義勇團隊,誓在當晚將這位殺人狂魔就地正法。

《厲陰宅3:是惡魔逼我的》仍圍繞華倫夫婦接手的驅魔案件,圖為劇照。(取材自IMDb)

厲陰宅3:是惡魔逼我的

The Conjuring:The Devil Made Me Do It

從2013年開拍的《厲陰宅》系列,包括衍生電影及短片一共出了10部以上,也建立起《厲陰宅》宇宙。全系列圍繞著真實存在的靈異調查專家、驅魔師華倫 夫婦(Ed and Lorraine Warren)所接觸過的一系列詭異案件。聯合新聞網udn STYLE報導,該系列的時間線目前是:1952年《鬼修女》(The Nun),也是一切的開端、1955年《安娜貝爾:造孽》(Annabelle: Creation)、1967年《安娜貝爾》(Annabelle)、1971年《厲陰宅》(The Conjuring)、1972年《安娜貝爾回家囉》(Annabelle Comes Home)、1973年《哭泣的女人》(The Weeping Woman)、1977年《厲陰宅2》(The Conjuring 2)。最新《厲陰宅3:是惡魔逼我的》於今年6月上映,現於亞馬遜串流播出,喜愛《厲陰宅》的粉絲可以根據時間線來個「陰宅馬拉松」。

最新集《厲陰宅3:是惡魔逼我的》主演「華倫夫婦」的依舊是老班底維拉法美嘉(Vera Farmiga)與派屈克威爾森(Patrick Wilson),該片改編自1981年發生於康乃狄克州的厄恩夏恩強生審判案件(Trial of Arne Cheyenne Johnson)。描述超自然現象探究者華倫夫婦與助手對一位8歲男孩大衛的驅魔過程。

《鬼4虐》中的其中一篇章《鬼朋友》劇照。(取材自IMDb)

鬼4虐

《鬼4虐》是2008年來自泰國四個不同導演所拍出的系列作品,因為情節恐怖,至今仍被奉為經典。分別由《鬼敲門》、《以牙還牙》、《鬼朋友》、《死亡班機》組成。雖然現在看起來可能會有年代感,不過在當時的確嚇到不少人,讓人直呼果然還是泰國的鬼片最可怕。

《鬼敲門》講述一位腳受傷的女孩在房裡傳簡訊,隨著她偶然看到「死者母親在棺材裡放手機」的新聞後,簡訊對話內容也變得越來越奇怪;《以牙還牙》故事講述一位受到欺凌的學生利用詛咒的照片報復加害者的故事,雖然靈異成分偏少,血腥鏡頭偏多,但驚嚇程度還是可圈可點。

《鬼朋友》帶點黑色喜劇成分,四個好朋友到郊外遊玩,晚上聚在一起睡覺前講鬼故事,其中一個朋友說道:「如果我變成鬼了,一定會回來捉弄你們。」沒想到隔天卻一語成讖。《死亡班機》是這系列中最可怕的一篇,某國的王妃發現自己的丈夫與一名空姐有染,在上飛機後百般刁難對方,沒想到誤食海鮮過世。隨著王妃離世,這名空姐也在機上碰上可怕的靈異事件。

《鬼病院:靈異直播》劇照。(取材自IMDb)

鬼病院:靈異直播

Gonjiam: Haunted Asylum

這部在2018年上映的偽紀錄片電影改編自南韓真實地點,故事講述一個主打恐怖的網路節目,號召七位年輕男女前往靈異地點「崑池岩精神病院」直播探險,為了直播的觀看數,製作人決定將部分恐怖環節造假。但隨著直播的進行,他漸漸發現了許多不對勁之處,為了觀看數他決定繼續進行直播,卻沒想到引發了一連串慘絕人寰的慘案。

值得一提的是,「崑池岩精神病院」是南韓當地有名的鬧鬼地點之一,甚至CNN還評為「全球七大恐怖聖地」之一。不過此地因為來試膽的人太多,附近鄰居實在無法再繼續忍受日以繼夜的尖叫聲,崑池岩精神病院已在2018年拆除。

關於崑池岩精神病院的傳聞非常多,這是一棟廢棄超過20年的精神病院,據傳當時的院長殘暴虐待病患,甚至有人體實驗的謠言,院長最後選擇上吊自殺,靈異傳聞不脛而走。

而劇中眾人想盡辦法打開的402號房也的確有其「房」,據說崑池岩精神病院的206號、212號房都是反鎖的狀態,不過有許多試膽人士強行打開時,卻聽見裡面發出重擊聲響。

《女鬼橋》海報。(取材自IMDb)

女鬼橋

The Bridge Curse

改編自台灣 東海大學真實流傳靈異事件,讓《女鬼橋》2020年一上映就獲得好成績,全程快節奏的發展加上謎團,也讓不少鬼片迷看得非常過癮。

故事講述2016年閏月,一群大學的營隊幹部,在傳說中的女鬼橋展開試膽大會,不料在直播中竟拍到女鬼現身,而這群學生們後來也下落不明。四年後同天,新聞追查節目回到當時事發現場,卻得到了無法解開的震驚謎團。

女鬼橋來自台灣的真實事件,傳聞一位女學生因為被負心漢拋棄而投河自盡,之後便開始有許多靈異事件不脛而走。

《隱形人》劇照。(取材自IMDb)

隱形人

The Invisible Man

改編自赫伯特喬治威爾斯(H.G. Wells)的科幻小說,是1933年同名電影的重啟之作。

《隱形人》講述長期受到恐怖情人艾卓安控制的女主角西西莉亞,因無法再忍受轉投靠姊姊,沒想到就接到另一半自殺的消息。當她以為終於逃脫恐怖情人的桎梏,沒想到艾卓安的遺囑表示,想要得到遺產必須要證明「她的精神正常」。但隨著日子一天天過去,各種意外開始頻繁發生,女主角懷疑艾卓安根本沒有死亡,而是隱形了起來。

《隱形人》靈感來自環球影業的經典怪物角色,不過劇情卻完全360度大翻轉,從原本的科幻主軸,變成心理驚悚片,爛番茄影評網的新鮮指數高達91%。

該片女主角是艾美獎得主、熱門影集《使女的故事》(Madeline Brewer)的伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss),她很擅長演出在極權壓迫下的絕地反擊,有些觀眾表示前半段劇情的鋪陳有點冗長,但靠伊莉莎白的演技,就能將看不見的威脅感,演得讓人喘不過氣來。且結局反轉再反轉,給予觀眾不少驚喜。

《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》海報。(取材自IMDb)

死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲

Spiral: From the Book of Saw

《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》原定2020年上映,但由於疫情延檔到今年5月在北美上映,為「奪魂鋸系列」的外傳作品,主演包括克里斯洛克(Chris Rock)、山繆傑克森(Samuel Jackson)等人。

聯合新聞網噓星聞報導,有別於過往的「奪魂鋸」電影,《死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲》光是卡司陣容就很有話題,破天荒由以喜劇表演深入人心的克里斯洛克掛帥,漫威電影中的「神盾局局長」山繆傑克森亦加入演出陣容。

片中克里斯洛克飾演的警探被拼圖殺人魔的兇手盯上,不僅收到挑釁影片和血腥包裹,警局裡的同事更一個個被捲入虐殺遊戲中,受盡折磨被迫玩到死。

主角感情疏離的資深刑警父親則由山繆傑克森飾演,他過去總覺得活在父親陰影之下,但在循線查緝後,所有的線索竟回頭指向他所任職的警局,兇手更意有所指地反問:「警探先生,上次看到你爸是什麼時候?」

克里斯洛克受訪時表示:「我從2004年開始就是《奪魂鋸》的忠實鐵粉,很高興能成為這個系列的一份子,我已經等不及帶觀眾進入更刺激扭曲的新境地了!」