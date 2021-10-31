娛樂／邪教式性侵 R. Kelly從巨星變惡魔

R. Kelly 2019年出現在芝加哥萊頓刑事法院的聽證會上。（Getty Images）

「MeToo事件裡的非裔加害人與被害者，司法正義終於伸張？」以〈I Believe I Can Fly〉一曲走紅的美國 歌手R. Kelly，20多年來針對多名未成年人進行性虐待，被判9項罪名有罪，包括1項敲詐勒索、8項與人口性販運有關的罪名。

上月的審判中，共有11名指控者，包括9名女性和2名男性，出面描述他們遭受的精神控制、羞辱與性暴力。經過兩天的審判，陪審團最終裁定有罪。

當宣讀判決書時，R. Kelly身穿深藍色西裝，戴著眼鏡，一動不動地坐在法庭上，因為戴著口罩而難以看出真實表情。法院將於明年5月4日宣判刑期，R. Kelly最長恐面臨數十年刑期，乃至於終身監禁。

9月27日的法庭素描可見，當宣讀判決書時，R. Kelly身穿深藍色西裝，戴著眼鏡，一動不動地坐在法庭上，因為戴著口罩而難以看出真實表情。（路透）

出生於1967年的R. Kelly，成名曲包括〈I Believe I Can Fly〉、〈Bump N'Grind〉、〈Your Body's Callin〉等，並在1998年以〈I Believe I Can Fly〉獲得了三項葛萊美獎，而有「R&B 之王」、「流行靈魂樂之王」之稱。除了是知名R&B歌手之外，他也以詞曲創作、唱片製作而聞名。1996年，他替麥可傑克森（Michael Jackson）寫了〈You Are Not Alone〉一曲，被提名葛萊美獎。美國《告示牌》雜誌也在2010 年將他評選為史上最成功的 R&B 藝人。

儘管嶄露高度的音樂才華，R. Kelly在私生活則出現大量的爭議事件。在此次宣判之前，R. Kelly曾因一起持有兒童色情影像的案件在芝加哥受審，但在2008年被無罪釋放。不過這次審判，已有多家媒體報導過R. Kelly如何利用「邪教式」的手段控制、性侵 這些年輕受害者。他們之中有許多都曾是他的粉絲、或者事業才剛起步的年輕音樂人。其中包括將這些受害人囚禁在自家與錄音室、強迫錄製性愛影片等等。

吃飯、如廁 要他允許

在法律文件中，揭示了R. Kelly讓受害者遭受大量的精神折磨。例如這些未成年人會被要求遵守「規定」，他們要稱呼R. Kelly為「爹地」、當他一進到房間裡就必須跳起來親吻他、另外沒有經過R. Kelly的允許，他們不能吃飯和上廁所，甚至連穿什麼衣服都受到控制。而如果不從，則會遭受到處罰。其中一些人也指出，R. Kelly亦曾經暗示如果不願意服從他的控制，他可能會使用這些性愛錄影帶來威脅受害人。

律師：見過最糟的掠食者

美聯社報導，在種種指控中還包括許多讓人不安的場景。有人提到R. Kelly曾經在自己位於洛杉磯的錄音室裡面，旁邊放著一把槍，強迫當事人替他口交。另外也在未告知自己有傳染性性病（STD）的情況下，與他們發生關係。

此外，R. Kelly亦曾經拍攝過一段羞辱影片，其中一名女孩臉上塗了糞便，被當成是「違反規定的處罰」。許多相關指控也都在Netflix於2019年拍攝的紀錄片《Surviving R. Kelly》中可以看見。

負責擔任其中幾名受害者辯護律師的知名女權律師阿爾里德（Gloria Allred）也表示：「在我所有追捕過的掠食者中...R. Kelly是我看過最糟的。」阿爾里德並指出他刻意利用自己的名人光環和事業的力量來孤立、恐嚇、懲罰、羞辱他的受害者。

受害者在律師阿爾里德（中）的陪同下，在2019年2月21日開記者會指控R. Kelly行為不當。（Getty Images）

前妻結婚時 只有15歲

其他相關證詞集中在R. Kelly與已故的前妻艾莉婭（Aaliyah）的關係上。艾莉婭也曾是知名R&B歌手，15歲便發行了第一張專輯，2001年因為飛機事故而過世。她和R. Kelly於 1992年被介紹認識，當時她只有13歲。1994年8月，兩人結婚時艾莉婭只有15歲，儘管雙方都否認這種說法，並聲稱當時艾莉婭已滿18歲，不過兩人婚姻也僅維持不到一年。

然而根據調查，之所以結婚的原因，是當時R. Kelly以為艾莉婭懷上了他的孩子，他的解決方案是與她結婚以逃避起訴，因此他需要有人協助他賄賂伊利諾州政府員工，為艾莉婭製作假身分證。這也成了他在本次審判中敲詐勒索（racketeering ）的罪名之一（美國敲詐勒索罪包括賄賂、賭博犯罪、洗錢等內容。）

2019年紀錄片《Surviving R. Kelly》播出後，許多示威者聚集在歌手R. Kelly的工作室附近抗議，呼籲抵制他的音樂。（Getty Images）

這次的判決，除了也是延續2017年「#MeToo」運動被起底的幾名重要名流——溫斯坦（Harvey Weinstein）、艾普斯坦（Jeffrey Epstein）等人之外——更重要的意義是，過去多起#MeToo圍繞著的核心，大都仍是白人男性與女性間的指控，再加上前陣子「天才老爹」寇斯比（Bill Cosby）案因為程序問題而「無罪逆轉」，對許多有色人種女性與性侵受害者來說，這讓她們認為自己被排除在司法體系之外，無法得到伸張正義的管道。因此這次判刑的重要性也在於，R. Kelly案的受害者幾乎都是黑人 （包括未成年女孩與男孩），因此也象徵了一次非裔性別議題支持者的重要勝利。

在宣判當日，紐約法院外也聚集許多民眾，除部分是R. Kelly的支持者外，也有在網路上發起要求抵制R. Kelly歌曲的「#MuteRKelly」 成員。發起人奧德萊（Oronike Odeleye）就指出：「（身為黑人女性），我們從來沒有完全擁有自己的身體。今天我們正處一個轉捩點，證明了黑人女性終於可以不用再因為『誰叫你是黑人女性』而付出慘痛代價。」

（取材自聯合新聞網轉角國際）