娛樂／邪教式性侵 R. Kelly從巨星變惡魔

R. Kelly 2019年出現在芝加哥萊頓刑事法院的聽證會上。(Getty Images)

「MeToo事件裡的非裔加害人與被害者,司法正義終於伸張?」以〈I Believe I Can Fly〉一曲走紅的美國 歌手R. Kelly,20多年來針對多名未成年人進行性虐待,被判9項罪名有罪,包括1項敲詐勒索、8項與人口性販運有關的罪名。

上月的審判中,共有11名指控者,包括9名女性和2名男性,出面描述他們遭受的精神控制、羞辱與性暴力。經過兩天的審判,陪審團最終裁定有罪。

當宣讀判決書時,R. Kelly身穿深藍色西裝,戴著眼鏡,一動不動地坐在法庭上,因為戴著口罩而難以看出真實表情。法院將於明年5月4日宣判刑期,R. Kelly最長恐面臨數十年刑期,乃至於終身監禁。

9月27日的法庭素描可見,當宣讀判決書時,R. Kelly身穿深藍色西裝,戴著眼鏡,一動不動地坐在法庭上,因為戴著口罩而難以看出真實表情。(路透)

出生於1967年的R. Kelly,成名曲包括〈I Believe I Can Fly〉、〈Bump N'Grind〉、〈Your Body's Callin〉等,並在1998年以〈I Believe I Can Fly〉獲得了三項葛萊美獎,而有「R&B 之王」、「流行靈魂樂之王」之稱。除了是知名R&B歌手之外,他也以詞曲創作、唱片製作而聞名。1996年,他替麥可傑克森(Michael Jackson)寫了〈You Are Not Alone〉一曲,被提名葛萊美獎。美國《告示牌》雜誌也在2010 年將他評選為史上最成功的 R&B 藝人。

儘管嶄露高度的音樂才華,R. Kelly在私生活則出現大量的爭議事件。在此次宣判之前,R. Kelly曾因一起持有兒童色情影像的案件在芝加哥受審,但在2008年被無罪釋放。不過這次審判,已有多家媒體報導過R. Kelly如何利用「邪教式」的手段控制、性侵 這些年輕受害者。他們之中有許多都曾是他的粉絲、或者事業才剛起步的年輕音樂人。其中包括將這些受害人囚禁在自家與錄音室、強迫錄製性愛影片等等。

吃飯、如廁 要他允許

在法律文件中,揭示了R. Kelly讓受害者遭受大量的精神折磨。例如這些未成年人會被要求遵守「規定」,他們要稱呼R. Kelly為「爹地」、當他一進到房間裡就必須跳起來親吻他、另外沒有經過R. Kelly的允許,他們不能吃飯和上廁所,甚至連穿什麼衣服都受到控制。而如果不從,則會遭受到處罰。其中一些人也指出,R. Kelly亦曾經暗示如果不願意服從他的控制,他可能會使用這些性愛錄影帶來威脅受害人。

律師:見過最糟的掠食者

美聯社報導,在種種指控中還包括許多讓人不安的場景。有人提到R. Kelly曾經在自己位於洛杉磯的錄音室裡面,旁邊放著一把槍,強迫當事人替他口交。另外也在未告知自己有傳染性性病(STD)的情況下,與他們發生關係。

此外,R. Kelly亦曾經拍攝過一段羞辱影片,其中一名女孩臉上塗了糞便,被當成是「違反規定的處罰」。許多相關指控也都在Netflix於2019年拍攝的紀錄片《Surviving R. Kelly》中可以看見。

負責擔任其中幾名受害者辯護律師的知名女權律師阿爾里德(Gloria Allred)也表示:「在我所有追捕過的掠食者中...R. Kelly是我看過最糟的。」阿爾里德並指出他刻意利用自己的名人光環和事業的力量來孤立、恐嚇、懲罰、羞辱他的受害者。

受害者在律師阿爾里德(中)的陪同下,在2019年2月21日開記者會指控R. Kelly行為不當。(Getty Images)

前妻結婚時 只有15歲

其他相關證詞集中在R. Kelly與已故的前妻艾莉婭(Aaliyah)的關係上。艾莉婭也曾是知名R&B歌手,15歲便發行了第一張專輯,2001年因為飛機事故而過世。她和R. Kelly於 1992年被介紹認識,當時她只有13歲。1994年8月,兩人結婚時艾莉婭只有15歲,儘管雙方都否認這種說法,並聲稱當時艾莉婭已滿18歲,不過兩人婚姻也僅維持不到一年。

然而根據調查,之所以結婚的原因,是當時R. Kelly以為艾莉婭懷上了他的孩子,他的解決方案是與她結婚以逃避起訴,因此他需要有人協助他賄賂伊利諾州政府員工,為艾莉婭製作假身分證。這也成了他在本次審判中敲詐勒索(racketeering )的罪名之一(美國敲詐勒索罪包括賄賂、賭博犯罪、洗錢等內容。)

2019年紀錄片《Surviving R. Kelly》播出後,許多示威者聚集在歌手R. Kelly的工作室附近抗議,呼籲抵制他的音樂。(Getty Images)

這次的判決,除了也是延續2017年「#MeToo」運動被起底的幾名重要名流——溫斯坦(Harvey Weinstein)、艾普斯坦(Jeffrey Epstein)等人之外——更重要的意義是,過去多起#MeToo圍繞著的核心,大都仍是白人男性與女性間的指控,再加上前陣子「天才老爹」寇斯比(Bill Cosby)案因為程序問題而「無罪逆轉」,對許多有色人種女性與性侵受害者來說,這讓她們認為自己被排除在司法體系之外,無法得到伸張正義的管道。因此這次判刑的重要性也在於,R. Kelly案的受害者幾乎都是黑人 (包括未成年女孩與男孩),因此也象徵了一次非裔性別議題支持者的重要勝利。

在宣判當日,紐約法院外也聚集許多民眾,除部分是R. Kelly的支持者外,也有在網路上發起要求抵制R. Kelly歌曲的「#MuteRKelly」 成員。發起人奧德萊(Oronike Odeleye)就指出:「(身為黑人女性),我們從來沒有完全擁有自己的身體。今天我們正處一個轉捩點,證明了黑人女性終於可以不用再因為『誰叫你是黑人女性』而付出慘痛代價。」

(取材自聯合新聞網轉角國際)