封面故事／魷魚遊戲 小人物引全球共鳴

《魷魚遊戲》觸及韓國民眾的痛處，人們對家庭債務飆升、就業市場衰退、收入不平等加劇的不滿日益高漲。圖為該劇劇照。(美聯社)

韓國原創劇集《魷魚遊戲 》(Squid Game)9月中旬在串流媒體Netflix 全球上線後，迅速竄紅，不但已搶下Netflix美國收視第一名，也是Netflix歷來收視率最高節目之一。Netflix聯合執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos) 表示，「《魷魚遊戲》絕對是Netflix最火紅的非英語影集。」日前，Netflix也在推特上宣布該劇的全球觀看數突破1.1億，更勝「柏捷頓家族」(Bridgerton)、「怪奇物語」(Stranger Things)等夯劇，成為Netflix創立以來全球觀看數最高的戲劇。

第一季總計九集的《魷魚遊戲》，述說456名面臨嚴重債務和財務絕望的人參與以死亡為輸贏代價的兒童遊戲，最終目的是為了贏得3800萬元獎金。

與過去同樣轟動一時的《飢餓遊戲》(The Hunger Games)書籍和電影一樣，《魷魚遊戲》以暴力語調和憤世嫉俗情節、甚至願意殺死粉絲最愛的角色，緊緊抓住觀眾的心；儘管它是韓劇，卻讓美國、西歐觀眾產生熟悉感；因為全劇背後意涵正是：隨著貧富差距擴大和房價高漲至難以負荷的程度，所謂富國繁榮理想，愈來愈遙不可及。

首爾街頭的建築物上顯示著Netflix的標誌；Netfilx製作的劇集《魷魚遊戲》創造了走向全球的最新韓國文化現象。(Getty Images)

南韓 首爾的35歲上班族丘永賢(Koo Yong-hyun，音譯)一天之內就把九集《魷魚遊戲》追著看完，因為新冠疫情失去穩定工作、只能仰賴政府失業救濟金過活的丘永賢說，他對這些角色在極度不平等社會中生存的掙扎，感同身受。

《魷魚遊戲》反映了韓國的經濟困境；圖為首爾的無家可歸者排隊領取教會組織提供的免費午餐。(美聯社)

他說：「在一個房價暴漲的城市，想靠普通上班族薪水過舒適生活，幾乎不可能。」和韓國及其他地方許多年輕人一樣，丘永賢眼看著越來越多人在爭著搶奪有限的大餅，處境其實和《魷魚遊戲》裡的參賽者沒兩樣。

韓國文化 大放異采

《魷魚遊戲》導演兼編劇是黃東赫，是他首度執導Netflix原創劇；他以「魷魚遊戲」、「一二三木頭人」等南韓家喻戶曉的兒童遊戲為敍事基礎，讓它們成為眾人競爭的生存遊戲，諷刺意味十足；這樣的異國文化特色，也吸引了南韓以外地區觀眾的好奇心，甚至還讓「椪糖」(dalgona)這種韓國零食食譜在網上瘋傳。

「故事中的角色所面對的問題雖然非常個人化，卻反映了韓國社會問題和現實，」黃東赫表示，他最早是在2008年將劇本寫成電影，後來經過大幅修改，希望能反映出包括新冠病毒等等新出現的影響與擔憂。

《魷魚遊戲》反映了殘酷的生存現實；圖中青年男女的背後，是首爾的城市一景。（Getty Images）

事實上，《魷魚遊戲》只是韓國近年來最新一樁文化輸出案例；全球觀眾正擦亮眼睛，持續目睹韓國影劇界利用刻印在民間社會的不平等與被剝奪感受，在國際間大放異彩。之前已有南韓電影《寄生上流》(Parasite)於2019年拿下奧斯卡最佳影片獎，2018年劇情片《燃燒烈愛》(Burning)也曾代表南韓角逐奧斯卡最佳外語片獎。

《魷魚遊戲》的導演黃東赫(中)在跟演員討論表演。(Getty Images)

在戰後蓬勃發展的南韓，已是亞洲最富有的國家之一，有經濟學家稱它的崛起為「漢江奇蹟」；但隨著經濟發展，貧富差距也急劇惡化。

生存之戰 反映社會現實

戲劇評論家、韓國忠南國立大學(Chungnam National University)現代文學教授尹淑珍(Yun Suk-jin)說：「韓國人曾經有過集體社區精神，但1990年代後期亞洲金融危機，破壞了南韓正向成長的故事，讓每個人都得為自己而戰。」

《魷魚遊戲》的靈感來自韓國的經濟困境，圖為首爾的一名婦女在觀看街頭的房地產貸款利率廣告牌。(美聯社)

《魷魚遊戲》的劇情圍繞著40多歲、賭博成癮的主角成奇勳(Seong Gi-hun)展開，他沒有能力給女兒買合適的生日禮物或支付年邁母親的醫藥費。但有天，他有機會參加一項專為富人娛樂而舉辦的私人活動「魷魚遊戲」，若想贏得3800萬元獎金，參賽者必須通過六輪韓國傳統兒童遊戲；失敗了就得死。

總計456名參賽者的身分角色，彰顯南韓面臨的焦慮現狀；有韓國頂尖大學首爾國立大學畢業生，因處理客戶資金不當而被通緝；有需要照顧弟弟、幫助母親逃離北韓的脫北者。還有被老闆拒絕支付工資的移民勞工。這些角色引起韓國年輕人的共鳴。

首爾民眾坐在漢江的一側，遙望對岸的城市天際線。(Getty Images)

一天內看完第一季全九集的丘永賢說，他的前任雇主公司在疫情期間倒閉，賺錢困難，是韓國人如此沉迷於賺快錢的原因之一；他說：「我很想知道，如果在現實生活中舉辦『魷魚遊戲』，會有多少人參與？」