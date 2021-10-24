封面故事／魷魚遊戲視覺吸睛 致命遊戲美化暴力

《魷魚遊戲》將社會寓言與暴力結合在一起，圖為劇照。(Getty Images)

如果你因為太謹慎或是很幸運，至今尚未看過串流媒體Netflix 全球上線的熱門韓國連續劇《魷魚遊戲 》(Squid Game)，以下是一些是你錯過的事：

遊戲元素 吸引青少年

該劇道具設計和服裝，雖不是特別有趣卻十分引人注目。埃舍爾式(Escher-like)令人產生錯覺的樓梯、超大玩具盒擺設，單色連身褲和令人生畏的面具，都讓人想起過去很受歡迎的反烏托邦劇集如「密諜」 (The Prisoner)、「使女的故事」(The Handmaid’s Tale)和 Netflix自製「紙房子」(Money Heist)。視覺效果吸睛，是《魷魚遊戲》9月17日首映以來迅速全球暴紅的因素之一。

該劇的遊戲元素，強烈吸引青少年族群。故事中不幸的主人公被隔離在偏遠島嶼上，被迫下場去玩那些經過精心策畫的兒時遊戲致命版，其中有些遊戲西方觀眾很熟悉(拔河、紅綠燈)，有些則是韓國特有的兒童遊戲，如《魷魚遊戲》；內容涉及盟友的形成和轉變、參賽者揭開真實面貌，失敗者立即被槍殺。六場比賽、總計九集，令人聯想到真人實境秀「倖存者」(Survivor)以及電視體育和電子競技運動。

但撇開道具和動作演出，《魷魚遊戲》其實是完全可以預測情節內容發展的傳統戰時同袍感情戲。參賽群體幾乎是好萊塢戰爭電影 劇本的翻版：堅強但沉默的領導者、喜怒無常的局外控制者、充滿暴力的惡棍、善良的老傢伙和權充觀眾的天真派。

「寄生上流」讓世人見識到南韓電影的功力。(美聯社)

每集角色大約有六人，他們的故事進展不令人意外：視角色對情節發展的重要性，不出觀者預期的順序死掉。這種可預測性是《魷魚遊戲》的主旨，甚至讓人覺得是刻意的。

有序殺戮 情節像卡通

吸睛的視覺效果、遊戲本身的吸引力、神祕科幻元素以及講故事公式老派到令人放心，都有助於《魷魚遊戲》的流行。它在展現無情屠殺之際，試圖與當代社會議題有所連結，也是該劇最受人矚目的一項特徵，卻也被批評過於淺薄，只是為了美化其血腥本質的一種包裝。

遊戲參賽者，有失業的汽車工人、北韓難民、欺詐的投資者，他們都欠債累累，被環境和軟弱拖垮，絕望處境讓他們為了數千萬元獲勝獎金，參與充滿殺戮場景的遊戲。如此劇情設置是對韓國社會階級劃分嚴重的批判，也是非常明顯的寓言：在這場受人操縱的遊戲中，原本在韓國經濟環境下的失敗者，有機會在更以成績為基礎、強調平等主義的遊戲中獲勝，但肯定會面臨死亡風險。

批評者指出，《魷魚遊戲》除老生常談之外，並未提及不平等和自由意志，劇中角色都是老掉牙的家庭和戰爭戲中可能出現的膚淺組合，目標只是為了契合觀眾已接受的想法。與不久前另一部韓國熱門電影、導演奉俊昊(Bong Joon Ho)奧斯卡最佳影片《寄生上流》(Parasite)相比，此劇並沒有留下多餘的迴旋空間。

談及《魷魚遊戲》的暴力規模和圖象呈現，有人為該劇辯稱，劇中井然有序的殺戮、情節如卡通般誇張，有著美學意涵並與其主題共鳴；但批評者認為，這些都只是為暴力進行掩飾，其殺戮和死亡，幾乎沒有恐懼，甚至鮮少有情緒，有的只是對死亡軀體數量的滿意感而已。