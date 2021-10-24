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封面故事／魷魚遊戲描述社會剝削 移工悲歌觀眾熱議

陳韻涵
特里帕蒂靠「魷魚遊戲」知名度翻漲。（圖：Netflix提供）
特里帕蒂靠「魷魚遊戲」知名度翻漲。（圖：Netflix提供）

南韓驚悚影集《魷魚遊戲》(Squid Game)讓全球影迷緊盯Netflix追劇，其中印度籍演員崔帕西阿努潘(Anupam Tripathi)飾演的巴基斯坦裔配角「阿里‧阿卜杜勒」(Ali Abdul)藉由劇情針砭南韓數十年來避而不談的移工社會議題。

過去數十年來，南韓境內有上千名如阿里一樣的外籍移工在社會底層賣命打拚，飽受壓榨與剝削。

隨著《魷魚遊戲》暴紅，南韓的移工問題也跳出螢幕，成為社會主流的討論話題，且被全球影迷議論紛紛。

《魷魚遊戲》講述阿里在南韓一間工廠辛勤的工作，但工廠老闆卻惡意積欠薪水數月。走投無路的阿里為了讓妻子和新生兒過上更好的生活，被迫加入亡命遊戲，希望掙得數百億韓元獎金。

外籍勞工在南韓的社會與經濟地位低下，但阿里在劇中的表現卻深深擄獲南韓影迷的心。

崔帕西接受美國娛樂業界周刊《綜藝》(Variety)訪問時說：「我們覺得觀眾的反饋會很棒，但當這股現象和感覺真的襲來的時候，實在是超乎預期，我沒有做足準備。」

《魷魚遊戲》上映以來，關於阿里角色形塑的討論很多，許多影評和觀眾覺得，阿里在劇中頻頻以「先生」或「老闆」稱呼南韓隊友，令他們感到「不舒服」。然而，部分南韓民眾坦言，這就是在南韓的外籍勞工每天面對的現實情況，飽受剝削且難以突破隔閡。

一名推特(Twitter)網友寫道：「請解釋，為何《魷魚遊戲》要將非韓裔參賽者描繪成一位皮膚黝黑的男性，一天到晚以卑微的口吻稱呼南韓人『先生』，還要欠身鞠躬，最終以犧牲自己、成就他人的方式告別舞台。」

另一名可能是東南亞籍的網友寫道：「南亞民眾從小被教導要無私且熱心照顧他人。遺憾的是，我們卻經常被集體主義社會剝削。」

非法外勞 惡性循環

南韓釜山國立大學(Pusan National University)的韓國與東亞文化研究副教授西德‧包‧賽吉(Cedar Bough T. Saeji)表示，網友句句屬實，但要了解阿里這個角色，得先知道外勞如何落腳朝鮮半島。

1993年，南韓首度允許移工入境，當時南韓經濟快速起飛，本國籍的藍領員工不足以供應製造業、建築業與農業的大量人力需求，亞洲其他國家的「工業實習生」(industrial trainees)開始大舉前進南韓，尋求更好的就業機會。

賽吉接受《國家廣播公司》(NBC)訪問時表示：「當時的情況相當剝削。」南韓雇主支付移工極低的薪資，扣押移工的護照，有時甚至根本不支薪。

南韓移工的簽證與雇主企業緊密掛勾，當時也沒有通報剝削的外語申訴管道，遭受不當對待的移工大多只能忍氣吞聲。

除了工作環境惡劣且危險，福利遭剝削之外，外勞宿舍的生活環境往往也好不到哪裡去，偏僻、狹小、髒亂更是移工日常。

許多人希望透過換公司來爭取更好的環境與待遇，卻發現簽證不適用新雇主，只能打黑工，淪為非法外勞，落入惡性循環。

Netflix公布的劇照中，右邊第一位就是印度演員崔帕西阿努潘飾演的阿里。(美聯...
Netflix公布的劇照中，右邊第一位就是印度演員崔帕西阿努潘飾演的阿里。(美聯社)

賽吉說：「違法黑工成為南韓下層社會的公開祕密。」

2000年初期，許多南韓外籍勞工學會韓文，組織活動爭取更好的工作環境。與此同時，南韓當局通過更多保障移工的法律，但南韓社會隱晦的反移工情緒依然沒有存在。

南韓最大宗的移民來自中國，人數超過100萬人，接著依序為越南籍和泰國籍，人數分別為逾20萬人，像阿里一般的巴基斯坦裔移工根本擠不進南韓20大移民國家之列。

首爾明洞購物區，人潮洶湧。(Getty Images)
首爾明洞購物區，人潮洶湧。(Getty Images)

賽吉表示，南韓的巴基斯坦移民人數約1萬3000人，但他們堪稱南韓最辛苦移工的代表。

除了阿里之外，《魷魚遊戲》第276號參賽者由菲律賓籍演員克里斯汀‧拉加西特(Christian Lagahit)飾演阿里的同事，他是南韓高齡外籍移工的縮影。

南韓首爾國立大學(Seoul National University)研究人員鄭姬善(Chung Ki-seon，音譯)表示，「南韓農業勞動人口的平均年齡超過70歲，但只要外勞超過75歲，就很難繼續留在職場甚至南韓境內。」南韓官方數據顯示，南韓目前有超過39萬2000名無證勞工滯留南韓境內。

一位女士坐在大林中央市場的一家中餐館外，這裡是首爾中國人最多的地區之一。 (G...
一位女士坐在大林中央市場的一家中餐館外，這裡是首爾中國人最多的地區之一。 (Getty Images)

南韓 魷魚遊戲 勞工

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