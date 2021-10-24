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封面故事／魷魚遊戲紅綠戲服 成萬聖節變裝首選

陳韻涵
《魷魚遊戲》劇照，桃紅色的工裝成為萬聖節變裝的熱門服飾。(Getty Images)
《魷魚遊戲》劇照，桃紅色的工裝成為萬聖節變裝的熱門服飾。(Getty Images)

南韓反烏托邦驚悚影集《魷魚遊戲》(Squid Game)暴紅，不僅帶動相關概念股價上揚，也掀起一波反串熱潮，而劇中遊戲工作人員與參賽者所穿著的服飾更是即將到來的萬聖節(Halloween)變裝首選。

《魷魚遊戲》9月17日在串流影音平台Netflix(網飛)開播，不僅一炮而紅，更席捲全球，成為第一部登上美國Netflix觀看排行榜榜首的韓劇。

《魷魚遊戲》開播頭兩個星期，盤踞Netflix全球排行榜冠軍位置。

《拿破崙炸藥》劇中「投票給佩德羅」短上衣曾是年度萬聖節熱門服飾。(Getty I...
《拿破崙炸藥》劇中「投票給佩德羅」短上衣曾是年度萬聖節熱門服飾。(Getty Images)

Netflix共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)9月27日說：「《魷魚遊戲》有希望成為Netflix有史以來最受歡迎的影集，我們沒料到會有這種全球熱度。」

在各地影迷的關注之下，把童年遊樂場變成血腥修羅場的《魷魚遊戲》於9月30日登上每一個Netflix有提供服務的國家或地區的播放排行榜榜首，締造歷史性紀錄。

周邊商品掀起熱潮

除了影集熱播，周邊商品也掀起熱潮，尤其是《魷魚遊戲》工作人員與參賽者的工裝、面具和運動服套裝。

在跨國電子商務巨擘「亞馬遜」(Amazon)的美國版官方網站上，輸入「《魷魚遊戲》服裝」(squid game costume)搜尋，可找到超過2000種相關商品。

「Google搜尋趨勢」(Google trends)顯示，「《魷魚遊戲》服裝」關鍵字在10月2日截止當周創新高。「Google搜尋趨勢」是Google開發的一項服務，分析各個地區及語言使用者搜尋個關鍵字的頻率及網路熱門趨勢。

2021年萬聖節落在10月31日，但臉書(Facebook)旗下的圖文分享網站Instagram使用者，早已迫不及待分享各種變裝照，標注熱門主題標籤(hashtag)「魷魚遊戲服裝」(#SquidGameCostume)。

《魷魚遊戲》的參賽者服裝其實很像學校運動服，這些被現實生活逼得走投無路的參賽者被迷昏後，送往孤島的祕密修羅場，全都被換上寫有號碼的白色休閒上衣、綠色運動長褲，以及寫有編碼的綠色長袖外套。

《魷魚遊戲》的工作人員則穿著桃紅色連身工裝，依職等不同而戴著前方畫有白色圓形、三角形或正方形的黑色網孔面具，這種面具的縫隙，比日本傳統劍道(kendo)防護面罩還要細密。

變裝者穿著《魷魚遊戲》中工作人員的服飾，出現在紐約街頭。(Getty Image...
變裝者穿著《魷魚遊戲》中工作人員的服飾，出現在紐約街頭。(Getty Images )

除了工作人員之外，遊戲負責人則穿戴一身全身黑的斗篷，以及具有臉龐輪廓與立體稜角的碳色消光黑面具。

熱門影劇作品的戲服，往往會成為萬聖節變裝服飾，這不僅是商人打的如意算盤，消費者和影迷也會心甘情願地掏出錢包埋單。

過去曾經火紅的影劇裝扮包括2004年美國獨立電影《拿破崙炸藥》(Napoleon Dynamite)劇中「投票給佩德羅」(Vote for Pedro」的白底紅字黑色滾邊短袖T恤，或是1992年美國犯罪驚悚電影《霸道橫行》(Reservoir Dogs)的西裝領帶。

《魷魚遊戲》劇照，參賽者的服裝成為萬聖節裝扮的熱門。(美聯社)
《魷魚遊戲》劇照，參賽者的服裝成為萬聖節裝扮的熱門。(美聯社)

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