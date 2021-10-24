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封面故事／魷魚遊戲假戲真做 電話夢魘片商道歉

陳韻涵
參加《魷魚遊戲》，要撥打名片後方的電話號碼報名。（取材自IMDb）
參加《魷魚遊戲》，要撥打名片後方的電話號碼報名。（取材自IMDb）

南韓網劇《魷魚遊戲》(Squid Game)在Netflix開播後暴紅，劇中報名參加遊戲的關鍵電話號碼，竟然真的撥得通，這讓現實世界中至少三名門號用戶飽受困擾。片商知情後道歉並表示願意賠償，但門號主人拒絕接受，雙方仍在協商中；Netflix表示，將刪除電話號碼出現的畫面，保障門號主人的隱私。

一則以憂，一則以喜。《魷魚遊戲》片尾的銀行帳號也是真的，而此帳號是一名劇組工作人員所有，經過本人同意後使用。然而，隨著《魷魚遊戲》暴紅，這個帳號幾乎每天收到456韓元(約0.38美元)，456是主角的參賽編號。對此，劇組表示為避免更多爭議產生，會把這個銀行帳號註銷。

用戶困擾 賠償談不攏

《魷魚遊戲》第一集中，李政宰飾演的主人翁成奇勳(Seong Gi-hun)，從孔劉飾演的神祕「業務員」手上取得寫有一組電話號碼的名片。

成奇勳通電話之後問道：「你是誰？」

這個問題不僅是成奇勳的疑問，也挑起成千上萬觀眾的好奇心；不少人忍不住撥打了劇中名片上的電話號碼，沒想到真的有人接聽。

26歲的首爾上班族金哈娜(Hanna Kim，音譯)萬萬沒想到，她熱愛的《魷魚遊戲》影集會變成她的日常夢魘，彷彿劇中驚悚情節的延續。

哈娜本來很愛看《魷魚遊戲》，甚至推薦給她所有的好朋友；然而，她沒有注意到，劇中名片上其中一組電話號碼，竟然只跟她的手機號碼差了幾碼。原來，南韓手機會自動加上「010」，這樣就能打給哈娜。

哈娜表示，她收到許多陌生人的來電與簡訊，甚至有一通來自哥倫比亞。

她說，大多數來電者聽到有人接聽後，很快就掛斷電話，但也有不少人問她：「這裡是《魷魚遊戲》嗎？」

她已向Netflix及《魷魚遊戲》的南韓製作公司「Siren Pictures」反映，詢問為何會用真正的電話號碼，以及如何解決惡作劇電話對她造成的困擾與精神壓力。

華爾街日報(WSJ)報導，Netflix及《魷魚遊戲》起初表示，不會對個案理賠。

哈娜說：「這讓我很不爽，因為我喜歡看《魷魚遊戲》。」

Netflix發言人表示，已與Siren Pictures達成共識，修改並刪除顯示電話號碼的畫面。

劇組則表示，原本有測試過劇中出現的電話號碼真的是空號，且刻意只顯示最後八個數字，但南韓手機會自動冠上「010」，導致這些號碼真的打得通。

南韓的「魷魚受害者」不只有哈娜，另一名在慶尚北道販售羊羹的老闆娘也深受其害。她說，有時一天會接到多達4000通電話，其中不乏出口成髒的不善人士，也有陌生訊息罵她是「殺人變態」。

Netflix與Siren Pictures最初表示，將賠償這些門號苦主每人100萬韓元(約835美元)，但被當事人拒絕，求償更高的金額。

各方仍在磋商，最終賠償金額尚未出爐。

《魷魚遊戲》主角得勝後，獲得巨額獎金。此銀行帳號在現實中屬於一名劇組人員。（取材...
《魷魚遊戲》主角得勝後，獲得巨額獎金。此銀行帳號在現實中屬於一名劇組人員。（取材自IMDb）

普發1億 政客蹭熱度

南韓「國家革命黨」(National Revolutionary Dividends Party)名譽黨代表許京寧(Huh Kyung-young)9月底表示，願意花費1億韓元(約8萬3571美元)買下這些門號，引起討論；1億韓元即為劇中每位參賽者陣亡後，增加的倖存者獎金數額。

許京寧多次參選總統、首爾市長等公職，他向來「語不驚人死不休」，自稱智商430、與南韓前總統朴槿惠(Park Geun-hye)有婚約等；他甚至誇口表示，若當選南韓總統，要把紐約的聯合國(UN)總部遷移至板門店，作為避免朝鮮半島衝突的一勞永逸解決辦法。

許京寧今年再次宣布，將參選2022年總統。他表示，想參加「許京寧遊戲」的民眾，可撥打電話報名。他說：「許京寧遊戲的規則很簡單，我當選(總統)後，會頒布緊急財政命令，命令生效2個月內，全國每人都會拿到1億韓元。」

劇中除了電話真的打得通，第一季尾聲，遊戲編號456的主角成奇勳透過自動櫃員機，檢查銀行戶頭是否有巨額獎金入帳時，畫面中清晰呈現完整的銀行帳號。

好奇的網友嘗試匯款，竟然發現果真能成功匯款。

劇組解釋，該銀行帳號為一工作人員所有，經過本人同意後使用。

觀眾正在手機上觀看熱門劇集《魷魚遊戲》。(路透)
觀眾正在手機上觀看熱門劇集《魷魚遊戲》。(路透)

魷魚遊戲 南韓 Netflix

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