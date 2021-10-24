我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

封面故事／魷魚遊戲翻譯失真 字幕淨化損害原意

胡玉立
《魷魚遊戲》全球熱播，翻譯是否準確傳達劇情，引發行家熱議。(Getty Images)
《魷魚遊戲》全球熱播，翻譯是否準確傳達劇情，引發行家熱議。(Getty Images)

在韓劇《魷魚遊戲》全球熱播之際，該劇英文字幕翻譯到底有沒有「失真」，成了世人熱議話題。能說流利韓語的喜劇演員兼播客「亞洲感覺」(Feeling Asian)主持人梅耶(Youngmi Mayer)最近在社群媒體TikTok發洩不滿，抱怨劇中性格粗率無禮的「韓美女」角色所說的話，譯得很「拙劣」，還被「淨化」了；而她對於該劇翻譯的一些批評，立即獲得很大迴響。

抹去原文隱喻意涵

梅耶在其中一段影片提到，《魷魚遊戲》第一集標題是「木槿花盛開的那一天」，文字引用韓國遊戲「木槿花盛開」，木槿花也是韓國國花；但英文字幕只簡單寫「紅燈，綠燈」，因為那是美國熟知的遊戲；梅耶說：「這無疑抹去了原文的隱喻意涵」，讓她很沮喪。

梅耶表示，「我知道存在文化差異，而且沒時間完整解釋事情；但我看到很多人說，『我真希望我知道這些話有什麼意涵』；我認為，只是為『省字』而不包括這些文化意涵，對原作者造成很大損害。」

對不少會雙語和多語的韓語人士來說，透過英文字幕觀看《魷魚遊戲》，讓這部反烏托邦電視連續劇想呈現的感受「失真」；另有專家指出，翻譯是一種藝術形式的實踐，但翻譯這一行的價值卻經常被人低估、薪資過低而且限制重重。

主持人梅耶(左)能說流利韓語，對《魷魚遊戲》的翻譯表示不滿。(Getty Ima...
主持人梅耶(左)能說流利韓語，對《魷魚遊戲》的翻譯表示不滿。(Getty Images)

梅耶的影片在網路上很快引發有關翻譯、字幕和配音的辯論；不少觀眾在社群媒體呼應梅耶，指責《魷魚遊戲》和其他Netflix製作的節目字幕，刪除髒話和暗示性語言，還將對話濃縮到足以改變某個場景的意義。

但也有人為該劇說話；為《魷魚遊戲》英語配音的演員愛德華．康(Edward Hong)表示，他很高興看到被找來配音的演員都是韓裔和亞裔血統，他認為有助糾正英語劇本的錯誤翻譯、增加真實性。

「韓裔演員就算韓語不流利，但碰上有什麼不對的地方，還是可以有發言權。」在劇中替遊戲者編號244的牧師角色配音的愛德華．康表示，「韓國宗教人士，尤其是牧師的說話方式非常特別。我小時候有段時間非得上韓國教堂不可，很清楚這件事。」

康表示，為劇中演員對嘴配音很難，比卡通配音還難，因為配音演員需要尊重劇中演員的表演方式，同時還得配合他們的口型，一切都得同步。他在2020年創建「全球多數配音員名單」(People of the Global Majority Voice-Over List，簡稱PGM VO List)，就是為了推動配音員行業的包容性。

由導演兼編劇黃東赫拍攝的《魷魚遊戲》有如現代資本主義社會階級差異寓言，9月中旬在串流媒體Netflix全球上線，總計提供31種語文字幕、13種語言配音，目前是Netflix在全球90國家/地區，收視率排名第一。

屏幕空間受限難精準

「視聽翻譯，尤其是字幕，受限於屏幕空間限制，」曾為許多電視節目翻譯字幕的譯者克里珀(Denise Kripper)表示，「一般來說，字幕不能超過兩行；這比一條推文還要少。如果不符合這些空間限制，翻譯再完美，還是需要改為意譯或另做調整。」

克里珀還指出，每個播放頻道或平台都有自己的格式、攻擊性語言和特定文化參考的指導方針；「視聽行業發展迅速，電視上的時間就是金錢，翻譯的轉換速度也很快；翻譯人員基本上是全天候工作，好讓人們觀看自己最愛的節目。」

克里珀和梅耶等人士指出，翻譯工作常被低估，而且由於電視電影的文字內容量龐大，翻譯更具挑戰性；有些工作室選擇使用機器翻譯，效果絕對比不上真人譯者。

曾為多個韓國和中國Netflix節目配音的亞裔演員姜格(Greta Jung)則表示，很多粉絲擔心英語觀眾看到的其實是「沖淡版」的《魷魚遊戲》；她認為，當北韓人的角色說話時，字幕上應加註「朝鮮口音」，「補充這種語境會讓美國人對其他語言也有口音這一事實，敞開心扉，」姜格說：「世界不是圍繞英語轉的。」

「在翻譯中保存文化意涵的挑戰，有一大部分是因為英語使用者，尤其是美國人，普遍對其他文化不熟悉和欠缺接觸，」克里珀說：「他們觀看帶有字幕的電影越多，閱讀的翻譯書籍越多，就越能夠欣賞和了解不同文化；這就是翻譯的意義所在。」

《魷魚遊戲》英文版海報。（取材自IMDb）
《魷魚遊戲》英文版海報。（取材自IMDb）

魷魚遊戲 社群媒體 Netflix

上一則

封面故事／韓流風靡 英文辭典收錄韓語

下一則

封面故事／魷魚遊戲假戲真做 電話夢魘片商道歉

延伸閱讀

不滿Netflix喜劇冒犯跨性別族群 百人總部前抗議

不滿Netflix喜劇冒犯跨性別族群 百人總部前抗議
女華警開槍殺人 要求檢查精神狀態獲准

女華警開槍殺人 要求檢查精神狀態獲准
魷魚效應 Netflix Q3大賺

魷魚效應 Netflix Q3大賺
串流獨尊Netflix 專家建議逢低可買進

串流獨尊Netflix 專家建議逢低可買進

熱門新聞

好市多出售的亞洲食物越來越多，中式、台式、日式、韓式等林林總總。（本報檔案照）

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

2021-10-17 02:29
好市多的顧客推著購物車走向停車場，滿載而歸。 （Getty Images）

封面故事／好市多品質有保障 贏得亞裔「芳」心

2021-10-17 02:30
美國的肥胖人數增加速度很快。（Getty Images）

封面故事／美國人多肥胖 怪罪好市多量大易失控

2021-10-17 02:28
以流線輪廓、磨砂玻璃打造的公廁，和一旁的峽灣、海洋、雪景相映成趣。(取自visit_helgeland IG)

生活／挪威海濱有座「世界最美公廁」 可看極光

2021-10-17 02:10
市長李卡多宣讀市議會道歉決議。（記者王子涵／攝影）

封面故事／聖荷西華埠縱火案 華人等到遲了134年的道歉

2021-10-17 02:27
變種病毒讓旅遊業難以恢復到2019年的需求水平。(Getty Images)

大仁說財經／變種病毒衝擊 飛往景點的班機何時滿？

2021-10-17 02:16

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」