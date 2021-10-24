封面故事／韓流風靡 英文辭典收錄韓語

南韓流行樂隊BTS紅遍全球，成為南韓流行文化的代表符號；圖為BTS在時報廣場的跨年晚會上演出。(美聯社)

韓國電影 電視劇、韓國螢幕、韓國食物、韓國流行音樂……各式各樣的韓國出口產物，似乎正在席捲全球。現在就連牛津英語辭典(Oxford English Dictionary) 也在9月更新版字典中，新添加了「韓流(hallyu)」、「韓劇 (K-drama)」等20多個韓語單詞。

過去20年來，韓國製作的娛樂節目虜獲全球數以百萬計粉絲；牛津英語辭典2016年即已加入「韓國流行音樂(K-pop)」一詞。如今，串流媒體Netflix在9月全球播放的韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)，被Netflix宣稱有可能會是該公司「史上最受歡迎的大秀」；韓國人用「韓流(hallyu)」來描述韓國娛樂席捲各地的現象，現在正式添加到牛津英語辭典中；韓國製作的電視劇「韓劇(K-drama)」一詞，也被添加進去。

其他有關韓國食物用語，牛津英語辭典更新版也特別青睞；包括韓國小菜「飯饌 (Banchan)」、「韓式烤牛肉(bulgogi)」以及通常含有醃大白菜在內的「醃蘿蔔(dongchimi)」等。

視頻媒體Ratuken Viki的頁面顯示的韓劇，在全球大受歡迎。(美聯社)

另外，男女都穿的傳統韓國服裝──「韓服(Hanbok)」、韓國人賣萌撒嬌的動作和表情──「愛嬌 (Aegyo)」、一個人吃大量食物並與觀眾交談的社群媒體 影片──「吃播(Mukbang)」，也都是牛津英語辭典9月新增內容。

詞彙創新 不再局限英美

牛津英語辭典表示，這次添加的新詞並非全都是「借用、再借用或從韓語借來的翻譯」，還有好幾個是新的詞組或「既有英語單詞的新含義」。例如，感嘆詞「戰鬥！(fighting！) 」用來表達鼓勵、煽動或支持，意思很像「加油」(go for it ! )；還有韓國人愛用的單字「身體親密(skinship)」，其實是英文單字「皮膚(skin)」和「親屬(kinship)」的混合體，指的是親子或情人或朋友之間的肢體親密觸摸。

遊客在南韓京畿道河南市舉行的韓服文化周上體驗韓服。（新華社）

牛津英語辭典聲明指出，「我們都站在韓流的風口浪尖上，不僅在電影、音樂或時尚中感受得到，在我們使用的語言裡也感受得到；牛津英語詞典更新版最新納入的韓語單詞和短語，即是證明。」

聲明還寫道，「這些韓語單詞在英語中的採用及發展，顯示詞彙的創新不再局限於英國和美國等傳統英語中心；它們彰顯的是，不同區域的亞洲人如何在自己當地語境中，發明單詞並相互交流，然後將這些詞語介紹到其他英語世界，進而讓韓流不斷在英語單詞的海洋上，掀起漣漪。」