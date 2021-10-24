高中那些事／提前申請大學 最後的叮嚀

許多大學的提前申請的截止日期都是11月1日。(Getty Images)

馬上又要到11月1日了，這是今年申請大學季的第一個重要日子。許多大學的提前申請(Early Decision，簡稱ED；Early Action，簡稱EA)的截止日期便是11月1日，但也有學校的截止日期不同，請大家提醒孩子留意這些細節。有一些大學的資優獎學金或者本醫連讀，申請需要比常規申請(Regular Decision，簡稱RD)日期提前，有這方面考量的學生尤其需要關注，有些獎學金需要額外寫多篇申請文書。

即使一切順利，盡可能不要拖到最後一天才遞交申請，申請網站常常在最關鍵的時候掉鏈子。2018屆提前申請期間，Common App系統當機12個小時；2019屆常規申請期間，MIT網站癱瘓，不得不推遲一天截止申請；而2020屆喬治亞理工學院提早申請截止的10月15日當天，Common App系統也不堪負荷。所以如果孩子文書、成績都準備妥當，也和輔導員商量好了early該申請哪些大學，在仔細檢查自己申請表格後，就可以遞交申請了。

每年都有人擺烏龍

大學申請表格雖然看似簡單，但是每年都有孩子擺烏龍。比如有的學生需要申請資助的，但忘記在申請表上填上自己的社會安全號碼，被大學誤認為不需申請資助。也有學生張冠李戴，把A學校的申請文書送到了B學校…當然如果孩子遞交的材料有問題，後來及時發現，是可以聯繫學校進行更正的，但我們盡量在第一步就做好，以免橫生枝節，讓自己在整個申請季都不踏實。

家庭收入符合減免學校午餐費用資格的學生，可以找輔導員辦理豁免大學申請費用手續，大概可以免除common app中10所大學的申請費用。同樣也不要拖到最後一分鐘，這個月輔導員們會非常忙，跟每個學生開會，討論每個人的EA、ED學校，還要保證及時完成所有推薦信…他們常常需要加班才能完成這些工作 ，大家在見輔導員時，請提前感謝老師的辛苦工作。

學生需要根據輔導員辦公室的指令，將自己的common app帳號和Naviance帳號連接起來，這樣學校從Naviance上傳的資料就會直接到達他的common app。

至於任課老師推薦信，需要學生在自己的Naviance帳戶裡指定。有的大學需要兩個老師推薦信，有的只需要一份，有的連一份都不需要，所有孩子需要根據各個大學具體的要求，指定哪個老師提供哪個大學的推薦信。另外大學常常可以允許學生提供額外的高中老師推薦信，儘管在多數情況下，他們沒有時間審核額外推薦信的內容，學生可以在Naviance指定哪個老師提供額外推薦信(選擇提供，optional)。

如果所申請的大學不使用common app，或者高中不使用Naviance系統，一般情況下，各個大學申請系統都允許學生將推薦人和他們的電子郵箱加入到申請資料中，學生可以通過申請系統給寫推薦信的老師發邀請，老師收到邀請以後可以根據申請系統的要求，提交推薦信的電子版。

portal帳號須管理好

過去三年的成績單如果有任何錯誤，請及早找老師更正，一旦學校系統產生並下載最後正式成績單，所有成績都無法再更改。

在提交申請以後的幾天，孩子會收到大學的郵件，確認學校已經收到申請，並提供一個門戶網站(portal)帳號。孩子需要管理好這些portal帳號，登錄進去，修改密碼。這個帳號裡通常有自己所有申請資料的信息，可以查到SAT或者ACT 成績是否送達大學，學校成績單或推薦信是否到達，還缺少什麼資料等等。

這裡需要提醒大家的是，portal是各個大學自己管理的系統，經常出問題，並不是很穩定。比較常見的有，比如SAT或者ACT成績到了，他們並沒有那麼迅速地輸入到系統裡，孩子就會恐慌起來，不是早早就讓college board或者ACT送分了嗎，怎麼到現在還沒有？這些都不需要太過緊張，大學也是需要一段時間才能把所有資料匯總。有時這些系統會出問題，比如反覆向孩子索要相同的材料，或者某一天系統裡的信息突然不見了…這些都有可能發生，系統會在幾天內恢復正常。

材料更新注意規定

一些大學的portal中還提供一些額外材料的提交渠道，比如做科研的學生可以在裡面提交自己科研論文的全稿或者摘要，還有一些學生是在申請提交以後，課外活動才有新的進展，比如獲得了新的獎項，這些都可以在各個學校的portal中更新。不過，由於每次材料更新都需要大學重新審核，一些大學對提交新材料的頻率和次數有明確規定，比如一個學期不得更新超過三次。

此外，孩子們在遞交申請時，不需要擔心輔導員和任課老師應該提交的材料。如果高中使用Naviance系統，通常學校會從Naviance上傳所有大學所需要的材料，這一系列的操作可能不一定會嚴格地在大學申請的截止日期前進行，但各個大學會給高中一段冗餘的時間提交這些材料。學生只需要負責他自己的申請材料在截止日期前遞交上去就好。

預祝今年申請大學的畢業班學生早日圓夢。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)